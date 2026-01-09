The Trump Show: Ο πλανήτης σε ρόλο κομπάρσου

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αναλυτών να ανακαλύψουν βαθυστόχαστα δόγματα πίσω από την εξωτερική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η πραγματικότητα ίσως είναι πολύ πιο ρηχή και γι' αυτό πολύ πιο επικίνδυνη.

Όταν ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει για την επέμβαση στη Βενεζουέλα πως «ήταν σαν να το παρακολουθούσα σε ταινία», αποκαλύπτει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Του τρόπου με τον οποίο ο ηγέτης μιας παγκόσμιας δύναμης αντιλαμβάνεται το σύνθετο και εύθραυστο πλέγμα των διεθνών σχέσεων: Όχι ως πολιτική ευθύνη, αλλά ως κινηματογραφικό θέαμα.

Ο Τραμπ λειτουργεί με βάση το ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ποιος είναι ο κακός, ποια είναι η σκηνή που γράφει καλά στην κάμερα. Σε αυτό το γουέστερν, φυσικά, ο σερίφης είναι πάντα ο ίδιος. Η εξωτερική πολιτική γίνεται σκηνικό για προσωπική προβολή.

Η πιο επιεικής ανάγνωση μιλά για το «δόγμα του απρόβλεπτου», μια συνειδητή επιλογή που κρατά συμμάχους και αντιπάλους σε αβεβαιότητα για την επόμενη κίνηση της Ουάσινγκτον. Η πιο ανησυχητική προσέγγιση, όμως, εντοπίζει κάτι βαθύτερο: έλλειμμα επίγνωσης του βάρους της προεδρίας και του γεγονότος ότι κάθε λέξη του Αμερικανού προέδρου έχει παγκόσμιες συνέπειες..

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει την πολιτική ως μια διαρκή διαπραγμάτευση και αξιοποιεί συνειδητά την ασάφεια. Ωστόσο, δεν μπορεί να αποδοθεί στρατηγικό βάθος σε κάθε δημόσια δήλωσή του. Συχνά, οι παρεμβάσεις του δεν πηγάζουν από σχεδιασμό, αλλά από τον εγωισμό, την ενόχληση ή τη στιγμιαία παρόρμηση, από την ανάγκη του πρωταγωνιστή να τραβήξει το βλέμμα, όχι να σταθμίσει τις συνέπειες.

Και όταν η εξωτερική πολιτική εκφέρεται με όρους κινηματογραφικού σεναρίου, το ενδεχόμενο η «καταιγίδα» να μην είναι προϊόν σχεδιασμού αλλά στιγμιαίας έμπνευσης γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό.

Δένδιας, Καιρίδης και… «κουκλίτσες»

Όσοι είδαν το επεισόδιο στην Ολομέλεια με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Δημήτρη Καιρίδη και την –αιφνιδιαστική για πολλούς– παρέμβαση του Νίκου Δένδια, κράτησαν κυρίως το ύφος και τις λέξεις. Οι πιο «υποψιασμένοι», όμως, διάβασαν και τα αποσιωπημένα μηνύματα.

Η φράση «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου» που ακούστηκε από τα έδρανα της ΝΔ προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας άναψε φωτιές, οδήγησε σε ένταση, αλλά και σε μια σπάνια δημόσια συγγνώμη υπουργού από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο Νίκος Δένδιας παρενέβη «πυροσβεστικά», ζητώντας συγγνώμη «εκ μέρους της κυβέρνησης», προκαλώντας απορίες για το γιατί επέλεξε να μπει τόσο καθαρά στο κάδρο.

Οι κακές γλώσσες και η… παλιά ιστορία

Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι οι «κακές γλώσσες» του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με αυτές, η στάση Δένδια δεν ήταν απλώς θεσμική ευαισθησία ή προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης. Ήταν και κάτι παραπάνω: μια διακριτική, πλην σαφής υπενθύμιση προς τον Δημήτρη Καιρίδη.

Δεν έχει περάσει άλλωστε πολύς καιρός από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας, όταν ο κ. Καιρίδης –ως πρόεδρός της τότε– είχε σχολιάσει δημοσίως την απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τη χαρακτηριστική απορία «πού είναι ο υπουργός, γιατί απουσιάζει;». Φράση που, όπως λένε όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο, δεν ξεχάστηκε ποτέ στην οδό Μεσογείων.

