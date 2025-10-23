Υπαινιγμοί, πηγαδάκια και... φωτιές

Ο Βαρτζόπουλος «σβήνει φωτιές»... αλλά αφήνει υπαινιγμούς

Με τη γνωστή του ψυχραιμία, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος προσπάθησε να ρίξει τους τόνους για το θέμα Δένδια, χαρακτηρίζοντας όσα γράφονται και ακούγονται «μια αυθυποβολή των πολιτικών αντιπάλων της Νέας Δημοκρατίας».

«Διαβάζουν τις επιθυμίες τους και όχι την πραγματικότητα», είπε με νόημα, επιχειρώντας να βάλει «στον πάγο» το σενάριο περί εσωκομματικής έντασης.

Ωστόσο, η φράση του ότι «οι υπουργοί όταν διαφωνούν παραιτούνται ή απολύονται», σχολιάστηκε ιδιαίτερα στα πηγαδάκια της Βουλής — ως διακριτική υπενθύμιση θεσμικής πειθαρχίας αλλά και ως έμμεσο «καρφί» προς όσους, εντός και εκτός κόμματος, κρατούν αποστάσεις από τη γραμμή Μαξίμου.

Παράλληλα, ο Βαρτζόπουλος άπλωσε και δίχτυ στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, δηλώνοντας με εμφανή συγκίνηση πως:

«Ο κ. Σαμαράς ήταν ο αρχηγός μας. Έσωσε την πατρίδα στο μνημόνιο. Για εμάς είναι μεγάλη στεναχώρια που είναι εκτός κόμματος».

Όπως έλεγε βουλευτής της ΝΔ, «Η φράση για τον Σαμαρά δεν ήταν τυχαία — ήταν μήνυμα ενότητας προς τα δεξιά, μετά το άνοιγμα προς το Κέντρο».

Και πράγματι, η γραμμή «δεν υπάρχει κρίση στην οικογένεια» λειτουργεί σαν ομπρέλα που επιχειρεί να χωρέσει όλους...

Πηγαδάκια με θέα τον Δένδια

Αν και τα δημοσιογραφικά βλέμματα τράβηξε χθες η συνομιλία μπροστά από το περιστύλιο του Υπουργού Υγείας με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη — και το, τουλάχιστον, δηκτικό σχόλιό του προς τον Νίκο Δένδια — δεν πέρασε απαρατήρητο το «ευχάριστο» τετ α τετ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με τους Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Γιώργο Αμυρά και Βασίλη Γιόγιακα, λίγο πριν εισέλθει στην αίθουσα της Ολομέλειας.

«Βλέπεις Μιχάλη; Έγινε θέμα των ημερών ο Δένδιας. Αυτό που βλέπεις πίσω μας, δεν είναι τιμητικό άγημα, είναι οι δημοσιογράφοι», είπε ο Γιώργος Αμυράς απευθυνόμενος στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καθώς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες είχαν πάρει στο κατόπι τον υπουργό Άμυνας προκειμένου να του αποσπάσουν ένα σχόλιο.

Τελικά, στο περιστύλιο μπορεί να αλλάζουν οι πρωταγωνιστές — αλλά ποτέ το έργο.

Τα λιθαράκια της Δημοκρατίας και τα λιθαράκια του Αναθέματος...

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα βρίσκεται στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως ξεκαθάρισε την Τετάρτη.

«Θα κλείσω με ένα μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη και στους υποστηρικτές της φίμωσης. Ένα μήνυμα που ελπίζω να το καταλάβει προφορικά — αλλιώς, στην πράξη. Στις 28 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 32 μήνες από το έγκλημα των Τεμπών. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί — μαζί με όλα τα παιδιά και τους συγγενείς που όλο αυτό το διάστημα περιποιούν τιμή στο Μνημείο Τεμπών και στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Θα είμαστε εκεί, προς ανυπακοή σε αυτή την αντισυνταγματική τροπολογία. Δεν ξέρω αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μας συλλάβει. Δεν ξέρω αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα σπεύσει να εκδώσει ΦΕΚ. Ανήμερα της επετείου του ''ΟΧΙ'', θα βάλουμε κι εμείς το μικρό μας λιθαράκι στην υπεράσπιση της Δημοκρατίας» είπε η κα Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο της ψηφοφορίας της σχετικής τροπολογίας.

Και να θέλει να φιμώσει κανείς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας φιμώνεται; σχολίασαν κάποιοι χιουμοριστικά. «Λιθαράκια» χρησιμοποιήθηκαν και στο Ανάθεμα κατά του Βενιζέλου, αλλά δεν ήταν λιθαράκια υπεράσπισης της Δημοκρατίας, αλλά λιθαράκια διχασμού σχολίασαν κάποιοι άλλοι μιλώντας πιο σοβαρά.

Τα ασφαλιστήρια… παίρνουν φωτιά

Από τις αρχές Ιουνίου, η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών έγινε υποχρεωτική. Κυριολεκτικά — γιατί το κράτος αποφάσισε πως αν καεί ή πλημμυρίσει το αμάξι σου χωρίς ασφαλιστήριο, απλώς… καλή τύχη.

Η υποχρεωτική κάλυψη αφορά δασικές πυρκαγιές και των πλημμυρικά φαινόμενα, και σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, τα συμβόλαια που περιλαμβάνουν αυτούς τους κινδύνους αυξήθηκαν κατά περίπου 10%.

Από «ένα στα τέσσερα» τον Ιούνιο, φτάσαμε σε «ένα στα τρία» στα τέλη Αυγούστου — και το ποσοστό ανεβαίνει, όπως ο υδράργυρος τον Ιούλιο.

Ο νέος νόμος είναι σαφής: όποιος δεν ασφαλίσει, δεν επιχορηγείται.

Ή αλλιώς, από εδώ και πέρα, το κράτος θα σου λέει: «δεν έβρεξε — εσύ δεν πλήρωσες».

Τα τέλη έρχονται

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να αναρτηθούν στο myCAR τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026. Η διορία για την πληρωμή τους λήγει στο τέλος του έτους και, όπως και πέρυσι, παράταση δεν προβλέπεται — μόνο υπενθύμιση από την ΑΑΔΕ.

Τα ποσά θα παραμείνουν ίδια με του 2025, ενώ για τα μοντέλα μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, τα τέλη συνεχίζουν να εξαρτώνται από το… οικολογικό τους αποτύπωμα.

Ή αλλιώς, όσο πιο «πράσινο» το αμάξι, τόσο λιγότερο πονάει η τσέπη.

Όσο για τους αφηρημένους, τα πρόστιμα ανεβαίνουν με ρυθμό… στροφόμετρου: +25% τον Ιανουάριο, +50% τον Φεβρουάριο και διπλασιασμός από τον Μάρτιο.

Στο τέλος, το myCAR μπορεί να σε βρίσκει όπου κι αν είσαι — ειδικά αν δεν έχεις πληρώσει.

