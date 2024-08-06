Oλυμπιακοί Αγώνες 2024- Τεντόγλου: Ήθελα κάτι παραπάνω, αλλά είναι ΟΚ το 8,48

Αφοπλιστικά ειλικρινής για ακόμη μία φορά ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Έλληνας πρωταθλητής που κατέκτησε για δεύτερη σερί φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες το χρυσό μετάλλιο, τόνισε πως θα ήθελε κάτι παραπάνω σαν επίδοση από το 8,48 που του χάρισε την… κορυφή. Διότι έτσι, θα το διασκέδαζε και ο ίδιος περισσότερο.

Στη συνέχεια, ο Τεντόγλου ανέφερε πως είπε μετά τον τελικό του μήκους στον προπονητή του, Γκιόργκι Πομάσκι, πως δεν ήταν τόσο καλός σήμερα.

Έστειλε μάλιστα και το μήνυμά του στους Έλληνες που τον παρακολούθησαν, λέγοντας πως ελπίζει να τους έκανε έστω και λίγο υπερήφανους και να γελάσουν!

«Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό που κατάφερα σήμερα. Ήθελα κάτι παραπάνω σαν επίδοση, σαν κάτι να μου έλειπε. Αλλά το πάλεψα. Ειδικά στο τέλος άρχισα να ξυπνά λίγο, στα δύο άλματα. Το πέμπτο ήταν πολύ καλό, ήταν 8.31 με πάτημα αρκετά πίσω, θα πήγαινε για πολύ μεγάλο. Πήγα να ρισκάρω στο έκτο, να πατήσω ίσα ίσα, αλλά δεν έκατσε. Ο αέρας άλλαζε συνέχεια, ήταν δύσκολος αγώνας», είπε αρχικά.

Για το τι παραπάνω που ήθελε ενώ κλείδωσε δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο σε ΟΑ: «Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά σαν επίδοση ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω για εμένα, να το ευχαριστηθώ πιο πολύ».

Για το αν του έβαλε πίεση με το πρώτο άλμα ο Φουρλάνι: «Βέβαια μου έβαλε, για αυτό και απάντησα με τη μία, μετά μου έβαλε αρκετή πίεση και ο Πίνοκ, ο οποίος είναι πολύ καλός αθλητής. Ξέρω θα μπορούσε να κάνει 8.50, να είναι κοντά σε εμένα. Δεν σταμάτησα να προσπαθώ, είχα καλά άλματα, δεν είχα κάτω από 8.20. Το 8.48 βέβαια είναι από τα καλύτερα που έχω κάνει».

Για το γεγονός πως πηδούσε τελευταίος: «Επειδή είχαν την καλύτερη επίδοση πηδούσα τελευταίος, ίσως μπορούσα να απαντήσω αν με πέρναγε κάποιος, δεν απάντησε κανένας, άρα οκ. Είμαι χαρούμενος που έκανα σήμερα καλύτερη επίδοση από το Τόκιο».

Για την πνευματική προετοιμασία πριν από έναν τελικό: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχω τον δικό μου τρόπο. Εγώ είμαι ήσυχο άτομο, δεν κάνω πολλά πριν τον αγώνα, σκέφτομαι τα πάντα πριν, σκέφτομαι το χειρότερο δυνατό σενάριο και τα περιμένω όλα. Αυτό…»

Τι είπε στο τέλος με τον Πομάσκι: «Του είπα ότι δεν ήμουν καλός, μου λέει δεν πειράζει το πήραμε ξανά, δεύτερη φορά, εγώ του έλεγα πως δεν ήμουν καλός».

Για το που βάζει τον πήχη πλέον: «Πάντα υπάρχει καλύτερο, αλλά κάθε στάδιο, κάθε αγώνας είναι διαφορετικός, κάποια ημέρα σε κάποιο άλλο σημείο της γης μπορεί να έκανα κάτι καλύτερο. Το 8.48 είναι οκ, εντάξει».

Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα στους Έλληνες: «Ευχαριστώ, έβλεπα τις τελευταίες ημέρες πολλά μηνύματα και πολλά πράγματα για εμένα, τους ευχαριστώ για τη στήριξη. Ελπίζω να σας έκανα έστω λίγο χαρούμενους, έστω λίγο να χαμογελάσατε. Δεν τελείωσαν σήμερα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, έχουμε ακόμα και άλλους αθλητές».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.