Επέστρεψε στην Αθήνα και αποθεώθηκε ο Ολυμπιονίκης, Θοδωρής Τσελίδης - Βίντεο

Αποθέωση για τον χάλκινο Ολυμπιονίκη στην κατηγορία των 90 κιλών στο τζούντο, Θοδωρή Τσελίδη, στην επιστροφή του στη χώρα μας μετά τον θρίαμβό του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού

Θοδωρής Τσελίδης

«Τρέλα» και αποθέωση για τον Θοδωρή Τσελίδη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο 27χρονος επέστρεψε στη χώρα μας μετά την τρομερή του εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στην κατηγορία των 90 κιλών στο τζούντο, με πολλή κόσμο να τον υποδέχεται και να του δίνει τα συγχαρητήρια για την τεράστια επιτυχία του.

Στο «Ελ . Βενιζέλος» βρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μεταφέροντας τα «μπράβο» τους στον Έλληνα τζουντόκα, ο οποίος χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της μετάλλιο στους φετινούς Ολυμπιακούς.

