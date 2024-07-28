Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ημέρα... τένις για τον Κυριάκο Μητσοτάκη - Παρακολούθησε Σάκκαρη και Τσιτσιπά

Μετά την προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια, ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρακολούθησαν τους αγώνες της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά

Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη

Ημέρα... τένις η σημερινή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη σύζυγό του Μαρέβα, οι οποίοι βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου τένις και παρακολούθησαν τις προσπάθειες της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά.

Το πρωθυπουργικό ζεύγος, μετά την παρουσία του στην προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια, έδειξε εμπράκτως τη στήριξή του στην ελληνική αποστολή, με την παρουσία του στις προσπάθειες των δύο Ελλήνων πρωταθλητών του τένις.

