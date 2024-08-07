Το ματς



Η Εθνική μπήκε πολύ δυνατά και προηγήθηκε από πολύ νωρίς με τον Παπανικολάου (1-0) να σκοράρει από κοντά με γυριστό. Ο Ντέντοβιτς κέρδισε πέναλτι και ο Μάντιτς το εκμεταλλεύτηκε για να ισοφαρίσει (1-1), ενώ η Εθνική προηγήθηκε και πάλι με δυνατό σκαστό σουτ του Βλαχόπουλου. Η απάντηση ήταν άμεση για τους Σέρβους με τον Ράσοβιτς να εκτελεί από τη διαγώνιο τον Ζερδεβά (2-2), ενώ ο Φουντούλης εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε ο Νικολαΐδης για το 3-2. Το πρώτο οκτάλεπτο έληξε 3-3 χάρη σε γκολ του Στραχίνια Ράσοβιτς από την περιφέρεια.



Στη δεύτερη περίοδο, οι Σέρβοι πήραν το πρώτο τους προβάδισμα μετά από ωραία επίθεση και διαγώνιο σουτ του Μάντιτς (3-4), όμως ο Κώστας Κάκαρης απάντησε άμεσα μετά από εξίσου εντυπωσιακή κυκλοφορία (4-4). Η Σερβία εκμεταλλευόταν διαρκώς τον παραπάνω και πέρασε ξανά μπροστά με τον Ράσοβιτς (4-5), όμως ο Παπαναστασίου έδωσε άμεσα απάντηση (5-5). Ο τρομερός Μάντιτς βρήκε για τρίτη φορά δίχτυα με δυνατό σουτ (5-6), με την Εθνική να χάνει ευκαιρίες να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο.



Η Ελλάδα μπήκε αποφασισμένη στο τρίτο οκτάλεπτο και ισοφάρισε άμεσα με κερδισμένο πέναλτι του Παπανικολάου και γκολ του Γενηδουνιά (6-6). Η Εθνική μας κέρδισε πέναλτι με τον Κάκαρη και ο Βλαχόπουλος το εκτέλεσε, όμως ο Φιλίποβιτς απέκρουσε. Αυτός που κατάφερε τελικά να νικήσει τον Σέρβο πορτιέρε ήταν ο Σκουμπάκης (7-6) με σουτ από την περιφέρεια, όμως ο ασταμάτητος Μάντιτς ισοφάρισε και πάλι (7-7). Η Ελλάδα έκρυψε την μπάλα και ο Σκουμπάκης την εμφάνισε στα δίχτυα (8-7), όμως η Σερβία μετά από δοκάρι είδε την μπάλα να μένει στην κατοχή της και ισοφάρισε με τον Ράσοβιτς (8-8). Ο Σκουμπάκης ολοκλήρωσε χατ τρικ μέσα σε ένα οκτάλεπτο (9-8).



Στην τελευταία περίοδο, ο Β. Ράσοβιτς ισοφάρισε προσωρινά από κοντά (9-9), όμως ο Γκίλλας απάντησε άμεσα στον παραπάνω για το 10-9. Η Σερβία έφερε και πάλι την ισορροπία με τον Βίτσο να εκμεταλλεύεται τον παραπάνω (10-10), ενώ ο Μάντιτς έφτασε τα πέντε γκολ και έδωσε προβάδισμα στην αντίπαλο της Ελλάδας (10-11). Ο Βλαχόπουλος έμοιασε να σώζει την Εθνική ισοφαρίζοντας (11-11), όμως 6 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη ο Γιάκσιτς σκόραρε από πολύ μακριά και χάρισε τη νίκη στη Σερβία.



Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 3, Καλογερόπουλος, Φουντούλης 1, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Αργυρόπουλος, Παπανικολάου 1, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Βλαχόπουλος 2.



Σερβία (Στεβάνοβιτς): Φιλίποβιτς, Μάντιτς 5, Στραχίνια Ράσοβιτς 2, Ραντέλοβιτς, Τσουκ, Ντέντοβιτς, Ντράσοβιτς, Νίκολα Γιάκσιτς 1, Βίτσο 1, Ούμποβιτς, Πέταρ Γιάκσιτς, Βίτκορ Ράσοβιτς 3, Μίσοβιτς.



Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-6, 9-8, 11-12

