Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 - Τεντόγλου: Κάθε φορά ξεχωριστός ο εθνικός ύμνος

Κάθε ανάκρουση του εθνικού ύμνου είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία για τον Μίλτο Τεντόγλου, όπως δήλωσε λίγο μετά την απονομή του χρυσού που κατέκτησε στο μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.



«Είναι πολύ όμορφο το μετάλλιο, μου αρέσει και χαίρομαι πολύ που το κατάφερα. Ήταν ωραία απονομή, το ευχαριστήθηκα. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον εθνικό ύμνο, σε πολλά μέρη του κόσμου. Κάθε φορά είναι διαφορετικό, αλλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πιο σημαντικό. Υπήρχαν άτομα στις κερκίδες, στο Τόκιο δεν υπήρχαν, είχαν έρθει σήμερα και η μητέρα με την αδερφή μου, ήταν κάτι ξεχωριστό. Χαίρομαι που είμαι εδώ και που βλέπω την ελληνική σημαία απέναντι. Είμαι περήφανος», τόνισε ο Γρεβενιώτης άλτης.



Όσο για τη χθεσινή προσπάθειά του, αποκάλυψε πως αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τα παπούτσια του. «Είδα όλα τα άλματά μου, το κάνω πάντα αυτό. Είδα όλες τις λεπτομέρειες, ευχαριστημένος είμαι. Ήταν όλα μεγάλα άλματα, τεχνικά ήταν ωραία, υπήρχαν πράγματα που μπορούσα να αλλάξω στη φόρα μου. Είχα ένα πρόβλημα τις τελευταίες μέρες, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, με τα παπούτσια μου ήταν το θέμα. Κι έπρεπε να φορέσω καινούριο ζευγάρι, καινούριο μοντέλο, που δεν είχα ξαναφορέσει. Δεν είχα χρόνο να το συνηθίσω και δεν είχα τόση αυτοπεποίθηση σε αυτό το κομμάτι», ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.