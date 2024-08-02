Παγκόσμιο ρεκόρ από τις ΗΠΑ στα 4Χ400 mixed στο Παρίσι

Παγκόσμιο ρεκόρ μόλις από τα προκριματικά των 4Χ400 mixed από τις ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Η αμερικανική τετράδα κάλυψε την απόσταση σε 3:07.41 για να καταρρίψει το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ, το 3:08.80, από το περυσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου της Βουδαπέστης.

Ο Βέρνον Νόργουντ έκανε 44.47, η Σαμιέρ Λιτλ 49.32, ο Μπράις Ντέντμον 44.17 κι η Κέιλιν Μπράουν 49.45 για την επίτευξη της κορυφαίας επίδοσης όλων των εποχών μέχρι την επόμενη.

