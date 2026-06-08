Τραμπ: Οι διαπραγματεύσεις για την «Ειρήνη» συνεχίζονται, υπό την επιφύλαξη της βλακείας

Οι τελικές διαπραγματεύσεις για ειρήνη συνεχίζονται, επιμένει μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, «υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει» προσθέτει πάντως.

«Ο (ναυτικός) αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια ‘’Τελική Συμφωνία’’. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα» διαμηνύει.

Η νέα ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social



«Και οι δύο πλευρές, το Ισραήλ και το Ιράν, επιδιώκουν να συνάψουν άμεση ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ! Οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ‘’Ειρήνη’’ συνεχίζονται, υπό την επιφύλαξη άγνοιας ή βλακείας που θα τις εμποδίσει. Ο (ναυτικός) αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, μέχρι να επιτευχθεί μια ‘’Τελική Συμφωνία’’. Τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Μήνυμα προς Τεχεράνη και Τελ Αβίβ να σταματήσουν την αναζωπύρωση της σύγκρουσης, με εκατέρωθεν επιθέσεις, έστειλε νωρίτερα ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις στον Μπενιαμίν Νετανιάχου προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση, ωστόσο η ισραηλινή ηγεσία έδειξε να τον αγνοεί, απαντώντας τελικά στο πλήγμα του Ιράν.

Ιρανικά ΜΜΕ δηλώνουν «ότι το Ιράν δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για να υπερασπιστεί η χώρα τον εαυτό της».

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Πηγή: skai.gr

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