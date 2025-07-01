Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν είχε η Μεσόγειος φράχτη...

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκάνδαλο πτώσης κυβέρνησης -αν υπήρχε αντιπολίτευση

"Αν υπήρχε μια στοιχειωδώς σοβαρή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση θα είχε ήδη πέσει". Η φράση αυτή δεν ανήκει σε κάποιον λαλίστατο πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ, αλλά σε έμπειρο υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και αποτυπώνει τη σοβαρότητα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λόγος που (δεν) πέφτει η κυβέρνηση; Η ανυπαρξία αντιπολίτευσης. Όπως το έθεσε ο ίδιος: "Ο κόσμος θα μας ξαναψηφίσει απλώς γιατί δεν έχει σε ποιον άλλο να πάει". Μια Νέα Δημοκρατία που ενδέχεται να υποστεί σοβαρή φθορά, αλλά πιθανότατα θα βγει πάλι μπροστά -γιατί ο αντίπαλος είτε δεν πείθει είτε... απουσιάζει.

Αλλά υπάρχει και παρασκήνιο με... γεύση από ΠΑΣΟΚ. Όπως ψιθύριζε γνώστης της πολιτικής τράπουλας, αν ο Παύλος Γερουλάνος είχε περάσει με ένα +0,5% στον β’ γύρο των εσωκομματικών εκλογών τον περασμένο Οκτώβριο -αντί του Χάρη Δούκα- σήμερα τα πράγματα ίσως να ήταν αλλιώς: "Θα ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Γερουλάνος -και μάλιστα με προφίλ που μοιάζει στο Μητσοτάκη και άρα θα μπορούσε να προσελκύσει το ίδιο, φιλελεύθερο και κεντρώο, κοινό".

Αντί αυτού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει τα ποσοστά του να πιέζονται από την πραγματικότητα, αλλά όχι από κάποια αντιπολίτευση.

Για να δούμε... μέχρι πότε.

Αν είχε η Μεσόγειος φράχτη...

Η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές και υψώνει ασπίδα απέναντι στον νέο διάδρομο των δουλεμπόρων που οδηγεί στα νότια παράλια της χώρας, με αιχμή του δόρατος τα πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού. Οι 7.044 μετανάστες που έχουν φτάσει στην Κρήτη μόνο φέτος (μέχρι 24 Ιουνίου) είναι ένα νούμερο που έχει προκαλέσει... ασφυξία στα κυβερνητικά επιτελεία, αλλά και έντονη κινητικότητα στον άξονα «Αθήνα – Βρυξέλλες – Λιβύη».

Το Μαξίμου προβάλλει ως πρότυπο τη «συνταγή Έβρου» του 2020: συντονισμένη αποτροπή, τεχνογνωσία, διεθνής συνεργασία και... μαστίγιο με καρότο. Όπως ψέλλιζε γνώστης των διεθνών σχέσεων (από αυτούς που ξέρουν πώς παίζεται το διπλωματικό παιχνίδι), "ο μόνος τρόπος να λειτουργήσει κάτι αντίστοιχο με τον Έβρο στο Λιβυκό είναι να μιλάμε για καθαρές επιχειρήσεις επαναπροώθησης. Όλα τα υπόλοιπα είναι επικοινωνιακή διαχείριση".

Εν ολίγοις: ή κάνεις pushbacks ή απλώς περιγράφεις το πρόβλημα. Και το χειρότερο σενάριο; Ένα ναυάγιο τύπου Πύλου, με νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες, το οποίο η Τουρκία και τα κυκλώματα διακινητών θα αξιοποιήσουν επικοινωνιακά μέχρι τέλους, πατώντας πάνω στο γνωστό αφήγημα περί "δολοφονικής Ευρώπης".

Και όλα αυτά, ενώ το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο "ξαναζεσταίνεται" επικίνδυνα από τη λιβυκή πλευρά, την ώρα που η Αθήνα ανακοινώνει επίσημα τις άδειες ερευνών νότια της Κρήτης (με ενδιαφέρον από την Chevron) και η παρουσία των ελληνικών πλοίων στα διεθνή ύδατα πατάει σε μια ισορροπία τρόμου: στρατιωτική, νομική, γεωπολιτική.

Σε απλά ελληνικά: το μέτωπο στα νότια ανοίγει επικίνδυνα και αυτή τη φορά δεν υπάρχει φράχτης να προστατεύει.

