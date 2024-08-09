Κάρι: «Ήμασταν τραγικοί, στο ημίχρονο ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε»

Η Αμερική δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Σερβία, ωστόσο κατάφερε και νίκησε τους «πλάβι» με 95-91, περνώντας στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων.



Ο Στεφ Κάρι μίλησε για το παιχνίδι και ανέφερε πως όλη η ομάδα είχε μια τραγική εικόνα, ωστόσο στο ημίχρονο ήξεραν τι έπρεπε να κάνουν για να γυρίσουν το ματς.

«Όταν βασίζεσαι στην άμυνα, συνήθως αυτό ωθεί την επίθεσή σου. Ξεκίνησαν τον αγώνα με μερικά τρομερά σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να τους δώσουμε εύσημα, είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι δύσκολο να κερδίσεις μία ομάδα τρεις φορές και να επιστρέψεις όπως κάναμε. Έχω δει πολλούς αγώνες της εθνική Αμερικής και αυτός ήταν ξεχωριστός».«Δεν είχα πολλές ευκαιρίες, δεν έχω σουτάρει καλά σε όλο το τουρνουά, αλλά αυτό δε σε κάνει να χάσεις την εμπιστοσύνη σου. Είχα κάποια τρομερά σουτ στην αρχή του αγώνα. Μετά ένα στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Εμπίιντ έκανε εξαιρετικό σκριν. Ευτυχώς, δε σφύριξαν το flopping. Να σκοράρεις ένα σουτ σαν αυτό, για αυτές τις στιγμές ζούμε. Δεν έχει σημασία αν σουτάρεις τρεις φορές ή όσες σούταρα εγώ, μένεις πάντα ήρεμος».«Ξέραμε πως δεν παίζαμε όσο καλά μπορούσαμε στον αγώνα. Ήμασταν 2-3 κατοχές μακριά από το να αλλάξουμε το μομέντουμ. Το νιώθαμε. Ηρεμία, κανένας πανικός. Ήμασταν τραγικοί αλλά υπήρχαν αρκετά καλά σχόλια στον πάγκο. Στο ημίχρονο ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Είχαμε αυτοπεποίθηση πως θα κάνουμε τα σωστά πράγματα στο παρκέ και θα το γυρίσουμε».

