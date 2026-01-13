Τουρκικός... Goldfinger στη Λιβύη

Χρυσές εξαγωγές κάνει η Τουρκία στη Λιβύη, και δεν μιλάμε μεταφορικά. Πέρυσι η Λιβύη κατέλαβε την πέμπτη θέση μεταξύ των εισαγωγέων τουρκικού χρυσού και κοσμημάτων, με αγορές που ξεπέρασαν τα 350 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου.

Τα στοιχεία, που αναφέρονται στo Türkiye Today δείχνουν ότι οι τουρκικές εξαγωγές κοσμημάτων προς τη Λιβύη έφτασαν τα 356,2 εκατ. δολάρια, τοποθετώντας τη χώρα μεταξύ των κορυφαίων παγκόσμιων προορισμών για τα πολύτιμα μέταλλα της Τουρκίας.

Η έκθεση συνδέει τη συνεχή ζήτηση με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα επενδυτικά πρότυπα και τον ρόλο του χρυσού ως ασφαλούς αποθεματικού αξίας εν μέσω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας.

Ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές και τα κράτη του Κόλπου συνεχίζουν να κυριαρχούν στη συνολική αύξηση των τουρκικών εξαγωγών, η Λιβύη ξεχώρισε στη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο, καταγράφοντας συγκριτικά ισχυρή ζήτηση παρά τις οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις της χώρας.

Συμπέρασμα; Τουρκικός (χρυσο)δάκτυλος στη Λιβύη - και δεν αναφερόμαστε μόνο στο πολύτιμο μέταλλο.

Το «όχι» της Κάρυ σε Φαραντούρη

Τη βεβαιότητα ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα που βρίσκεται υπό διαμόρφωση θα δώσει το «παρών» στις επόμενες εθνικές εκλογές εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, σε τηλεοπτικές της δηλώσεις, βάζοντας τέλος στα σενάρια περί ασαφούς χρονοδιαγράμματος.

Την ίδια στιγμή, έκλεισε οριστικά την πόρτα σε ενδεχόμενη συμμετοχή του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στο νέο κόμμα, παρά τη θετική της αναφορά στη συμβολή του στο ζήτημα του άρθρου 86. Όπως φρόντισε να διατρανώσει, το νέο εγχείρημα διέπεται από «πολύ αυστηρά πλαίσια λειτουργίας», με βασικό κανόνα τον αποκλεισμό ενεργών πολιτικών ή προσώπων που, όπως είπε, «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έφεραν τη χώρα σε αυτή την κατάσταση».

Με άλλα λόγια, ναι στη συμμετοχή, αλλά μόνο για όσους δεν έχουν... συμμετάσχει.

Απόσταση από Καραχάλιο

Στο ίδιο μήκος κύματος «αυστηρών πλαισίων», η Μαρία Καρυστιανού έσπευσε να κρατήσει σαφείς αποστάσεις και από τον επικοινωνιολόγο Νίκο Καραχάλιο, απαντώντας στις αιχμηρές δημόσιες τοποθετήσεις του. Επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν δύο με τρεις συναντήσεις, διέψευσε όμως κατηγορηματικά ότι υπήρξε ποτέ σύμβουλός της.

Μάλιστα, το πήγε κι ένα βήμα παράκατω..., δηλώνοντας πως «από το πρώτο ραντεβού δεν μου έδωσε στοιχεία επαγγελματισμού και σοβαρότητας», αφήνοντας σαφές υπονοούμενο για το πώς αξιολογεί συνολικά τη συνεργασία — ή μάλλον τη μη συνεργασία.

Ακόμη πιο σκληρή υπήρξε η απάντησή της στη δήλωση Καραχάλιου περί «θυσίας» των παιδιών στα Τέμπη για να προκύψει κάτι μεγαλύτερο. Η ίδια αντέδρασε μετωπικά, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «θεωρώ πως ο κ. Καραχάλιος πρέπει να εξεταστεί από ψυχίατρο, ειλικρινά».

Λόγια βαριά γύρω από ένα νέο αφήγημα, που μέλλει να δούμε τι θα είναι εντέλει.

