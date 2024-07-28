Την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι παρακολούθησαν 28,6 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από το Comcast's NBCUniversal. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή ήταν η τελετή έναρξης Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων με την μεγαλύτερη τηλεθέαση μετά από εκείνη του Λονδίνου το 2012.

Η τελετή είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την NBCUniversal, η οποία πλήρωσε 7,65 δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει τα δικαιώματά της και να προβάλλει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στις ΗΠΑ μέχρι το 2032.

Η συμφωνία της NBCUniversal για τα δικαιώματα προβολής των Ολυμπιακών είναι η ακριβότερη παγκοσμίως.

Ο αριθμός των τηλεθεατών που παρακολούθησε τους Αγώνες στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει το NBC και τη συνδρομητική πλατφόρμα Peacock, είναι πολύ μεγάλη ενίσχυση για το δίκτυο σε σχέση με μόλις 17 εκατομμύρια τηλεθεατές που είχαν παρακολουθήσει τους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2021.

Η τελετή έναρξης στους Ολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016 είχε συγκεντρώσει 26,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ 40,7 εκατομμύρια παρακολούθησαν την τελετή έναρξης του Λονδίνου το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

