Πετρέλαιο σε ελεύθερη πτώση, τιμές σε ελεύθερη άνοδο

Και να που η διεθνής τιμή του πετρελαίου βρέθηκε ακόμη χαμηλότερα και από τα επίπεδα τα οποία κατέγραφε πριν ξεκινήσει ο «πόλεμος των 12 ημερών» ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν: Η τιμή του πετρελαίου brent ήταν την Πέμπτη 12 Ιουνίου στην περιοχή των 69 δολαρίων το βαρέλι, εκτοξεύτηκε κοντά στα 78 δολάρια την Παρασκευή 20 Ιουνίου για να «προσγειωθεί» τώρα εκ νέου πέριξ των 68 δολαρίων.

Τι έκαναν τα εγχώρια διυλιστήρια και πρατήρια; Ό,τι κάνουν πάντα: έσπευσαν να ανεβάσουν τις τιμές. Η αμόλυβδη πήρε σχεδόν 6 λεπτά την ανηφόρα, το diesel 9 λεπτά — και τώρα που το brent κάνει… reverse. Aναρωτιόμαστε: θα «κατηφορίσουν» οι τιμές με την ίδια ταχύτητα;

Oπως γράψαμε και στο skai.gr το πρωί της 23ης Ιουνίου «οι φουσκωμένες τιμές των τελευταίων ημερών δεν αναμένεται να διατηρηθούν επί μακρόν… καθώς η αύξηση της προσφοράς κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα υπερβαίνει την αύξηση της ζήτησης που εκτιμάται σε 720 χιλιάδες βαρέλια». Με άλλα λόγια, το πετρέλαιο περισσεύει κι αυτή η εικόνα της αγοράς δεν φαίνεται πως θα αλλάξει σύντομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις τιμές λιανικής.

"Δεν προβλέπεται νερό, κυρία μου"

«Ξεροσφύρι» την έβγαλαν οι βουλευτές, κατά την "πρεμιέρα" της προανακριτικής επιτροπής των Τεμπών. Κατά την εκλογή προεδρείου, η Μιλένα Αποστολάκη δίψασε και ζήτησε ένα ποτήρι νερό, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε. "Δεν προβλέπεται νερό, κυρία μου", φέρεται να της απάντησε υπάλληλος της Βουλής, προκαλώντας έκπληξη στους βουλευτές που βρίσκονταν στην αίθουσα 223. Τότε, ο "γαλάζιος" βουλευτής, Παναγής Καππάτος - και πρόεδρος της προανακριτικής του Χρ. Τριαντόπουλου - κινήθηκε προς την πόρτα, βγήκε στο διάδρομο και έφερε ένα ποτήρι νερό στη συνάδελφό του, βάζοντας τέλος στο περίεργο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στη συνεδρίαση. Σωστός "τζέντλεμαν"...

Το μικρό (συριζαϊκό) σπίτι στο Παγκράτι

Το Παγκράτι έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Έχει πολλά ενδιαφέροντα μαγαζιά για τους ρέκτες του καφέ και του φαγητού, αλλά κυρίως, παρότι βρίσκεται μια ανάσα από το πολύβουο κέντρο, φαίνεται να λειτουργεί με πιο αλέγκρους, ράθυμους ρυθμούς με έναν «εναλλακτικό» κόσμο και πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες θαμώνες. Και μιας και μιλάμε για γνωστούς, ας μην ξεχάσουμε τους πολιτικούς που έχουν καταγράψει διαδρομή στον ΣΥΡΙΖΑ είτε βρίσκονται εκτός είτε εντός Κουμουνδούρου. Επί παραδείγματι στην πλατεία Προσκόπων θα συναντήσετε συχνά τον Νίκο Καρανίκα, άλλοτε εξ απορρήτων του Αλέξη Τσίπρα, με τη σύντροφό του και τη νεογέννητη κόρη τους. Αισθητή κάνουν την παρουσία τους και οι πρώην υπουργοί Έφη Αχτσιόγλου και Μιχάλης Καλογήρου οι οποίοι είναι φίλοι, παρότι έχουν επιλέξει διαφορετικούς κομματικούς δρόμους. Όπως παρατήρησε ένα άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που τυγχάνει να περνάει από την περιοχή, «στο Παγκράτι και ειδικά στην Προσκόπων συγκεντρώνεται μια μικρή Κουμουνδούρου από πρώην και νυν». Όμως στο μικρό (συριζαϊκό) σπίτι στο Παγκράτι οι ρυθμοί είναι πιο χαλαροί από ό,τι στην Κουμουνδούρου, καθώς ασχολούνται περισσότερο με τον καπουτσίνο και λιγότερο με τις δημοσκοπήσεις.

Δέσμευση made in Greece σε ληστεία made in North Korea

Συνήθως όταν ακούμε "χάκερ" και "κρυπτονομίσματα" κοιτάμε προς Σιγκαπούρη, Ντουμπάι ή… Πιονγιάνγκ. Αλλά να που αυτή τη φορά, το "πάγωμα" κρυπτονομισμάτων ήρθε από Ελλάδα.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πέτυχε κάτι πρωτόγνωρο: την πρώτη πανελλαδική δέσμευση κρυπτονομισμάτων ως προϊόντων κλοπής — συγκεκριμένα Ethereum που είχαν κλαπεί από τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία του είδους.

