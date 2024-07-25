Ολυμπιακοί Αγώνες: Το Ισραήλ προειδοποιεί τη Γαλλία για σχέδιο επίθεσης από «τρομοκράτες»

Νέα «σφαγή του Μονάχου» φοβάται το Τελ Αβίβ. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς έστειλε επιστολή στον Γάλλο ομόλογό του, Στεφάν Σεζουρνέ, προειδοποιώντας τον για ένα, υποστηριζόμενο από το Ιράν, σχέδιο επίθεσης στην ισραηλινή αντιπροσωπεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

«Υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να υπονομεύσουν τον εορταστικό χαρακτήρα αυτού του χαρμόσυνου γεγονότος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κατς σύμφωνα με τους Times of Israel. «Έχουμε αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις σχετικά με την πιθανή απειλή που αποτελούν προσκείμενοι στους Ιρανούς τρομοκράτες και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις που στοχεύουν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον μελών της ισραηλινής αποστολής και Ισραηλινών τουριστών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων».

Ο Κατς εκφράζει «ευγνωμοσύνη» στους Γάλλους αξιωματούχους για τα «άνευ προηγουμένου μέτρα ασφαλείας» για την προστασία των Ισραηλινών στους Αγώνες, καθώς και για την απόρριψη των εκκλήσεων της γαλλικής κυβέρνησης να απαγορευτεί η συμμετοχή του Ισραήλ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι 88 Ισραηλινοί αθλητές στους Αγώνες του Παρισιού υπόκεινται σε 24ωρη προστασία από τις γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας και φρουρούνται επίσης από στελέχη της ισραηλινής υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ, εν μέσω μιας σειράς απειλών για την αποστολή και τις διαδικασίες.

Η Σφαγή του Μονάχου

Η λεγόμενη Σφαγή του Μονάχου έγινε κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1972, όταν μέλη της Ισραηλινής αποστολής έπεσαν θύματα απαγωγής από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης. Η απαγωγή έληξε με αποτυχημένη επέμβαση της γερμανικής αστυνομίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 9 αθλητές, ένας αστυνομικός και πέντε από τους απαγωγείς. Μαζί με τους δυο αθλητές που είχαν δολοφονηθεί νωρίτερα, ο τελικός απολογισμός έφτασε τους 17 νεκρούς.

Οι αγώνες συνεχίστηκαν μετά από διακοπή μιας ημέρας. Αυτή ήταν η επιθυμία τις ολυμπιακής επιτροπής και της κυβέρνησης του Ισραήλ. Οι τρομοκράτες δραπέτευσαν με ένα αεροπλάνο της Lufthansa. Μετά από αυτό το γεγονός η πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ έδωσε εντολή στη μυστική υπηρεσία της Μοσάντ να ανακαλύψουν πού κρύβονται οι εγκληματίες και να τους δολοφονήσουν. Μετά από αυτό το γεγονός, η γερμανική αστυνομία ίδρυσε την αντιτρομοκρατική οργάνωση GSG9.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.