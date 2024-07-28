Ημέρα... τένις η σημερινή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα, οι οποίοι βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου τένις και παρακολούθησαν τις προσπάθειες της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος, μετά την παρουσία του στην προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια, έδειξε εμπράκτως τη στήριξή του στην ελληνική αποστολή, με την παρουσία του στις προσπάθειες των δύο Ελλήνων πρωταθλητών του τένις.

Πηγή: skai.gr

