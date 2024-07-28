Το Νότιο Σουδάν έγραψε ιστορία, καθώς ξεκίνησε με νίκη την παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επικρατώντας 90-79 του Πουέρτο Ρίκο.

Παρόλα αυτά, η αφρικάνικη χώρα έπεσε θύμα ενός ανεπανάληπτου φιάσκου πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, ακούστηκε καταλάθος ο ύμνος του Σουδάν και όχι του Νοτίου Σουδάν, κάτι το οποίο έφερε γρήγορα αντιδράσεις τόσο από τους παίκτες όσο και από το κοινό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο χώρες έχουν διασπαστεί εδώ και αρκετά χρόνια και οι σχέσεις μεταξύ τους δεν είναι καλές, κάτι που εξηγεί και τη δυσφορία που προκλήθηκε στο κοινό.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Erreur technique et mauvais hymne pour le Soudan du Sud, mais que dire de cette réaction du public 😍



Le meilleur de #Paris2024, c'est à suivre sur Eurosport et Max pic.twitter.com/zoasuTHeBs — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.