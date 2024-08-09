«Είναι λες και πήγε στον πόλεμο»: Η... απορία ολυμπιονίκη για την ποιότητα των μεταλλίων

Άλλοτε wonderkid του παγκόσμιου skateboard, ο Νάιτζα Χιούστον κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στην κατηγορία street για λογαριασμό των ΗΠΑ.



Ωστόσο, ο 29χρονος επαγγελματίας skateboarder έμεινε απογοητευμένος από την ποιότητα του μεταλλίου του!



Ο Χιούστον δημοσίευσε φωτογραφίες από το ταλαιπωρημένο μετάλλιο αναφέροντας πως «τα μετάλλια δείχνουν ωραία όταν είναι καινούργια μα είναι πολύ χειρότερα όταν ακουμπήσουν στο ιδρωμένο δέρμα για λίγο και αφού τα δανείσω στους φίλους μου για το Σαββατοκύριακο.



Προφανώς δεν είναι τόσο υψηλής ποιότητας όσο νομίζετε. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα, ακόμα και το μπροστινό μέρος έχει αρχίσει να ξεφτίζει, πρέπει να ανεβάσουν την ποιότητα. Το μετάλλιο δείχνει σαν να πήγε στον πόλεμο και να γύρισε. Μάλλον τα προορίζουν για να μπαίνουν σε θήκες»...

degraded quality of Paris Olympics bronze medal after a week.



Nyjah Huston, member of the USA skateboard team, raised concerns over the quality of the Olympic medals:

“these Olympic medals look good when they’re brand new, but after letting it sit on my skin with some sweat for… pic.twitter.com/7tDD9ZNhEL August 9, 2024

