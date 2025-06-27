Υπουργικές αψιμαχίες και το φορολογικό «restart»

Αψιμαχίες και ανησυχίες

Αψιμαχίες μεταξύ πρωτοκλασάτων υπουργών σημειώθηκαν την Πέμπτη στην κυβέρνηση, παρά τον δημοσκοπικό ούριο άνεμο, και αυτό δεν έμεινε απαρατήρητο. Δεν ήταν μόνο ο Άδωνις Γεωργιάδης που άφησε αιχμές εναντίον του Νίκου Δένδια, δίνοντας συνέχεια στο γνωστό τους beef που προκάλεσε την απάντηση κύκλων του υπουργού Άμυνας, αλλά και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, όχι όμως για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά ο υπουργός ρωτήθηκε για τη δήλωση του υπουργού Αμυνας, ο οποίος προ ενός μηνός είχε περιγράψει τον κανονισμό SAFE ως «κανονισμό της κερκόπορτας» επειδή φαίνεται να υπάρχουν περιθώρια συνεργασίες με την Τουρκία. "Εγώ σέβομαι την οποιαδήποτε διαφορετική άποψη... Εκείνος, ο οποίος θεωρεί ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι το οποίο να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο ωφέλιμο για τη χώρα, ας έρθει να το πει, αλλά να το πει με δεδομένα" σημείωσε με νόημα ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε και βέλη στη φαρέτρα του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μονή Σινά. Σε άλλο σημείο της χθεσινής συνέντευξής του ανέφερε, ότι "προφανώς δεν είχα εγώ την ευθύνη των διαπραγματεύσεων μέχρι πρότινος. Το ανέλαβα εκ των υστέρων", αφήνοντας σαφείς σπόντες (και) για την υφυπουργό Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που χειριζόταν την υπόθεση πριν τη δικαστική απόφαση.

Με αυτά και με αυτά, με SAFE, τουρκολιβυκά μνημόνια, πόρτες και κερκόπορτες, στο Μαξίμου μάλλον θα πρέπει να ανησυχούν μήπως οι ενδοκυβερνητικές αψιμαχίες εξελιχθούν σε... "μεσανατολικό", και μάλιστα τη στιγμή που η κυβέρνηση είναι στα δημοσκοπικά high της.

Φορολογικό «restart»

"Λευκή κόλλα" λέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, ότι πρέπει να πάρουμε και να γράψουμε από την αρχή το φορολογικό σύστημα. Με άλλα λόγια, αυτό που ζητά ο κεντρικός μας τραπεζίτης είναι να αναθεωρηθεί πλήρως η φορολογική κλίμακα. Τονίζει δε, πως οι όποιες αλλαγές πρέπει να είναι σαρωτικές και να αγγίξουν πέρα από τους συντελεστές και τις φορο-απαλλαγές και τα επιδόματα.

Και εκεί που σκέφτεσαι, μαζί σου, κύριε Διοικητά, αυτό το "θολό" σύστημα το οποίο ευνοεί εκείνους που ξέρουν τα "κόλπα" πρέπει να σβηστεί και να ξαναγραφτεί από την αρχή, ακούς τα περί απαλλαγών και επιδομάτων και σε λούζει "κρύος ιδρώτας": Όταν ακούς τεχνοκράτη να μιλά για αναγκαιότητα κατάργησης φορο-απαλλαγών και επιδομάτων, ε δεν το έχεις πολύ να ανακαλέσεις στη μνήμη σου τις εποχές των Μνημονίων.

Και πάνω που πας να το πάρεις απόφαση πως πάλι σε βάρος των μισθωτών και των οικονομικά αδύναμων γίνεται η "κουβέντα" ο Γιάννης Στουρνάρας το διευκρινίζει: Η όποια αλλαγή πρέπει να γίνει προς όφελος των μισθωτών, "γιατί αυτή τη στιγμή, αν κάποιος αδικείται στην Ελλάδα, είναι ο μισθωτός".

Πώς μπορεί λοιπόν να συμβεί αυτό; Ίσως η επόμενη φράση του κεντρικού μας τραπεζίτη είναι και η φράση "κλειδί": "η τεχνολογία έχει αλλάξει και αλλάζει συνεχώς τα πάντα". Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να υιοθετήσουμε το σύστημα "έσοδα – έξοδα" και για τους μισθωτούς και μάλιστα στην πιο απλή του μορφή;

Τι εννοούμε: Δεδομένου ότι τώρα πια όλα γίνονται ψηφιακά και απαιτούνται και κάποια ποσοστά ηλεκτρονικών δαπανών για να διασφαλίσουν το αφορολόγητο, ίσως πρέπει να τα κάνουμε όλα εξαιρετικά απλά στη φορολόγηση μισθωτών. Πρώτον, να υπάρχει ένας και μοναδικός συντελεστής φορολόγησης, είτε 5% ή 10% ή 15%. Ότι αποφασίσει η .. Υπηρεσία. Δεύτερον, να δηλώνει όλα του τα έσοδα, κάτι άλλωστε που συμβαίνει ήδη γιατί ο μισθωτός έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να τα κρύψει. Οι μισθοί του καταγράφονται στην Εφορία… μια χαρά. Τρίτον, να μετράνε όλα του τα έξοδα εάν και εφόσον οι σχετικές συναλλαγές έχουν γίνει ηλεκτρονικά.

