Αυτή την ώρα η Κατερίνα Στεφανίδη αγωνίζεται στον μεγάλο τελικό του άλματος επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, θέλοντας να χαρίσει ένα ακόμα μετάλλιο στη χώρα μας.

Η πρώτη προσπάθεια της Στεφανίδη ήταν άκυρη, Αρχικά φάνηκε ότι θα περάσει με άνεση, αλλά έριξε τον πήχη με το χέρι της πέφτοντας. Ωστόσο, στη δεύτερη προσπάθεια της πέρασε με άνεση τα 4.40μ χωρίς πίεση.

Με αναπτερωμένο ηθικό, η Ολυμπιονικής μας κατόπιν «πέταξε» με άνεση στα 4,60μ. ενώ στην τέταρτη προσπάθεια πέρασε πρώτη τα 4.70.

Στεφανίδη, ΜακΚάρτνεϊ, Μολιναρόλο, Μουν, Μόζερ, Μούρτο και Νιούμαν έχουν περάσει με την πρώτη τα 4.70μ.

Αποτυχημένη ήταν η πρώτη προσπάθεια της Κατερίνας στα 4.80μ.Δεύτερη άκυρη προσπάθεια για τη Στεφανίδη στα 4.80μ. Δεν τα κατάφερε η Κατερίνα Στεφανίδη, τρίτο άκυρο άλμα στα 4.80 και 8η θέση

Η Κατερίνα Στεφανίδη επιδιώκει να κατακτήσει το δεύτερο ολυμπιακό της μετάλλιο μετά το χρυσό στο Ρίο το 2016, και να γίνει η δεύτερη επικοντίστρια μετά τον Εμμανουήλ Καραλή που ανεβαίνει στο βάθρο στο Παρίσι.

Η επιστροφή της σε βάθρο θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ισοφαρίσει τα 8 μετάλλια που είχε κατακτήσει στην Ατλάντα η «γαλανόλευκη» αποστολή το 1996.

Σημειώνεται ότι η Στεφανίδη έπρεπε να περιμένει σε προσπάθειά της γιατί έπεσε πάνω σε απονομή!

Οι αθλήτριες που συμμετέχουν στον τελικό:

