Κουρουγκλίεφ: Χάλκινος Ολυμπιονίκης στα 86 κ. ελευθέρας πάλης

Νέα εθνική επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ νίκησε 5-4 στα ρεπεσάζ τον Μάιλς Αμίν από τον Άγιο Μαρίνο και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 86 κ. ελευθέρας πάλης που είναι το πρώτο του και συγχρόνως το όγδοο της Ελλάδας στο Παρίσι.

Όπως είχε υποσχεθεί μετά τη διασφάλιση της συμμετοχής του στον μικρό τελικό των 86 κιλών της ελευθέρας πάλης, στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού, θα έπαιζε για να φέρει το μετάλλιο στην Ελλάδα κι έτσι και έκανε.

Πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στο συγκεκριμένο αγώνισμα μετά από 20 χρόνια και δωδέκατο συνολικά στο συγκεκριμένο αγώνισμα σε Ολυμπιακούς Αγώνες. «Ευχαριστώ τον ελληνικό λαό που μου έδωσε την ευκαιρία να παλέψω στους Ολυμπιακούς και ειδικά τον Πρωθυπουργό» δήλωσε ο Νταουρέν.

