Ο Δένδιας, το Μνημείο και το μήνυμα… διπλής ανάγνωσης

Απών από τη Βουλή — αλλά όχι “άφωνος” — ήταν ο Νίκος Δένδιας, κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η κυβέρνηση μπορεί να πέρασε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την ευθύνη για τη συντήρηση και ανάδειξή του, όμως ο αρμόδιος υπουργός επέλεξε να μη συμμετάσχει αυτοπροσώπως.

Αντίθετα, προτίμησε να μιλήσει με γραπτή δήλωση, την οποία αρκετοί διάβασαν με προσοχή — και, βεβαίως, με δεύτερη ανάγνωση.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας».

Η φράση αυτή, σύμφωνα με έμπειρους κοινοβουλευτικούς, δεν ήταν τυχαία. Αντιθέτως, θεωρήθηκε ως ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση — ίσως και προς το Μέγαρο Μαξίμου, που τις τελευταίες ημέρες έχει κάνει σημαία το θέμα του Μνημείου, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των δεξιών αναφορών της κυβέρνησης.

Την ώρα που στη Βουλή οι τόνοι ανέβαιναν, ο Δένδιας βρισκόταν απέναντι, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό σε εκδήλωση του ΓΕΣ. Οι πιο κακεντρεχείς είπαν πως η απόσταση των λίγων μέτρων από το Κοινοβούλιο ήταν στην πραγματικότητα πολιτικά χιλιόμετρα.

Και όπως σχολίαζε παλαιός συνεργάτης του:

«Ο Νίκος δεν κάνει ποτέ τίποτα τυχαία — ούτε όταν απουσιάζει, ούτε όταν μιλά με δήλωση».

Το βέβαιο είναι ότι η στάση του ενισχύει το προφίλ του «θεσμικού» πολιτικού, που επιλέγει τον χαμηλό τόνο — αλλά με σαφή πολιτική υπογραφή.

Τρίποντα, ασίστ, καλάθι και φάουλ

Αιχμηρός για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή διαρκείς παρεμβάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Ο κ. Ανδρουλάκης σπεύδει να ακολουθεί κάθε πολιτική σας, κ. Κωνσταντοπούλου, γίνεται ουρά» τόνισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Βουλή επί της τροπολογίας της κυβέρνησης για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Ακατανόητη η στάση σας κ. Ανδρουλάκη να μιλάτε για ψευτοδίλημμα. Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Λυπάμαι που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε για τα αυτονόητα» δήλωσε δε, ο πρωθυπουργός.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρενέβη, και δήλωσε με χιούμορ: «Ηρεμήστε κ. Κωνσταντοπούλου, δίνετε ασίστ στον πρωθυπουργό τόση ώρα και βάζει τρίποντα. Δεν το καταλαβαίνετε;»

Με τα ασίστ και τα τρίποντα θα έλεγε κανείς ότι ο κ. Κακλαμάνης... πέτυχε καλάθι και φάουλ, ήταν το σχόλιο στη ΝΔ. Και το «ματς» στη Βουλή ήταν σκληρό.

Το 1566 που ένωσε Δεξιούς και Αριστερούς

Σπάνια ένα πενταψήφιο νούμερο καταφέρνει να προκαλέσει πολιτικό... συναγερμό — αλλά το 1566 τα κατάφερε. Και όχι μόνο γιατί διευκολύνει τα ραντεβού στον τομέα της Υγείας, αλλά γιατί ένωσε δύο ανθρώπους που, σε άλλη εποχή, δύσκολα θα έβρισκες στο ίδιο τραπέζι: τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Νίκο Καρανίκα.

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα έκανε την αρχή: αποθέωσε δημόσια τη νέα υπηρεσία, χαρακτηρίζοντάς την «λαϊκό μέτρο» που βάζει τέλος στην εκμετάλλευση των πολιτών από τις ιδιωτικές εταιρείες των πενταψήφιων αριθμών. Με τη γνωστή του ευθύτητα, αναρωτήθηκε γιατί κάτι τόσο απλό δεν εφαρμόστηκε νωρίτερα, αφήνοντας και ένα πικάντικο “καρφί” προς την Αριστερά για την καθυστέρηση.

Η συνέχεια ήρθε από τον ίδιο τον υπουργό Υγείας, που αναγνώρισε δημοσίως ότι είχε πέσει έξω για τον Καρανίκα. «Απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μας, έχει επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση», έγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σπάζοντας κάθε στερεότυπο περί «αιώνιων αντιπάλων».

Η ανάρτηση αυτή, μάλιστα, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media: άλλοι τη χαρακτήρισαν «στιγμή πολιτικού πολιτισμού», άλλοι την είδαν ως άλλο ένα επεισόδιο της ελληνικής πολιτικής φαρσοκωμωδίας.

Όπως και να έχει, το 1566 φαίνεται πως δεν έκλεισε μόνο ραντεβού για γιατρούς — έκλεισε (πάλι) και μια απρόσμενη πολιτική γέφυρα ανάμεσα σε δύο κόσμους που δεν μιλούσαν ποτέ με το ίδιο τηλέφωνο.

Γερνάει ο αγροτικός τομέας

Η γη μάλλον δεν συγκινεί τη νέα γενιά.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο αγροτικός πληθυσμός γερνάει παγκοσμίως. Ένας στους τέσσερις αγρότες παγκοσμίως είναι άνω των 55 ετών.

Στην Ελλάδα, όμως, το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις: Τέσσερις στους δέκα αγρότες έχουν περάσει τα 55, ποσοστό αυξημένο κατά 5% σε σχέση με τις αρχές του αιώνα.

Και αν νομίζουμε πως είμαστε οι μόνοι, όχι — στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα οι μισοί αγρότες είναι άνω των 65.

Η επόμενη γενιά της υπαίθρου μοιάζει να κοιτά αλλού.

Κι αν δεν μπει νέο αίμα στα χωράφια, σε λίγο θα ψάχνουμε εργάτες όχι για τη συγκομιδή, αλλά για το… αρχείο φωτογραφιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συμφωνία μαμούθ για την Coca-Cola HBC

Η Coca-Cola HBC προχωρά στην εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, σε μια συμφωνία-μαμούθ ύψους 2,6 δισ. δολαρίων που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026.

Η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα εξαγοράς και του υπόλοιπου 25% μέσα στα επόμενα έξι χρόνια.

Με τη συμφωνία αυτή, η Coca-Cola HBC γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola παγκοσμίως, βάσει όγκου.

Από την Αθήνα μέχρι το Γιοχάνεσμπουργκ, η “ελληνική” Coca-Cola δείχνει ότι παίζει πλέον σε άλλο ταμπλό.

Κι αυτή τη φορά, το ποτήρι είναι ξεκάθαρα… γεμάτο.

Η Virgin Australia πρωτοπορεί

Το 42% των επιβατών δηλώνουν πως θα πλήρωναν ευχαρίστως για να κρατήσουν άδειο το μεσαίο κάθισμα στο αεροπλάνο.

Η Virgin Australia είπε… γιατί όχι;

Με 17 δολάρια επιπλέον, μπορείς να εξασφαλίσεις ότι το μεσαίο κάθισμα της σειράς σου θα μείνει κενό — εφόσον, φυσικά, δεν το έχει κλείσει ήδη κάποιος άλλος.

Αν συμβεί αυτό, τα χρήματα επιστρέφονται.

Μια ιδέα απλή και πρακτική.

Και κάπως έτσι, η άνεση μπαίνει… στον τιμοκατάλογο.

Πηγή: skai.gr

