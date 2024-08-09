Λογαριασμός
«Είναι λες και πήγε στον πόλεμο»: Η... απορία Ολυμπιονίκη για την ποιότητα των μεταλλίων - Φωτογραφίες

Ένας Αμερικανός ολυμπιονίκης απόρησε για την ποιότητα του χάλκινου μεταλλίου που κατέκτησε στο Παρίσι

«Είναι λες και πήγε στον πόλεμο»: Η... απορία ολυμπιονίκη για την ποιότητα των μεταλλίων

Άλλοτε wonderkid του παγκόσμιου skateboard, ο Νάιτζα Χιούστον κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στην κατηγορία street για λογαριασμό των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο 29χρονος επαγγελματίας skateboarder έμεινε απογοητευμένος από την ποιότητα του μεταλλίου του!

Ο Χιούστον δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταλαιπωρημένο μετάλλιο αναφέροντας πως «τα μετάλλια δείχνουν ωραία όταν είναι καινούργια μα είναι πολύ χειρότερα όταν ακουμπήσουν στο ιδρωμένο δέρμα για λίγο και αφού τα δανείσω στους φίλους μου για το Σαββατοκύριακο.

Προφανώς δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας όσο νομίζετε. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα, ακόμα και το μπροστινό μέρος έχει αρχίσει να ξεφτίζει, πρέπει να ανεβάσουν την ποιότητα. Το μετάλλιο δείχνει σαν να πήγε στον πόλεμο και να γύρισε. Μάλλον τα προορίζουν για να μπαίνουν σε θήκες»...