Λογικά, η υπόθεση συνδέεται με την επίθεση της 21ης Φεβρουαρίου 2025, όταν χάκερς από τη Βόρεια Κορέα έσπασαν τα ψηφιακά χρηματοκιβώτια του ανταλλακτηρίου ByBit στο Ντουμπάι, και απέσπασαν κρυπτονομίσματα αξίας 1,5 δισ. δολαρίων. Η κλοπή ήταν τέτοιας κλίμακας, που ενεργοποίησε ακόμη και δημόσια προειδοποίηση από το FBI.

Τώρα, το μπαλάκι περνά στη Δικαιοσύνη: Θα κατασχεθούν τα κρυπτονομίσματα; Θα επιστραφούν στους κατόχους τους; Ή μήπως κάποια στιγμή… θα περάσουν στα ταμεία του Δημοσίου; Σε κάθε περίπτωση, η Αθήνα απέκτησε ξαφνικά ρόλο-κλειδί σε ένα θρίλερ διεθνούς κυβερνοεγκλήματος. Και όπως λένε όσοι ξέρουν, οι επόμενες κινήσεις… δεν θα γραφτούν στο blockchain.

Ο Νόβακ, ο Στέφανος και το τζατζίκι χωρίς σόγια

Από Σεπτέμβριο, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται για το πιο αναπάντεχο σερβίς της καριέρας του -όχι σε γρασίδι, αλλά στην… Αθήνα. Οπως λένε ασφαλείς πληροφορίες (και ένας μπάρμαν στο Κολωνάκι που δεν κρατιέται), ο Σέρβος θρύλος του παγκόσμιου τένις τσέκαρε την Ελλάδα για μόνιμη βάση της οικογένειάς του.

Η σύζυγός του Γέλενα και τα δύο τους παιδιά, Στέφαν και Τάρα, αναμένεται να εγκατασταθούν στην ελληνική πρωτεύουσα το ερχόμενο φθινόπωρο, με τον ίδιο να τους ακολουθεί μεταξύ των τουρνουά και των backhand. Η οικογένεια ψάχνει σπίτι στα βόρεια προάστια (Ψυχικό, Κηφισιά ή Πολιτεία; Θα δείξει η μπάλα…), ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και το αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο των παιδιών.

Μου ψιθύρισαν (σερβικά αλλά με ελληνική προφορά) ότι στη λίστα των «πρέπει» του Νόλε είναι: “να έχει parking για SUV, καλό delivery για φαλάφελ και κοντά ένα μέρος που να κάνει καλό ριζότο παντζάρι — το αγαπημένο της Γέλενας”.

«Να ανοίξουμε ταβέρνα;»

Το Twitter πάντως δεν άφησε την είδηση ασχολίαστη -ούτε κι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας, γνωστός για την αγάπη του στις γαστρονομικές αναζητήσεις αλλά και το ιδιαίτερο χιούμορ του, έσπευσε να δώσει ένα… επιχειρηματικό twist στην εγκατάσταση του Τζόκοβιτς στην Αθήνα.

Αφορμή στάθηκε κοινή τους φωτογραφία που δημοσίευσε ο λογαριασμός του Wimbledon, με τον Τσιτσιπά να γράφει:

"Νόβακ: Λοιπόν, πότε ανοίγουμε εκείνη την ελληνική ταβέρνα;

Τσιτσιπάς: Όταν επιτέλους μάθεις να φτιάχνεις τζατζίκι χωρίς να χρησιμοποιείς γιαούρτι σόγιας."

Κάπου εκεί, το ελληνικό ίντερνετ σήκωσε τα χέρια ψηλά -κι όχι για service.

Σουβλάκι και σλάις

Πάντως κάποιες φήμες λένε πως οι δυο τους ήδη συζητούν το όνομα του μαγαζιού. Μερικά πρώτα brainstorm:

“Μάστερ Σερβίς — Σουβλάκι και Σλάις”

“Game, Set, Mπουγιουρντί”

ή απλώς: “Το Τσικνιστό”

Σύμφωνα με τις ίδιες ορεκτικές φήμες, ο Τζόκοβιτς μαθαίνει να λέει "Βάλε λίγο λαδάκι ακόμα" και προπονείται στο τύλιγμα πίτας με το ένα χέρι -την ώρα που με το άλλο σβήνει το κοινόχρηστο air fryer της πολυκατοικίας.

"Double fault" είναι να αργήσεις τον φραπέ

Λέγεται επίσης ότι ο Νόβακ θα κάνει προπονήσεις στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο και τείνει να υιοθετήσει την ελληνική πρωινή ρουτίνα: φρέσκος χυμός, μπουγάτσα και πρωινή γκρίνια για το μποτιλιάρισμα. Προς το παρόν, του έχουν εξηγήσει ότι στην Ελλάδα double fault δεν σημαίνει χαμένη μπάλα, αλλά "ξέχασες να παραγγείλεις καφέ και σου πήραν θέση στη σκιά".

Κι ο λογαριασμός;

Το μόνο που απομένει τώρα, είναι να μάθουμε ποιος θα φέρνει τον λογαριασμό στην ταβέρνα -κι αν το Wimbledon δεχτεί να βάλει… hawk-eye στα ρέστα.

Μέχρι τότε, εμείς προτείνουμε: Νόβακ για μαρινάρισμα, Τσιτσιπάς για κρατήσεις.

Αν και με τέτοια ομάδα, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Αθήνα θα σερβίρει φθινόπωρο με ρακέτες, ταμπουλέ και (πολύ) καλό χιούμορ.

