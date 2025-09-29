Το «καινούργιο» Πεντάγωνο και οι... γωνίες Δένδια

Σχεδόν έτοιμη είναι η πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με το άγαλμα του έφιππου στρατάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου να κοιτάζει μάλλον επιδοκιμαστικά. Το υπουργείο Άμυνας αποκαλείται και «Πεντάγωνο», αν και σχεδιαστικά δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το διάσημο υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Πάντως, μπορεί το «καινούργιο» ελληνικό υπουργείο Άμυνας να μην έχει τα απαραίτητα... προσόντα για να αξίζει ανάλογο τίτλο με το αμερικανικό, ωστόσο ο λόγος του Νίκου Δένδια, που θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για τα εθνικά θέματα, θα παραμείνει χωρίς στρογγυλεμένες γωνίες όταν χρειάζεται.

Σαμαράς – Μητσοτάκης: Το ρήγμα που έγινε γκρεμός

Στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να απλώσει «κλαδί ελιάς» προς τον Αντώνη Σαμαρά.

Η απάντηση όμως ήρθε με… βαριοπούλα. Μέσα από χθεσινό του άρθρο στα «ΝΕΑ», ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού, Χρύσανθος Λαζαρίδης, εξαπέλυσε ευθεία βολή, όχι στη ΝΔ, αλλά στον ίδιο τον Μητσοτάκη.

«Δεν είναι η λύση, είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα» γράφει χαρακτηριστικά, κατηγορώντας τον για «πλήρη αποτυχία» σε όλα τα μέτωπα — από την εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά μέχρι την «πράσινη μετάβαση» και το Μεταναστευτικό.

Η επίθεση δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: ο Σαμαράς δεν πρόκειται να γυρίσει στο μαντρί με τον Μητσοτάκη στο τιμόνι. Το μήνυμα είναι σαφές: η όποια «επαναπροσέγγιση» θα μπορούσε να υπάρξει μόνο με… άλλον αρχηγό.

Το «όχι» της Μαρίας Καρυστιανού και οι… καλοθελητές της πολιτικής

Διαψεύδει τα σενάρια περί κόμματος η Μαρία Καρυστιανού, η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στα Τέμπη. «Εμείς απλώς φωνάζουμε για τη δικαιοσύνη», λέει στην Καθημερινή, βάζοντας τέλος –προς το παρόν– σε όσους επιμένουν να τη βλέπουν με… πολιτικά.

Το ενδιαφέρον; Οι «παραινέσεις» δεν έρχονται μόνο από πολίτες που τη θαυμάζουν για τον αγώνα της, αλλά –όπως λέει– ακόμη και από βουλευτές.

Όπως ακούγεται, στο πλευρό της βρίσκονται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία (πρώην υποψήφια με τη «Νίκη»), ο καθηγητής Νίκος Πασσάς και –από τον χώρο της πολιτικής– ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος της ΝΔ, και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.

Αντίθετα, οι σχέσεις της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου φαίνεται να έχουν παγώσει.

Αν ισχύει, αυτό κι αν είναι ενδιαφέρον...

American dream α λα Τραμπ

Το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δε συμπαθεί ιδιαίτερα τους μετανάστες το γνωρίζουμε εδώ και κάμποσο καιρό.



Μετά από μαζικές απελάσεις, ο Τραμπ είπε να το δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Επέβαλε βίζα εργασίας με κόστος 100.000 δολαρίων για επιστήμονες, μηχανικούς και προγραμματιστές υπολογιστών.

Αλλά δεν σταμάτησε σε αυτό.

Επέβαλε και τη χρυσή βίζα του ενός εκατομμυρίου η οποία ανοίγει έναν πιο εύκολο δρόμο για τη χορήγηση αμερικανικής υπηκοότητας.

Όχι, δεν σταμάτησε ούτε εδώ.

Ανακοίνωσε και την πλατινένια βίζα των 5 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία επιτρέπει παραμονή στις ΗΠΑ έως και 270 ημέρες ετησίως χωρίς φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα εκτός Αμερικής.

Σε δυσθεώρητα ύψη οι τιμές για ένα πάρκινγκ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των κατοίκων της Αθήνας κυρίως, είναι το πού θα βρουν να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους.

Την ώρα που οι τιμές των ακινήτων έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση, οι τιμές για ένα πάρκινγκ ακολουθούν παρά πόδα.

Μια ματιά στις αγγελίες ενοικίασης και πώλησης χώρων στάθμευσης αποδεικνύει τα παραπάνω.

Η τιμή ενοικίασης για μια θέση στάθμευσης στις συνοικίες της Αθήνας κυμαίνεται από 100 για θέσεις πιλοτής και φτάνει μέχρι τα 250 ευρώ.

Αντίστοιχα υψηλές είναι και οι τιμές πώλησης.

Η αγορά μίας θέσης πάρκινγκ κυμαίνεται από 20.000 έως και 80.000 ευρώ.

Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις πλησιάζει την τιμή αγοράς ενός δυαριού στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Greek Freak, η Πεντέλη και οι… μεζέδες

Μετά τις ευρωπαϊκές κορώνες και το χάλκινο στο Eurobasket, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει για λίγο τις μπασκέτες και πιάνει… τα κουτάλια.

Ο Greek Freak εθεάθη σε γνωστή ταβέρνα της Πεντέλης, παρέα με τη σύζυγο Μαράια και τα παιδιά τους, απολαμβάνοντας κλασικές ελληνικές γεύσεις σε οικογενειακό κλίμα.

Συμπαίκτες αυτή τη φορά όχι οι Μπρουκ Λόπεζ και Λίλαρντ, αλλά τα γεμιστά και το τζατζίκι. Και ναι, όπως ήταν αναμενόμενο, όσοι βρέθηκαν εκεί κέρδισαν και… αυτόγραφο στο... μάτι, βλέποντάς τον να χαμογελά πιο πλατιά κι από κάρφωμα στο καλάθι.

