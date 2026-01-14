Το διαζύγιο της χρονιάς

Αργά το βράδυ της Τρίτης η Μαρία Καρυστιανού έβαλε τέλος στα σενάρια και τις πιέσεις των τελευταίων ημερών. Μόνο που ο τρόπος της δεν είχε τίποτα «βελούδινο». Η παραίτησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών συνοδεύτηκε από μια ανακοίνωση-κόλαφο, όπου η λέξη "διχασμός" κυριαρχεί.

Η κ. Καρυστιανού, σε ανάρτησή της στο Facebook, μίλησε για «τρικλοποδιές εκ των έσω» και για μια προσπάθεια στοχοποίησής της όταν «τα κομματικά κριτήρια επικράτησαν» της ουσίας. Η αιχμή της είναι σαφής: θεωρεί ότι η απόφαση των υπολοίπων πέντε μελών να της ζητήσουν την παραίτηση μέσω ενός... email (όπως υποστηρίζει), ήταν νομικά άκυρη αλλά κυρίως ηθικά απογοητευτική.

Στην ίδια ανάρτηση άφησε βαριές σκιές, καταγγέλλοντας άρνηση δημοσιοποίησης των οικονομικών του Συλλόγου, αλλά και αμφισβήτηση των δικών της παρεμβάσεων στην Ευρώπη.

Το βέβαιο είναι ότι η παραίτηση Καρυστιανού σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον Σύλλογο, αλλά την αρχή μιας άλλης για την ίδια. Ζητώντας τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, η κ. Καρυστιανού δείχνει ότι δεν σκοπεύει να ιδιωτεύσει. Αντίθετα, φαίνεται πως απελευθερώνεται από τα δεσμά του Συλλόγου για να παίξει το παιχνίδι με τους δικούς της όρους στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ένα από τα ερωτήματα που μένει να απαντηθεί είναι αν αυτή η ρήξη θα πληγώσει την ίδια την υπόθεση των Τεμπών ή αν θα αποτελέσει το εφαλτήριο για κάτι εντελώς νέο.

Και όπως πάντα, στο παρασκήνιο, οι ισορροπίες αλλάζουν πιο γρήγορα από ό,τι στις επίσημες ανακοινώσεις.

Το ελληνικό... σουξέ και το ατύχημα

Η Ελλάδα παραμένει το «success story» της Ευρωζώνης για τους επενδυτές σύμφωνα με τη Wall Street Journal και τη διεθνή επενδυτική εταιρεία Morningstar.

Στον διεθνή Τύπο υπάρχουν δημοσιεύματα για την επιτυχή έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου (το ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 4 δισ. ευρώ) με συμμετοχή μεγάλων τραπεζών (Deutsche Bank, Goldman Sachs, κ.ά.) που δείχνει ότι οι αγορές εμπιστεύονται τη δημοσιονομική σταθερότητα της κυβέρνησης.

Εξάλλου, το Enterprise Greece και οικονομικά newsletters αναφέρουν ότι το τρέχον έτος η Ελλάδα αναμένεται να τρέξει με ανάπτυξη 2,4%, διπλάσια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οι αγορές πάντως θα φοβούνται πάντα ένα απρόοπτο, ένα «ατύχημα», ενώ ενδιαφέρον θα έχει η αντίδρασή τους όσο πλησιάζουμε την εκλογική περίοδο, καθώς η πολιτική σταθερότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα outlooks.

Τίτλοι τέλους για την Τσάνταλη

Και επίσημα πτώχευση για την ιστορική οινοποιεία.

Μετά τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης με την οποία τίθεται σε καθεστώς πτώχευσης, έρχεται και επίσημα το τέλος μιας οινοποιείας με ιστορία 130 ετών και βάλε.

Και τώρα τι;

Η επόμενη φάση περιλαμβάνει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Κι εδώ επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα Ελληνικά Οινοποιεία των αδερφών Γεωργιάδη και της οικογένειας Αντετοκούμπο. Τον Νοέμβριο του 2023 τα Ελληνικά Οινοποιεία είχαν καταθέσει δεσμευτική προσφορά για την Τσάνταλη που όμως δεν είχε απαντηθεί.

Φήμες κάνουν λόγο ότι τα Ελληνικά Οινοποιεία θα επανέλθουν.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ήδη έχουν εξαγοράσει την οινοποιεία Μπουτάρη και το Κτήμα Σεμέλη.

Γιατί όχι λοιπόν η ιστορία της Τσάνταλη να συνεχιστεί περνώντας στα χέρια του Γιάννη Αντετοκούμπο.

Κάτι τρέχει με τους έξυπνους μετρητές

Τα πορτοκαλί τιμολόγια ντεμπουτάρουν τον Φλεβάρη και μαζί τους και οι έξυπνοι μετρητές. Για δύο μήνες μόνο για τους μεγάλους καταναλωτές και από τον Απρίλιο και για τους οικιακούς και τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέχρι εδώ όλα καλά.

Αυτό που έρχεται να καλύψει το πορτοκαλί τιμολόγιο είναι ο συνδυασμός της κατανάλωσης με τη χονδρική αγορά ρεύματος.

Δηλαδή εν ολίγοις τη δυναμική τιμολόγηση. Να ξέρουν οι καταναλωτές από πριν τις ώρες που το ρεύμα θα είναι φθηνότερο ώστε να μπορούν να μεταθέτουν τις πιο ενεργοβόρες εργασίες τους εκείνες τις ώρες.

Κι εδώ έρχεται ένα τεχνικό πρόβλημα.

Από τους 1,1 εκατομμύριο έξυπνους μετρητές, περίπου οι 330.000 δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Με λίγα λόγια κι ενώ απομένουν μόνο λίγες ημέρες για την εφαρμογή των πορτοκαλί τιμολογίων, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και κενά για την πλήρη λειτουργικότητα των δυναμικών πορτοκαλί τιμολογίων.

Οταν αφήνεις τα πλατό και πας στο παρκέ

Δεν ήταν από τις «μάχες» που σηκώνουν πολλές αναλύσεις. Η ομάδα μπάσκετ του ΣΚΑΪ άφησε για λίγο τα πλατό για να κατέβει στο γήπεδο απέναντι στην ομάδα της Alter Ego Media - και τα έδωσε όλα: το τελικό 64–35 έβαλε την τελεία.

Χωρίς φωνές, χωρίς εντάσεις αλλά και χωρίς τηλεοπτικά πλάνα, μόνο με καλή διάθεση - και φυσικά ρυθμό που δεν άφησε περιθώρια για ανατροπές.

Το αποτέλεσμα καταγράφηκε χωρίς αστερίσκους και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Οι χειραψίες αντάλλαξαν ρόλους και το... ημίχρονο —εκτός παρκέ— κύλησε όπως έπρεπε.

Ραντεβού στο επόμενο τζάμπολ.

