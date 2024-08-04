Τα τεστ φύλου που έκανε η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA) στην Ιμάνι Κελίφ από την Αλγερία και την Λιν Γιου-τινγκ από την Ταϊβάν στο περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα και οδήγησαν στον αποκλεισμό τους, έγιναν κατά τρόπο αθέτιμο και στερούνταν αξιοπιστίας, όπως ανακοίνωσε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ).

Και οι δύο, έλαβαν άδεια να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, παρά το γεγονός ότι είχαν αποκλειστεί κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023, αφού η IBA είπε ότι απέτυχαν σε τεστ καταλληλότητας φύλου.

Η ΔΟΕ είπε ότι η διαδικασία, που έγινε μόλις προς το τέλος του διαγωνισμού αφού οι πυγμάχοι είχαν ήδη αγωνιστεί σε αρκετούς αγώνες, ήταν εντελώς αυθαίρετη: «Αυτά τα τεστ δεν είναι νόμιμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ Μαρκ Άνταμς σε συνέντευξη Τύπου.

«Οι εξετάσεις, η μέθοδος των τεστ, η ιδέα που έγινε σε μία νύχτα. Τίποτα από αυτά δεν είναι θεμιτό και αυτό δεν αξίζει καμία απάντηση», είπε ο Άνταμς.

Η ΔΟΕ πέρυσι αφαίρεσε την IBA από την ιδιότητά της ως κυρίαρχο όργανο της πυγμαχίας για θέματα διακυβέρνησης και χρηματοδότησης και ανέλαβε την ευθύνη του αγωνίσματος πυγμαχίας των Αγώνων του Παρισιού, εφαρμόζοντας κανόνες επιλεξιμότητας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και του 2021.

Τόσο Κελίφ όσο και η Λιν έχουν φτάσει πλέον στους ημιτελικούς στις κατηγορίες βάρους τους στο Παρίσι.

