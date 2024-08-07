Πλήθος κόσμου και ΜΜΕ υποδέχτηκε τον Λευτέρη Πετρούνια στην άφιξή του από το Παρίσι με το χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το τρίτο στην καριέρα του. Ο κορυφαίος αθλητής των κρίκων όλων των εποχών έδειξε αποφασισμένος μετά από τις απαραίτητες διακοπές να στρωθεί ξανά στη δουλειά για να χαρίσει και άλλες επιτυχίες στην Ελλάδα.



«Αισθάνομαι πολύ όμορφα, περήφανος, τρισευτυχισμένος και λίγο κουρασμένος. Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να γεμίσω τις μπαταρίες μου. Μεσολάβησαν πολλές δυσκολίες και διοργανώσεις αυτή την τριετία, τις ξεπεράσαμε και είμαστε πλέον εδώ που είμαστε σήμερα», τόνισε ο 33χρονος πολυπρωταθλητής της ενόεργανης γυμναστικής.



«Από την επόμενη μέρα άρχισα να λέω τις σκέψεις μου στον προπονητή μου για τον επόμενο κώδικα, το επόμενο πρόγραμμα, ώστε να ξανακερδίσουμε και να είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει πρώτα να ξεκουραστεί το μυαλό και το σώμα και να επιστρέψω με την ίδια όρεξη, ώστε να συνεχιστούν οι επιτυχίες», πρόσθεσε.



Για τις σκέψεις του μετά την ολοκλήρωση του προγράμματός του είπε: «Μόλις προσγειώθηκα και κόλλησα και δεν έκανα βήμα σκέφτηκα ‘την πάτησαν οι Κινέζοι’, αλλά εν βγήκε (γέλια). Η δεύτερη σκέψη ήταν πως εξασφάλισα μετάλλιο, γιατί ήμουν σίγουρος για την εκτέλεση πως θα είναι στα μετάλλια. Αγχωθήκαμε λίγο στο τέλος γιατί υπήρχε Γάλλος στην έδρα του, αλλά… μου ζητήθηκε και το παρέδωσα. Όπως έγινε στην Αμβέρσα, έτσι έγινε και προχθές».



Για την αλληλοστήριξη που είχαν τα μέλη της ελληνικής αποστολής ανέφερε: «Ο Παπανικολάου είχε πολύ άγχος. Είναι η πρώτη φορά από τους τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες που έχω πάει που υπήρχε τόσο όμορφο κλίμα στην ελληνική αποστολή. Κάτι έγινε σωστά και οργανωτικά μάλλον από την ΕΟΕ, τα παιδιά είναι εξαιρετικά, ξέρουν οι περισσότεροι τι αντιμετώπιζαν και πώς να το διαχειριστούν. Ο ένας υποστήριξε τον άλλο και πανηγύριζε για τις επιτυχίες του άλλου».



Τέλος, για το πού αφιερώνει το νέο του μετάλλιο απάντησε χωρίς σκέψη: «Αφιερώνω το μετάλλιο στην οικογένειά μου και στους ανθρώπους που με αγαπάνε και πιστεύουν σε μένα. Σίγουρα η στήριξη και η αγάπη όλων των Ελλήνων είναι πολύτιμη και με βοηθά, αλλά είναι οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες που τα παιδιά μου καταλαβαίνουν τι κάνω και τους το αφιερώνω. Δεν περίμενα η Βασιλική να καταφέρει να φτάσει μέχρι εκεί κάτω μετά τον αγώνα, γι’ αυτό και συγκινήθηκα».

