Οι «μεταλ-άδες» ξαναχτυπούν

Το σκληρό μέταλ… συνεχίζεται. Και δεν είναι μουσικό.

Κλείνοντας το 2025, χρυσός, ασήμι και χαλκός κατέγραψαν εντυπωσιακή άνοδο. Και όπως φαίνεται, το νέο έτος δεν λέει να χαμηλώσει την ένταση.

Γεωπολιτική αστάθεια, ακόρεστη δίψα για «ασφαλή καταφύγια» και —σε ορισμένες περιπτώσεις— περιορισμένη προσφορά, συνεχίζουν να μπουστάρουν τις τιμές. Το ανοδικό ράλι των τριών βασικών μετάλλων καλά κρατεί και, προς το παρόν, δεν δείχνει διάθεση να σταματήσει.

Για πόσο θα τραβήξει το έργο, όρκο δεν παίρνει κανείς.

Προς το παρόν, πάντως, τα μέταλλα σολάρουν ξέφρενα.

Και το volume είναι στο τέρμα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η σχετικότητα των χρόνων

Αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε... κόψει την πρότασή του την κατάλληλη στιγμή στην κοπή της πίτας της Νέας Δημοκρατίας το Σάββατο, σίγουρα θα έκανε τους δημοσιογράφους (και τους πολιτικούς αντιπάλους του) ευτυχισμένους...

Ο κ. Μητσοτάκης γιορτάζει τη συμπλήρωση 10 χρόνων στην ηγεσία του κόμματος, και στην ομιλία του κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας προέβη σε έναν προσωπικό απολογισμό ενθυμούμενος την αφετηρία του 2016 «με πιο μαύρο μαλλί, ελαφρώς πιο τρακαρισμένος και αγχωμένος».

Και ήταν στο κλείσιμο της ομιλίας σαν να πάγωσε ο χρόνος όταν ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ δήλωσε ότι «τα δέκα χρόνια στην ηγεσία είναι πολλά». Χαράς Ευαγγέλιο για τους δημοσιογράφους μια τέτοια δήλωση - βόμβα, δεν το συζητάμε για τους άσπονδους εχθρούς του! Όμως αμέσως μετά συμπλήρωσε «αλλά ίσως και λίγα, με την έννοια ότι μου έχουν προσφέρει εμπειρία». Και έπειτα δεν άφησε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του, διαβεβαιώνοντας ότι διαθέτει «εξαιρετικά πολλές αντοχές» για την προσεχή εκλογική αναμέτρηση που θα οδηγήσει στην Ελλάδα του 2030. Έτσι, θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για τη σχετικότητα... των πολιτικών χρόνων του κ. Μητσοτάκη, αλλά και του χρόνου που διαθέτουν οι αντιπάλοί του. Άλλωστε, ορθώς λένε ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ρευστός.

Παρεμπιπτόντως στον πρωθυπουργό έπεσε και το φλουρί, οπότε οι οιωνοί δείχνουν ότι έχει τον χρόνο με το μέρος του.

Παγκράτι, διπλωματία και... παϊδάκια

Σάββατο βράδυ στο Παγκράτι και η διπλωματία... κατέβηκε τα σκαλιά γνωστής ταβέρνας. Η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, δείπνησε σε γνωστό στέκι της περιοχής, απαστράπτουσα, χαμογελαστή και εμφανώς σε χαρούμενο mood.

Απόλαυσε τα παϊδάκια της, αντάλλαξε ευχές, μοίρασε χαμόγελα και ανταπέδωσε τα «Happy New Year» και τα φιλιά που της έστελναν από τα γύρω τραπέζια. Η ασφάλειά της, πάντως, φρόντιζε να θυμίζει διαρκώς ότι δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη παρουσία — κάθε άλλο παρά διακριτική ήταν.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σε πελάτες που έφτασαν στην ταβέρνα ενώ η πρέσβειρα βρισκόταν ήδη στον χώρο, ζητήθηκαν ταυτότητες. Μια κίνηση που μόνο αδιάφορη δεν πέρασε και, όπως λέγεται, προκάλεσε... ενόχληση.

Η σύμπτωση; Στην ίδια ταβέρνα, το ίδιο βράδυ, δειπνούσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου μαζί με τον πρώην υπουργό Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη.

Παγκράτι: εκεί όπου οι πολιτικές θητείες αλλάζουν, αλλά οι ταβέρνες μένουν σταθερές. Και όπου, καμιά φορά, η υψηλή διπλωματία συναντά την ελληνική φιλοξενία μαζί με τα παΐδάκια...

Τα «καρφιά» του Άδωνιδος

Κάτι παραπάνω από μια τυπική κοπή πίτας ήταν η εμφάνιση του Άδωνιδος Γεωργιάδη στην Τοπική Οργάνωση Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης της ΝΔ. Όσοι περίμεναν γενικόλογα μηνύματα ενότητας, πήραν αντ’ αυτών καλοζυγισμένες ατάκες με αποδέκτες – εντός και εκτός αίθουσας.

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ ξεκίνησε από τα «μεγάλα»: γεωπολιτική αστάθεια, κοσμογονικές αλλαγές, ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και… τρίτη εκλογική νίκη.

