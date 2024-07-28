Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του ολυμπιακού τουρνουά τένις πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε 2-1 σετ του Ζιζού Μπεργκς, ενός αντιπάλου που τελικά αποδείχθηκε περισσότερο σκληρός από τις εκτιμήσεις όλων πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το πρώτο και το τρίτο σετ απέναντι στον Βέλγο σε ένα παιχνίδι το οποίο διήρκησε δύο ώρες και 27 λεπτά.

Δείτε τα highlights από το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά:

Κομβικά σημεία για την τελική έκβαση του ματς υπέρ του αθλητή μας ήταν το διπλό λάθος του Μπεργκς στο tie break στο πρώτο σετ και ενώ είχε στα χέρια του την ευκαιρία να κλείσει το σετ με νίκη, αλλά και ένα ακόμη μεγαλύτερο λάθος του Βέλγου στο πρώτο γκέιμ του τρίτου σετ.

Ο Τσιτσιπάς, εκμεταλλεύθηκε τα λάθη αυτά του αντιπάλου του και κατάφερε στο τέλος να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει τον Ντάνιελ Έβανς.

Τα σετ: 7-6(6), 1-6, 6-1

