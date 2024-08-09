Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Eυχαριστώ πολύ Ελλάδα, λέει ο «χάλκινος» Κουρουγκλίεφ

Λογαριασμός
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Eυχαριστώ πολύ την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, λέει ο «χάλκινος» Κουρουγκλίεφ

Ο Θεός μού έδωσε αυτό το μετάλλιο είπε μεταξύ άλλων ο Ντάουρεν Κουρουγκλίεφ μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, στην κατηγορία των 86 κιλών στην ελεύθερη πάλη

Ακόμη ένα μετάλλιο προσέθεσε στο παλμαρέ της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ!

Ο 32χρονος παλαιστής, επικράτησε 5-4 του Μάιλς Αμίν στο ρεπεσάζ και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο φέρνοντας στη χώρα μας το πρώτο μετάλλιο στην πάλη έπειτα από 20 χρόνια!
Μετά το τέλος του αγώνα o Kουρουγκλίεφ δήλωσε ότι πήγε στο Παρίσι για το μετάλλιο ενώ ευχαρίστησε τον Θεό, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα για την υποστήριξη.

Οι δηλώσεις του Κουρουγκλίεφ στην κάμερα της ΕΡΤ:

«Ευχαριστώ πολύ! Δεν ήρθα εδώ για ακριβώς αυτό το μετάλλιο. Ήρθα εδώ για το χρυσό. Ο Θεός μού έδωσε αυτό το μετάλλιο. Ευχαριστώ πολύ τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα που μού έδωσε την ευκαιρία να παλέψω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ειδικά τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, τον υπουργό αθλητισμού, τον κ. Βρούτση και τον Κώστα Θάνο. Εύχομαι στους νέους στην Ελλάδα να ασχολούνται με τον αθλητισμό, να πηγαίνουν στα γυμναστήρια, να αγαπούν την οικογένεια και τους γονείς τους. Και εγώ ήμουν μικρός. Ξεκίνησα από το γυμναστήριο και είδατε πού ήρθα σήμερα.Ήμουν 100% έτοιμος στα τελευταία δευτερόλεπτα. Κρατούσα τον αντίπαλο και ήμουν σίγουρος ότι δε θα του δώσω αυτούς τους πόντους που ήθελε. Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα είχα αυτή τη νίκη. Σε όλους τους φιλάθλους τους Έλληνες, εσείς πάντα να μας προστατεύετε και εμείς θα σας φέρνουμε μετάλλια».
 