Θρησκεία και «γερόντισσα»

Σε ό,τι αφορά τα σχόλια περί «γερόντισσας» που φέρεται να τη συμβουλεύει, η Μαρία Καρυστιανού παρέπεμψε στη σχέση της με την πίστη μετά την απώλεια της κόρης της. Όπως είπε, έχει έναν πνευματικό και επαφή με ηγουμένη σε ορθόδοξο μοναστήρι, σημειώνοντας πως όλα όσα της αποδίδονται περί παραθρησκευτικών πρακτικών «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Ρήγματα (ξανά) στους συγγενείς

Μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι την προβληματίζει η αντίδραση συγγενών θυμάτων και μελών του Συλλόγου «Τέμπη 2023» απέναντι στην απόφασή της να ιδρύσει κόμμα. Δήλωσε μάλιστα πως εξεπλάγη από τις δημόσιες επιθέσεις που δέχεται από ανθρώπους του ίδιου αγώνα, τονίζοντας ότι δεν προτίθεται να ανεχθεί τη στοχοποίησή της.

Ακρίβεια μεν, κατανάλωση δε

Η πλειοψηφία των καταναλωτών δηλώνει ότι ασφυκτιά από την ακρίβεια. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε όλες οι έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με σταθερή προσήλωση στο ίδιο συμπέρασμα: «δεν βγαίνει ο μήνας».

Και κάπου εδώ έρχεται το παράδοξο. Γιατί ενώ οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν —έστω με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με το παρελθόν— η κατανάλωση όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται.

Με τις μέσες ανατιμήσεις να διαμορφώνονται στο 1,6% στο εντεκάμηνο του 2025, η κατανάλωση στα ταχυκίνητα καταναλωτικά αγαθά κατέγραψε άνοδο 5,6%.

Στα τρόφιμα και τα ποτά, μάλιστα, η αύξηση έφτασε το 6,5%.

Και επανέρχεται το αιώνιο ερώτημα: Μήπως τελικά… λεφτά υπάρχουν;

Ή μήπως ένα κομμάτι της αγοράς συνεχίζει να κινείται με «ανάσες» που δεν περνούν ποτέ από τα επίσημα στατιστικά; Με εισοδήματα που δεν δηλώνονται, συναλλαγές που δεν φαίνονται και πορτοφόλια που αντέχουν λίγο παραπάνω απ’ όσο δείχνουν οι φορολογικές δηλώσεις;

Την απάντηση κανείς δεν την ξέρει με βεβαιότητα.

Το πρώτο mega deal του ’26

Και μιας και η κουβέντα πήγε στα τρόφιμα, την περασμένη Παρασκευή είχαμε και το πρώτο μεγάλο deal της χρονιάς.

Ο αρραβώνας, που κρατούσε εδώ και περίπου έναν χρόνο, κατέληξε τελικά σε γάμο. Και φυσικά μιλάμε για την εξαγορά της Κρητικός από τον Μασούτη.

Σε όρους ενεργητικού, η νέα αλυσίδα διαμορφώνεται πλέον ως ο τρίτος ισχυρός πόλος στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, δίπλα σε Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο.

Ο Μασούτης, με τη διαχρονικά ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είχε έως τώρα αντίστοιχα διευρυμένο αποτύπωμα στην Αττική — την αγορά που παραμένει αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη πηγή πωλήσεων και εσόδων για τον κλάδο.

Αντίθετα, ο Κρητικός διαθέτει σαφώς ισχυρότερη παρουσία στην Αττική. Ένα αποτύπωμα που έρχεται να «κουμπώσει» με το δίκτυο του Μασούτη και να αλλάξει τις ισορροπίες στο παιχνίδι.

Άνθρωποι της αγοράς εκτιμούν ότι το deal θα εντείνει τον ανταγωνισμό, με δυνητικό όφελος για τους καταναλωτές, καθώς αναμένεται κλιμάκωση προσφορών στη μάχη των αλυσίδων για μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας.

Το τι θα συμβεί στην πράξη, βέβαια, θα το δείξει ο χρόνος. Και όπως λένε οι γνωρίζοντες, δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ.

Πηγή: skai.gr