Και πώς θα προκύπτει ο φόρος; Εάν παρουσιάζει πχ 100 ευρώ έσοδα και ηλεκτρονικά αποδεικνύεται ότι έχει κάνει 80 ευρώ έξοδα, τότε ο ένας και μόνος συντελεστής (5% ή 10% ή άλλος) να εφαρμόζεται επί της διαφοράς των 20 ευρώ. Με άλλα λόγια ο φόρος να μπαίνει στη διαφορά εσόδων- εξόδων.

Με αυτό το σύστημα κάθε μισθωτός θα το σκέφτεται διπλά και τριπλά να μην πληρώνει με τη χρεωστική του κάρτα για παράδειγμα τον ηλεκτρολόγο και να επιλέγει να τα δώσει "μαύρα" για να γλιτώσει τον ΦΠΑ. Γιατί; Γιατί όσο περισσότερα έξοδα δηλώνει τόσο λιγότερο φόρο θα πληρώνει, καθώς άλλο η διαφορά εσόδων- εξόδων να είναι επί παραδείγματι 1.000 ευρώ και πάνω σε αυτό το ποσό να εφαρμόζεται ο συντελεστής και άλλο να είναι 100.

Και τι θα γίνεται με όσους έχουν ίδια έσοδα με έξοδα; Τίποτε.. Όπως σήμερα, μηδενικός φόρος. Αν όμως έχουν μεγαλύτερες δαπάνες από έσοδα; Τότε θα μπαίνουν σε μια λίστα με τους … υποψήφιους προς έλεγχο. "Πού τα βρήκατε παρακαλώ… αφού δεν τα έχετε;;;».

Για να δούμε λοιπόν... Μπορούν να γίνουν τολμηρά βήματα στην φορολογία, όπως άλλωστε ζητά και ο Γιάννης Στουρνάρας;

Θα ακριβύνει (;) το κρέας

Οι κτηνοτρόφοι στην Αυστραλία τρίβουν τα χέρια τους καθώς επωφελούνται από τις υψηλές τιμές - ρεκόρ των προβάτων. Κι αυτό δεδομένου ότι η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για αρνίσιο και πρόβειο κρέας τροφοδοτεί την έκρηξη των εξαγωγών από τον κορυφαίο προμηθευτή στον κόσμο τη χώρα "down under".

Στην άλλη πλευρά έχουμε τους πελάτες. Με την Ευρώπη να είναι από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς κρεάτων.

Το ερώτημα τώρα είναι απλό: θα περάσει η αύξηση κι από το ράφι (και) του Έλληνα καταναλωτή;

Ή θα μείνουμε με την μπουκιά… στο στόμα;

Επενδυτικό Καταφύγιο: η Ελλάδα

Οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει, κι αυτό αποτελεί κοινή παραδοχή. Ωστόσο, κάποιοι πλούσιοι επενδυτές δεν βλέπουν φούσκα, αλλά ευκαιρία.

Οι αιτήσεις για Golden Visa μπορεί να "έκατσαν" λίγο τον Απρίλιο, αλλά η εκρηκτική ζήτηση από Τούρκους και Ισραηλινούς παραμένει.

Μέσα σε έναν χρόνο, οι αιτήσεις από τις δύο αυτές χώρες σχεδόν διπλασιάστηκαν.

Το "σπίτι στην Ελλάδα" εξακολουθεί να παραμένει "gold".

Χρυσές δουλειές για τα Αirbnb

Περιορισμοί; Ναι. Πρόβλημα; Όχι. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν πάρει τα πάνω τους και σταματημό δεν έχουν. Τον Απρίλιο, για πρώτη φορά, οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. Και η άνοδος συνεχίστηκε και τον Μάιο. Πέρυσι, αυτό το φράγμα έσπασε τον Ιούλιο.

Το ερώτημα πια δεν είναι αν «τρέχουν». Αυτό το βλέπουμε. Το ερώτημα είναι ποιος -και πώς- τις σταματά.

Ο "Κασσελάκης" (δεν) μοιράζει χρήματα

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; Γιατί ο... "Κασσελάκης" (υποτίθεται ότι) μοιράζει χρήματα. Διαφήμιση που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας να υπόσχεται... 3.500 ευρώ κέρδος με μόλις 250 ευρώ επένδυση, διαβεβαιώνοντας ότι "ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΟΑΗ (sic) ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ".

Τα εισαγωγικά στο "Κασσελάκης" έχουν σημασία, καθώς δεν πρόκειται βέβαια για αντισυμβατική προσπάθεια του προέδρου να ενισχύσει τα ποσοστά του κόμματος, αλλά για εξόφθαλμη απάτη. Όμως όσο εξόφθαλμη και χονδροειδής και να είναι η απάτη λογικά οι αρμόδιες αρχές θα επιληφθούν άμεσα, γιατί πάντα υπάρχουν αφελείς και δεν μπορεί να διασύρεται έτσι οποιοσδήποτε, πόσω μάλλον ένας πολιτικός αρχηγός.

"H απόδοση του φόρου σας είναι έτοιμη" #not

Οι απάτες, πάντως, γενικά καλά κρατούν. Το μήνυμα στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο ήρθε με ύφος υπηρεσιακό: "Η απόδοση φόρου σας είναι έτοιμη".

Αποστολέας; "Φορολογικά-στοιχεία" postventa-besoli.com@shared1.ccsend.com.

Το e-mail ευπρεπές, σχεδόν πειστικό.

Μην την πατήσετε όμως –και κυρίως μην πατήσετε το Κλικ.

Γιατί το "κλικ" αυτό, δεν οδηγεί σε επιστροφή φόρου... αλλά σε αφαίμαξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.