Η διαρροή, η σιωπή και το... story που «ανέβηκε μόνο του»

Στο Κίνημα Δημοκρατίας οι τελευταίες ημέρες μοιάζουν με επεισόδιο πολιτικής σαπουνόπερας με τεχνολογικά στοιχεία — με πρωταγωνιστές τον Στέφανο Κασσελάκη και τη Θεοδώρα Τζάκρη, και guest εμφάνιση τον Βαγγέλη Αντώναρο που έκλεισε το επεισόδιο με την πιο δηλητηριώδη ατάκα:

«Να ψάξουν τον ένοχο μεταξύ τους».

Όλα ξεκίνησαν από τη διαρροή μιας ιδιωτικής συνομιλίας μεταξύ προέδρου και αντιπροέδρου, η οποία — κατά λάθος ή μη — βρέθηκε δημοσιευμένη σε story στα social media. Η συνέχεια γνωστή: το απόσπασμα έκανε τον γύρο του διαδικτύου, τα τηλέφωνα πήραν φωτιά, και στο εσωτερικό του κόμματος μιλούσαν ήδη για “πλήγμα αξιοπιστίας”.

Η κ. Τζάκρη έσπευσε να ανακοινώσει ότι θα απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, καταγγέλλοντας παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διαβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις της με τον πρόεδρο είναι «ισχυρές και αδιατάρακτες».

Όμως η διαρροή άφησε το στίγμα της: ένα υπόγειο ρεύμα καχυποψίας για το ποιος τελικά «πάτησε το κουμπί».

Ο Στέφανος Κασσελάκης, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, απάντησε με τον γνωστό του συνδυασμό ειρωνείας και επιθετικής αυτοπεποίθησης, αναρτώντας φωτογραφίες με τον σύζυγό του και το σκύλο του, σχολιάζοντας:

«Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ των Blue Skies...»

Το timing, βέβαια, προκάλεσε νέες απορίες στο εσωτερικό του κόμματος, καθώς αρκετά στελέχη ψιθύριζαν ότι «η Αμερική βολεύει» όταν τα πράγματα στην Αθήνα αρχίζουν να πιέζουν.

Από κοντά και ο Βαγγέλης Αντώναρος, πρώην συνοδοιπόρος του Κασσελάκη, που έριξε βαριές φράσεις για «απο-κόμμα» και «πολιτικά αδαείς αρχηγούς με ψευδαισθήσεις παντοδυναμίας».

Στο μεταξύ, η αμηχανία στους κόλπους του Κινήματος Δημοκρατίας είναι έκδηλη. Η επίσημη γραμμή θέλει το θέμα «λήξαν», όμως παρασκηνιακά λέγεται ότι οι εσωτερικές ισορροπίες τρίζουν.

Έμπειρο στέλεχος σχολίαζε με νόημα:

«Στην πολιτική, το να σου χακάρουν το κινητό είναι κακό. Το να σου χακάρουν τη σχέση με την αντιπρόεδρο είναι χειρότερο».

Ο Άρης … σηκώνει βάρη (και views)

Σε ρόλο που δεν τον έχουμε συνηθίσει εμφανίστηκε ο πρώην υπουργός Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος άφησε για λίγο τα πολιτικά τραπέζια και τις αναλύσεις, για να μπει σε ένα... TikTok mode γεμάτο ενέργεια, endorphins και fitness vibes.

Ο άλλοτε rising star της Κεντροδεξιάς συμμετέχει σε βίντεο γνωστού γυμναστηρίου της Αθήνας, διαφημίζοντας τον χώρο και το πρόγραμμα προπόνησης με τρόπο που θύμιζε περισσότερο influencer παρά πρώην υπουργό.

Στο βίντεο, που ήδη συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές, ο Άρης φαίνεται να σηκώνει βάρη, να κάνει ασκήσεις με σχοινιά, ποδήλατο, καθίσματα, και γενικώς να αποδεικνύει ότι η πολιτική ίσως τελικά να μην είναι το μόνο... αντοχής σπορ.

Με χαμόγελο και εμφανή αυτοπεποίθηση, εξηγεί γιατί αξίζει να επιλέξει κανείς το συγκεκριμένο γυμναστήριο — και το κάνει με τέτοιο φυσικότητα, που κάποιοι ήδη σχολιάζουν ότι «ο Άρης μόλις έκανε το comeback του από άλλη... είσοδο».

«Αν ο Άρης έδειχνε τέτοια αντοχή και στις εκλογικές καμπάνιες, μπορεί να ήταν ακόμα στο υπουργικό», ψιθύριζε χαμογελώντας πρώην «καραμανλικός» βουλευτής που είδε το βίντεο στο κινητό του.

Όπως και να ’χει, ο πρώην υπουργός φαίνεται να απολαμβάνει τον νέο του ρόλο, πιο χαλαρός, πιο fit, και σίγουρα πιο… TikTok ready.

Εξαγωγέας ρεύματος η Ελλάδα

Από καθαρός εισαγωγέας το 2023, σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας το 2024. Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας καταγράφει μια εντυπωσιακή μετάβαση: η Ελλάδα κατάφερε πέρσι να εξάγει περισσότερο ρεύμα απ’ ό,τι εισήγαγε.

Όχι, δεν γίναμε ξαφνικά ενεργειακός κόμβος — αλλά το πρώτο βήμα έγινε. Και όσο τα μεγάλα ενεργειακά projects τρέχουν, τόσο η χώρα ανεβαίνει στον ενεργειακό χάρτη. Στόχος; Να παίξει ρόλο-κλειδί στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το “παιχνίδι ισχύος” μόλις ξεκίνησε — και αυτή τη φορά, όχι μόνο μεταφορικά.

Δυσεύρετα τα ραντεβού για νέα ταυτότητα

Mission (almost) impossible έχει γίνει η έκδοση νέας ταυτότητας στην Αττική. Στα περισσότερα αστυνομικά τμήματα δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού ούτε για δείγμα τους επόμενους τρεις μήνες.

Στην επαρχία τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα — με λίγη τύχη μπορεί κανείς να κλείσει ραντεβού σχετικά γρήγορα. Στην πρωτεύουσα, όμως, αν μπεις στην πλατφόρμα του gov το πρωί ή το μεσημέρι, το πιθανότερο είναι να φύγεις άπραγος.

Το «παράθυρο ευκαιρίας» ανοίγει... τα μεσάνυχτα. Κυριολεκτικά. Από τις 12 ως τη 1 π.μ. ανοίγουν νέα ραντεβού και οι πιο αποφασισμένοι —ή οι πιο ξενύχτηδες— είναι αυτοί που τελικά τα κλείνουν.

Για να βγάλεις ταυτότητα, τελικά δεν χρειάζεσαι μόνο χαρτιά· χρειάζεσαι στρατηγική νυχτερινής επιχείρησης.

Στο τέλος θα μας φτιάχνει και τον καφέ

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μέχρι τώρα τη ρωτούσαμε κι εκείνη απαντούσε· τώρα κάνει και… ψώνια.

Η OpenAI παρουσίασε ένα νέο μοντέλο που μπορεί να πραγματοποιεί διαδικτυακές συναλλαγές απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείς τον ιστότοπο του πωλητή. Με άλλα λόγια, η ΑΙ γίνεται προσωπικός “αγοραστής” σου.

Μια νέα εμπειρία που —όπως φαίνεται— είναι μόνο η αρχή.

Ποιος ξέρει… στο τέλος μπορεί να μας φτιάχνει και τον καφέ. Αρκεί, βέβαια, να ξέρει να φτιάχνει φρέντο...