Μια συγγνώμη με αποδέκτη;

Έτσι, η άμεση παρέμβαση Δένδια στην Ολομέλεια, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Δημήτρης Καιρίδης δήλωνε ότι «δεν χρειάζεται την προστασία κανενός», ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως μια λεπτή αλλά σαφής κίνηση ισορροπίας ισχύος:

«Θεσμικά, εγώ μιλάω. Πολιτικά, εγώ ορίζω το πλαίσιο».

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η συγγνώμη απευθύνθηκε συνολικά «εκ μέρους της κυβέρνησης», αφήνοντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να αντιδρά αμήχανα και σε υψηλούς τόνους, ζητώντας ανακλήσεις και εξηγήσεις περί «δουλίτσας».

Όταν τα μικρά επεισόδια γίνονται μεγάλα μηνύματα

Στο τέλος της ημέρας, το επεισόδιο δεν αφορούσε μόνο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το ύφος της αντιπαράθεσης. Αφορούσε –όπως συχνά συμβαίνει στη Βουλή– εσωκομματικές ισορροπίες, παλιά απωθημένα και άγραφους κανόνες.

Και αν κάτι έμεινε από τη σκηνή, δεν ήταν μόνο η λέξη «κουκλίτσα», αλλά το γεγονός ότι ο Νίκος Δένδιας διάλεξε να μιλήσει όταν δεν ήταν υποχρεωμένος. Κάτι που, στο παραπολιτικό λεξιλόγιο, σπάνια γίνεται χωρίς λόγο.

Επιλέγει και τα ταξίδια μας

Χιλιοειπωμένο; Ναι. Λιγότερο αληθινό; Καθόλου.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας — και δεν δείχνει καμία διάθεση να βγει. Από βοηθός στη δουλειά, έγινε σύμβουλος καθημερινότητας. Και τώρα, προσωπικός travel agent.

Περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι το 2026 θα τη χρησιμοποιήσουν για να οργανώσουν κάποιο ταξίδι. Μέχρι εδώ, όλα λογικά.

Το ενδιαφέρον ξεκινά λίγο μετά: ένας στους τρεις δεν της ζητά απλώς να κλείσει εισιτήρια ή να βρει ξενοδοχείο. Της ζητά να διαλέξει προορισμό.

Να αποφασίσει δηλαδή πού θα πάμε.

Το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα μας στείλει διακοπές — ή απλώς εκεί που «ταιριάζουν καλύτερα τα δεδομένα».

Όταν παίρνω φόρα

«Κι όταν παίρνω φόρα, φόρα ανηφόρα, τίποτα δεν με σταματά».

Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί η πορεία της αγοράς ακινήτων — και ειδικά των διαμερισμάτων.

Εκεί που λες «ως εδώ», η πραγματικότητα σε διαψεύδει. Και μάλιστα χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μετά από αύξηση κοντά στο 10% το εννεάμηνο του 2024, οι τιμές συνέχισαν την ανηφόρα και την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με άνοδο που άγγιξε το 7,5%.

Λιγότερο εντυπωσιακό στα χαρτιά, εξίσου επώδυνο στην πράξη.

Το στοιχείο που σηκώνει φρύδια είναι άλλο: οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα παλαιότερα ακίνητα, αφήνοντας πίσω ακόμη και τα νεότερα.

Γιατί στην ελληνική αγορά, το «παλιό» δεν είναι ξεπερασμένο — είναι απλώς πιο ακριβό.

Στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων η Μπιγιονσέ

Μετά από χρόνια στην κορυφή των charts και αμέτρητες επιτυχίες στο ενεργητικό της, η Μπιγιονσέ κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο.

Όχι μουσικό αυτή τη φορά.

Η Queen B πέρασε και επίσημα στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Ένα κλαμπ μικρό, εκλεκτό και καθόλου… λαϊκό.

Συνολικά μόλις 22 διασημότητες από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας έχουν καταφέρει να σπάσουν το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου.

Και αν περιοριστούμε στους τραγουδιστές, ο αριθμός πέφτει ακόμη περισσότερο: μόλις πέντε.

Στη λίστα, ο σύζυγός της Jay-Z, η Τέιλορ Σουίφτ, η Ριάνα και ο «γερόλυκος» Μπρους Σπρίνγκστιν.

Η Μπιγιονσέ, απλώς έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: μπήκε στο παιχνίδι — και πάλι πρώτη.

Πηγή: skai.gr