Αντίρροπα μηνύματα από την κατάργηση του πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα

Ένα έκτακτο μέτρο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το οποίο τελικά έγινε μόνιμο για κάτι λιγότερο από 4 χρόνια, είναι πια παρελθόν.

Η αγορά είναι διχασμένη όσον αφορά την κατάργησή του. Κάποιοι επισημαίνουν ότι η βαρύτητά του στην τιθάσευση του πληθωρισμού δεν έχει πλέον κάποια χρησιμότητα, ιδιαίτερα από τη στιγμή που τα περισσότερα από τα προϊόντα για τα οποία ίσχυε το πλαφόν, έχουν εκλείψει.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά που ανησυχεί για αθέμιτες πρακτικές που θα εκτινάξουν και πάλι τον πληθωρισμό.

Ως αντιστάθμισμα της κατάργησης του πλαφόν, έρχεται εντατικοποίηση των ελέγχων από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, από αυτόν, αλλά κυρίως από τον επόμενο μήνα, θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την επίδραση (ή μη) στις τιμές από την κατάργηση του μέτρου.

Οι αγορές "κρέμονται από τα χείλη" του

Κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, πολλά ειπώθηκαν από πολλούς. Τα όσα έλεγε ή αναρτούσε όμως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, κινούσαν τα νήματα των αγορών.

Αρκούσε μια φράση "θα αποφασίσω εντός δύο εβδομάδων για το αν βομβαρδισουμε τα πυρηνικά του Ιράν" για να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου.

Αρκούσε και μια φράση " ευχαριστώ το Ιράν για την προειδοποίηση" αμέσως μετά την εκτόξευση πυραύλων σε αμερικανικές βάσεις, για να ηρεμήσουν οι αγορές και το πετρέλαιο να υποχωρήσει σε τιμές μικρότερες από την έναρξη του πολέμου.

Οι μεγαλύτεροι traders παγκοσμίως τονίζουν ότι παρακολουθούσαν στενά την κάθε φράση, την κάθε μία ανάρτησή του, ως πυξίδα του τι θα συμβεί στις αγορές. Και ο Ντόναλντ Τραμπ τους δικαίωσε....

Το πρόγραμμα έτρεχε, οι προθεσμίες περπατούσαν

Τελικά, χρειάστηκε να φτάσουμε τέλη Ιουνίου για να ανακοινωθεί κάτι που οι επαγγελματίες ζητούσαν εδώ και μήνες: ότι δεν βγαίνουν τα χρονικά περιθώρια για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Η παράταση μέχρι το τέλος του 2025 για τις επιχειρήσεις των οποίων η αξιολόγηση πραγματοποιείται με Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ήρθε, ναι. Αλλά δεν ήρθε από το πουθενά. Πριν την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε προηγηθεί μια αλυσίδα από τηλεφωνήματα, ραντεβού και επαφές — με πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και η διοίκηση του ΕΕΑ, βλέποντας το αδιέξοδο να πλησιάζει, άρχισαν να χτυπούν καμπανάκια (από τη στιγμή που οι εγκρίσεις έγιναν Δεκέμβριο του 2024 και γνωστοποιήθηκαν στους δικαιούχους τους πρώτους μήνες του 2025 ήταν αδύνατον να ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος). Στον Σταύρο Παπασταύρου, στον Νίκο Παπαθανάση κι όπου υπήρχε αυτί για να τους ακούσει.

Και δεν έμειναν εκεί. Την ίδια περίοδο, το Επιμελητήριο φρόντισε να περάσει ένα ακόμα μήνυμα – αυτή τη φορά στον Γιώργο Κώτσηρα, υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και στον Γιώργο Πιτσιλή, διοικητή της ΑΑΔΕ. Θέμα; Ο τρόπος φορολόγησης μικρών καταστημάτων – περίπτερα, ψιλικά κ.λπ. – και ο υπολογισμός του μέσου κύκλου εργασιών.

Γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, το καλοκαίρι φέρνει και... φορολογικά ριάλιτι. Όμως, όπως άκουσα, το Υπουργείο θα ανταποκριθεί στο αίτημα και το φθινόπωρο θα υπάρξουν αποφάσεις και ανακοινώσεις για περιορισμό του «φορολογικού βάρους»

Λεπτομέρειες;

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.