Κουρουγκλίεφ: «Το μυαλό μου είναι στο να πάρω το μετάλλιο για την Ελλάδα»

Μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση βρίσκεται ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, ο οποίος μετά την επιβλητική του νίκη επί του Τζέιντεν Αλεξάντερ Λόρενς, θα έχει την ευκαιρία το βράδυ της Παρασκευής (09/08, 21:15) να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στα 86κ. ελευθέρας πάλης!

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Έλληνας παλαιστής ξεκαθάρισε πως στο μυαλό του υπάρχει μόνο η κατάκτηση του μεταλλίου και πως θα τα δώσει όλα στον τελικό του ρεπεσάζ με αντίπαλο τον Μάιλς Ναζέμ Αμινέ από το Σαν Μαρίνο για να φέρει ακόμα μία χαρά στην χώρα μας!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νταουρέν Κουρουγκλίεφ:

«Το μυαλό μου είναι να πάρω το μετάλλιο για την Ελλάδα. Το ταπί είναι ταπί, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Δεν θα χαλαρώσω, μέχρι το βράδυ έχουμε χρόνο, θα φάω, θα ξεκουραστώ και ό,τι δυνάμεις έχω θα τις δώσω στον τελευταίο αυτό αγώνα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.