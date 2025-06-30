Οι τιμές του ελαιολάδου πέφτουν... αλλά όχι από όλους

Κατρακύλα στις διεθνείς τιμές του ελαιολάδου, με την Ισπανία, την κορυφαία παραγωγό χώρα, να πατά πρώτη το κουμπί.

Στην Ελλάδα, οι τιμές παραγωγού για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κυμαίνονται από 3,5 με 4 ευρώ –μακριά από τις περσινές «χρυσές εποχές» του δεκάευρου. Για το απλό παρθένο, οι τιμές έχουν υποχωρήσει κάτω από τα 3 ευρώ.

Στα ράφια, όμως; Εκεί παίζεται άλλο έργο.

Το λίτρο κυμαίνεται από 7 έως και 13 ευρώ. Με κάποιες ετικέτες να δείχνουν… αντίσταση στην πτώση. Μειώσεις δηλαδή, αλλά όχι από όλους. Ορισμένοι δεν βιάζονται καθόλου να κατεβάσουν τις τιμές.

Ρολά επ’ αόριστον στα συνεργεία

Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε κανείς αυτή την εβδομάδα είναι να του μείνει το αμάξι. Ή η μηχανή. Ή και τα δύο (για τους πλέον άτυχους).

Κι αυτό γιατί από την Τρίτη, τα συνεργεία κατεβάζουν ρολά επ’ αόριστον. Απεργούν οι ιδιοκτήτες, ζητώντας ακύρωση ή έστω μια σοβαρή παράταση για το ψηφιακό πελατολόγιο.

Όπως λένε, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα και θα χρειαστούν τουλάχιστον έναν υπάλληλο επιπλέον. Και όπως το έθεσαν κοφτά: "Αν αναλογιστούμε ότι τα περισσότερα συνεργεία λειτουργούν με ένα ή δύο άτομα, κάτι τέτοιο θα μας ματώσει οικονομικά".

Η διάρκεια της απεργίας θα εξαρτηθεί, λένε, από δύο πράγματα: τη στάση της κυβέρνησης και τη συμμετοχή των συναδέλφων τους.

Επενδύσεις και αλήθεια που πονάει

Κάθομαι σε ένα καφέ, όταν στο διπλανό τραπέζι ακούω μια φωνή που ξεχωρίζει. Σαουδάραβας, από αυτούς τους “φανταχτερούς” που φωνάζουν εκατομμύρια πριν καλά καλά καταλάβεις τι συζητούν.“Οι καλύτερες χώρες για επενδύσεις στη Νότια Ευρώπη; Ισπανια και Ιταλία”, λέει. “Απόδοση μέσα σε δύο χρόνια.”

Και μετά, η ελληνική πραγματικότητα πέφτει σαν παγωμένο νερό: “Το προσπάθησα και στην Ελλάδα. Επένδυσα 10 εκατ. αλλά εδώ υπάρχει πολύ γραφειοκρατία και διαφθορά. Θα έχω αποδόσεις σε δέκα χρόνια κι αν...”

Δεν χρειάζεται να ακούσω περισσότερα. Η αλήθεια πονάει.

Η Ελλάδα, αυτή η χώρα με τα αμέτρητα ταλέντα και τις ανεξάντλητες ομορφιές, συνεχίζει να κρατά τις επενδύσεις στο… ράφι της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Κι όταν οι επενδυτές αρχίζουν να βαριούνται και να ψάχνουν αλλού, μάλλον ήρθε η ώρα να αναρωτηθούμε: πόσο ακόμη θα περιμένουμε να βγει το φως μέσα από το τούνελ;

Τουρισμός, επένδυση, ή… εναλλακτικό καταφύγιο

Από την άλλη, τα νέα για τον τουρισμό είναι ευχάριστα: η Ελλάδα παραμένει στο top-5 της Μεσογείου. Εκτός ΗΠΑ και Ελβετίας, όπου πέφτει στην 6η θέση, η εικόνα είναι πολύ θετική.

Αυτό, όμως, που ξεχωρίζει, είναι η πρώτη θέση που έχει κατακτήσει η χώρα μας στην αγορά του Ισραήλ -και με απόσταση από τους ανταγωνιστές.

Πολλοί Ισραηλινοί δεν έρχονται μόνο για διακοπές. Έχουν ήδη αγοράσει σπίτια και η ζήτηση για κατοικίες στην Ελλάδα συνεχίζει να ανεβαίνει.

Όταν η χώρα σου βρίσκεται σε πόλεμο, ο ήλιος, η ασφάλεια και η εγγύτητα της Ελλάδας φαίνεται πως αποκτούν άλλη αξία.

Είναι τουρισμός, είναι επένδυση, ή… εναλλακτικό καταφύγιο; Εξαρτάται ποιος ρωτά και πώς το διαβάζει...

Απεργία με timing

Είθισται να αποφεύγονται οι απεργίες Παρασκευές και Δευτέρες. Για ευνόητους λόγους.

Από την άλλη, σκοπός μιας απεργίας είναι να κάνει θόρυβο. Και ο σύλλογος εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας φρόντισε γι’ αυτό, προκηρύσσοντας απεργία για την Παρασκευή που πέρασε -και για σήμερα, Δευτέρα.

Μόνο που δεν έχουμε απλώς ένα long weekend. Έχουμε και τέλος εξαμήνου. Και 1η του μήνα. Ημέρα πληρωμών. Το μήνυμα σαφές: πίεση στο φουλ.

Τα αιτήματα; Ουσιαστικές αυξήσεις για όλους και υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Σύμβασης.

Κανείς δεν χαίρεται με μειώσεις ή στασιμότητα μισθών. Αλλά ίσως κάποιοι ξεχνούν ότι η Εθνική δεν είναι πια κρατική τράπεζα -το δημόσιο μετέχει με κάτω από 10%.

Άρα, σε μια «ιδιωτική» πραγματικότητα, δεν είναι σαφές πόση απήχηση μπορούν να έχουν τέτοιες κινητοποιήσεις.

Ίσως λιγότερη απ’ όση είχαν συνηθίσει.

