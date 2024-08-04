Σε ξενοδοχείο στο Παρίσι και όχι στο Ολυμπιακό Χωριό θα καταλύσει η Εθνική μπάσκετ, μετά την πρόκρισή της στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η ελληνική αποστολή αναχωρεί το πρωί οδικώς για τη γαλλική πρωτεύουσα και η διοίκηση της ΕΟΚ μετά τις πολλές αναφορές για δυσλειτουργίες, προβλήματα και ελλείψεις στο Ολυμπιακό Χωριό αποφάσισε να κλείσει ξενοδοχείο, ώστε να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και ανέσεις για τα μέλη της ομάδας. Μάλιστα, το ίδιο αναμένεται να κάνουν και αρκετές ακόμη αποστολές ομάδων μπάσκετ που έπαιζαν στη Λιλ.

Υπενθυμίζεται πως η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει την Τρίτη στις 12:00 την Γερμανία στον πρώτο χρονικά προημιτελικό του ολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ, που πλέον μεταφέρεται από τη Λιλ στο «Παλέ ντε Μπερσί» του Παρισιού. Αν η ελληνική ομάδα καταφέρει να αποκλείσει τους παγκόσμιους πρωταθλητές, τότε θα μπει στη ζώνη των μεταλλίων και την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή του Γαλλία-Καναδάς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.