Όμως, όταν έφερε στο τραπέζι την τραγωδία των Τεμπών και μίλησε για «μεγάλο πολιτικό σχέδιο ανατροπής Μητσοτάκη» που «τώρα δικαιώνεται από το πλήρωμα του χρόνου», αρκετοί κοίταξαν ο ένας τον άλλον. Το μήνυμα είχε ήδη φύγει.

Από τα Τέμπη στα… εσωτερικά

Η πραγματική «είδηση», ωστόσο, ήρθε στο φινάλε. Εκεί όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης άφησε στην άκρη τα εξωτερικά μέτωπα και γύρισε το βλέμμα προς τα ενδότερα της Πειραιώς.

«Μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε ξεφύγει», είπε, για να συμπληρώσει με νόημα πως όταν υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο «φεύγει και κανένας πόντος». Και αμέσως μετά η αιχμή: «Αυτοί που δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος, δεν μιλάνε καθόλου».

Στην πολιτική αργκό, αυτό μεταφράζεται απλά: όποιος δεν παίρνει ρίσκο, δεν καίγεται – αλλά και δεν πολεμά.

Η συνέχεια της φράσης έκανε τα πράγματα ακόμη πιο καθαρά: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια».

Κοινώς, όσοι βγαίνουν μπροστά, μιλούν, συγκρούονται και σηκώνουν το βάρος της υπεράσπισης της κυβέρνησης, δεν θα δεχτούν μαθήματα από εκείνους που επιλέγουν τη σιωπή – είτε από στρατηγική, είτε από αναμονή.

Για ποιον «χτυπάει» η καμπάνα;

Επισήμως, ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν κατονόμασε κανέναν. Ανεπισήμως, όμως, οι «κακές γλώσσες» στη ΝΔ λένε ότι η καμπάνα χτυπάει μάλλον για τον Νίκο Δένδια. Έναν υπουργό με ισχυρό αποτύπωμα, χαμηλούς τόνους, περιορισμένες παρεμβάσεις στην εσωτερική αντιπαράθεση και –όπως λένε οι πιο καχύποπτοι– στρατηγική σιωπής.

Άλλωστε, σε μια περίοδο που κάποιοι μιλούν πολύ και κάποιοι καθόλου, ο διαχωρισμός «μαχητές – παρατηρητές» δεν είναι απλώς ρητορικός. Είναι καθαρά πολιτικός.

Και όπως πάντα στη ΝΔ, οι πιο ηχηρές κουβέντες… λέγονται χωρίς ονόματα...

Του έπεσε βαριά η χυλόπιτα

Η αλήθεια είναι πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι συνηθισμένος στα «όχι». Στην πολιτική, στις μπίζνες, στη ζωή γενικώς, δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να του χαλάσει χατίρι.

Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν απέναντί του δεν έχει κράτη, αλλά κολοσσούς.

Έτσι, σε πρόσφατη συνάντηση με μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές, ο Αμερικανός πρόεδρος εισέπραξε το πρώτο «άκυρο» στο σχέδιό του για επενδύσεις στη Βενεζουέλα. Οι εταιρείες, τουλάχιστον προς το παρόν, ζητούν πιο στέρεες και δεσμευτικές εγγυήσεις από αυτές που μπορεί να προσφέρει ο ίδιος — πριν ρίξουν τα ωραία τους λεφτά στα κοιτάσματα του Καράκας.

Βέβαια, Τραμπ είναι αυτός. Κάτι θα σκαρφιστεί. Είτε για να δελεάσει, είτε για να πιέσει, είτε για να θυμίσει ποιος κρατά το πάνω χέρι.

Άλλωστε, αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει να μετατρέπει τη χυλόπιτα σε απειλή, αυτός είναι — αδιαμφισβήτητα — ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκπτώσεις… και επίσημα

Σήμερα ξεκινούν επίσημα οι χειμερινές εκπτώσεις, που θα διαρκέσουν, τουλάχιστον, έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, τις δύο πρώτες Κυριακές —18 και 25 Ιανουαρίου— όσα καταστήματα το επιθυμούν θα μπορούν να σηκώσουν ρολά.

Οι επιχειρηματίες περιμένουν πώς και πώς αυτή την περίοδο, καθώς θεωρείται κρίσιμη για να αυξηθούν οι τζίροι και —κυρίως— να ξεστοκάρουν. Από την άλλη, εξίσου σημαντική είναι και για τους καταναλωτές, που πιεσμένοι από την ακρίβεια περιμένουν στη γωνία προσφορές που να αξίζουν τον κόπο.

Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις των ανθρώπων της αγοράς μιλούν για τζίρο που μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 6 δισ. ευρώ στη διάρκεια των εκπτώσεων.

Το ζητούμενο, βέβαια, είναι ένα: οι εκπτώσεις να είναι πραγματικές. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να βγουν όλοι κερδισμένοι — έμποροι και καταναλωτές.

Από την πλευρά μας, ευχόμαστε καλό ποδαρικό. Και… προσοχή στα ταμπελάκια, γιατί οι εκπτώσεις δεν είναι πάντα αυτό που φαίνονται.

Πηγή: skai.gr

