Ο Εμανουέλ Μακρόν θα καλωσορίσει την Πέμπτη, παραμονή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, 500 καλεσμένους στο Λούβρο, μεταξύ αυτών 100 ηγέτες χωρών, ενώ αργότερα θα παραθέσει δείπνο.

Ο Εμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν θα υποδεχτούν περίπου πεντακόσιους καλεσμένους αυτή την Πέμπτη κάτω από την εμβληματική πυραμίδα του Λούβρου. Ανάμεσά τους θα είναι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, προσωπικότητες από τον διεθνή αθλητικό κόσμο, καθώς και ηγέτες ομάδων χορηγών των Αγώνων. Εκδήλωση διπλωματίας και κύρους αναμένεται να αποτελέσει το δείπνο, που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), χωρίς ωστόσο το Ελιζέ και το Quai d'Orsay να επιβεβαιώνουν τα ονόματα των επισήμων που θα συμμετάσχουν, υπό τον φόβο αλλαγών της τελευταίας στιγμής.

Ποιοι ηγέτες θα παραστούν στην τελετή έναρξης

Μεταξύ των κορυφαίων παρευρισκόμενων στο Παρίσι συμπεριλαμβάνονται ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου, καθώς και το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας, Φελίπε ΣΤ' και Λετίθια. Η πριγκίπισσα Άννα, αδερφής του βασιλιά Καρόλου Γ' και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, αναμένεται, επίσης να παρευρεθούν, σύμφωνα με το Le Parisien.

Στο Παρίσι θα μεταβεί και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου θα παρευρεθεί στην Τελετή Έναρξης των 33ων Ολυμπιακών Αγώνων, όπως έκανε γνωστό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο Παρίσι βρίσκεται και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου.

Από την εκδήλωση ωστόσο θα απουσιάζουν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, αλλά και ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα, τον οποίο θα εκπροσωπήσει η σύζυγός του, ενώ αναμένεται να παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι.

Σύνοδος κορυφής για την ανάπτυξη

Πριν από το δείπνο, οι επισκέπτες θα παρακολουθήσουν μια σύνοδο κορυφής στο Carrousel du Louvre, που συνδιοργανώνουν ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπαχ και ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το Ελιζέ, σε αυτή τη συνάντηση αναμένονται να ληφθούν «συγκεκριμένες οικονομικές δεσμεύσεις».

Ένα στρατηγικό γεύμα με επικεφαλής ξένων εταιρειών, που θα παραθέσει ο Εμανουέλ Μακρόν στα Ηλύσια, θα προηγηθεί αυτής της συνάντησης. Η συνάντηση στοχεύει στον καθησυχασμό των CEO αναφορικά με την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Γαλλίας, ένα κρίσιμο ζήτημα μετά την πρόσφατη πολιτική αναταραχή.

Ανάμεσα στα κορυφαία επιχειρηματικά στελέχη που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση περιλαμβάνονται, ο Ίλον Μασκ της Tesla, ο James Quincey της Coca-Cola, ο Joe Tsai της Alibaba, ο Brain Chesky της Airbnb, ο Shou Zi Chew του TikTok, ο Aditya της ArcelorMittal και ο Ντέιβιντ Λάιτσλ Μιτάλ, ο Lakshmi El. του Youtube, ο Jaz-Yong Lee της Samsung και ο Bernard Arnault της LVMH. Στη συνάντηση θα παραστεί και ο υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λεμέρ.



