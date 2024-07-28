Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Νέα... γκάφα από τους διοργανωτές - Έπαιξαν τον ύμνο του Σουδάν και όχι του Νοτίου Σουδάν

Μαντάρα τα έκαναν οι διοργανωτές πριν τον αγώνα του Νοτίου Σουδάν με το Πουέρτο Ρίκο, αφού έπαιξαν καταλάθος τον ύμνο του Σουδάν προκαλώντας αντιδράσεις

Μπάσκετ, Ολυμπιακοί Αγώνες

Το Νότιο Σουδάν έγραψε ιστορία, καθώς ξεκίνησε με νίκη την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επικρατώντας 90-79 του Πουέρτο Ρίκο.

Παρόλα αυτά, η αφρικάνικη χώρα έπεσε θύμα ενός ανεπανάληπτου φιάσκου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, ακούστηκε καταλάθος ο ύμνος του Σουδάν και όχι του Νοτίου Σουδάν, κάτι το οποίο έφερε γρήγορα αντιδράσεις τόσο από τους παίκτες όσο και από το κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο χώρες έχουν διασπαστεί εδώ και αρκετά χρόνια και οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι καλές, κάτι που εξηγεί και τη δυσφορία που προκλήθηκε στο κοινό.

Δείτε το στιγμιότυπο:

