Ολυμπιακοί Αγώνες: Το ποσό που θα λάβει η Celine Dion για να τραγουδήσει στην τελετή έναρξης

Η Celine Dion διαβεβαίωσε τους πολυάριθμους θαυμαστές της ότι θα επιστρέψει στη σκηνή, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει. Όλα δείχνουν πως η επιστροφή της θα γίνει στο πλαίσιο της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με το Page Six, η είδηση που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες επιβεβαιώνεται, με την άφιξη της τραγουδίστριας στο Παρίσι. Το πρακτορείο αναφέρει ότι η Dion θα τραγουδήσει στην τελετή έναρξης, ύστερα από τρία χρόνια αποχής λόγω της μάχης της με το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου.

