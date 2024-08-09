Μποτσουάνα: Ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε επίσημη αργία για να τιμήσει τον Τεμπόγκο

Ο Λετσίλε Τεμπόγκο θα μείνει στην ιστορία για τη χώρα της Μποτσουάνα, αφού έγινε ο πρώτος αθλητής της που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες.



Μια τεράστια επιτυχία για αυτή τη μικρή χώρα, που συνέβη στον τελικό των 200μ. με τον πρόεδρο της Μποτσουάνα να αποφασίζει να τιμήσει τον αθλητή με επίσημη αργία στη χώρα την Παρασκευή 9 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τεμπόνγκο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 19.46", με δεύτερο τονμε 19.62" ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ομε 19.70".

