Το Βερολίνο μίλησε, αλλά όχι για όλα

Δημόσια, όλα κύλησαν σχεδόν υποδειγματικά. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Γιόχαν Βάντεφουλ αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις, ύψωσαν τον πήχη της «ευρωπαϊκής ενότητας» και έστειλαν τα γνωστά μηνύματα περί διεθνούς δικαίου, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μπαίνει – όπως αναμενόταν – στο κάδρο των επικρίσεων.

Μέχρι εδώ, όλα καλά.

Ωστόσο, διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι στην κατ’ ιδίαν συζήτηση αποφεύχθηκαν προσεκτικά όλα τα «δύσκολα»: ούτε λέξη για την Τουρκία, ούτε αναφορά στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και τη συμμετοχή της Άγκυρας. Σιωπή που, όπως λένε με νόημα, «δεν είναι ποτέ τυχαία».

Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά φρόντισε να ανοίξει έναν παλιό – και πάντα ευαίσθητο – φάκελο: τις γερμανικές αποζημιώσεις. Όχι με τυμπανοκρουσίες, αλλά με τη μέθοδο της υπενθύμισης ότι το θέμα… παραμένει ζωντανό.

Στο κομμάτι της άμυνας, το μήνυμα της Αθήνας ήταν πιο «τεχνοκρατικό» απ’ όσο φάνηκε: συνεργασία, ναι, αλλά χωρίς εξαρτήσεις. Διαλειτουργικότητα, αλλά και διαφοροποίηση. Με άλλα λόγια, «συνεργαζόμαστε, αλλά δεν δένουμε τα χέρια μας».

Και σε αυτό το σημείο, οι πιο προσεκτικοί κράτησαν μια ακόμη φράση: ότι τα οπλικά συστήματα που εξάγονται σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εναντίον συμμάχων. Μια διατύπωση που, όπως λένε οι γνώστες, «φωτογραφίζει χωρίς να κατονομάζει».

Την ίδια στιγμή, το Βερολίνο φάνηκε να «πατάει» σε δύο ταμπλό: από τη μία η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και από την άλλη η διάθεση για διεύρυνση συνεργασιών – ακόμη και σε τομείς που μέχρι πρότινος θεωρούνταν πιο… πολιτικοί παρά επιχειρησιακοί.

Το συμπέρασμα που βγάζουν έμπειροι παρατηρητές;

Η ελληνογερμανική σχέση περνά σε μια φάση πιο «ήπιας ισχύος» – με λιγότερα μεγάλα λόγια και περισσότερη προσεκτική διαχείριση ισορροπιών.

Ή, όπως το έθεσε διπλωμάτης με χιούμορ: «Είπαν πολλά, αλλά αυτά που δεν είπαν είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον».

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Ποιος εκμεταλλεύεται ποιον

Η φράση «μου άναψες τα λαμπάκια» είναι γνωστή, αλλά στην κυβέρνηση πρέπει να άναψε ολόκληρο... χριστουγεννιάτικο δέντρο Μάιο μήνα με τις δηλώσεις της Φραντσέσκα Αλμπανέζε.

Μιλώντας σε εκδηλώσεις με τον Γιάνη Βαρουφάκη η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ υποστήριξε ότι «το Ισραήλ "εκμεταλλεύεται" την Ελλάδα για να προωθήσει την ηγεμονία του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», και προχώρησε σε κάποιες κατηγορίες κατά της χώρας μας για τις οποίες δεν είχε απευθυνθεί στην ελληνική κυβέρνηση ως όφειλε.

Με τις παραβάσεις της δίπλα σε επικεφαλής κόμματος της αντιπολίτευσης η κ. Αλμπανέζε ενίσχυσε τις κατηγορίες ότι λειτουργεί ως πολιτική ακτιβίστρια και όχι ως αξιωματούχος, υπερβαίνοντας και υπονομεύοντας τον θεσμικό της ρόλο, αλλά και τις προσπάθειες που κάνει για τη Γάζα.

Οπότε κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει στην ειδική εισηγήτρια με το ίδιο πνεύμα, λέγοντας ότι «ο Γιάνης Βαρουφάκης "εκμεταλλεύεται" τις στενές πολιτικές σχέσεις της μαζί του μέσω του DiEM 25 για να προωθήσει την αντιπολιτευτική του ατζέντα», άσε που η ρητορική της κ. Αλμπανέζε όντως θύμισε Χακάν Φιντάν.

Ο ακτιβισμός και η διπλωματία είναι σαν το νερό με το λάδι. Δεν αναμιγνύονται.

Κίνηση ματ από την Εθνική Τράπεζα

Προς ένα μεγάλο deal οδεύει, σύμφωνα με πληροφορίες η Εθνική Τράπεζα.

Και αυτό το deal αφορά την ασφαλιστική αγορά.

Η Εθνική φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία με την Allianz ως ασφαλιστικό συνεργάτη. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για εξαγορά ενός ποσοστού της Allianz Eλλάδος, κοντά στο 30%.

Αν ολοκληρωθεί το deal θα σημάνει και το comeback της τράπεζας σε έναν κερδοφόρο τομέα.

Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πέρσι η Εθνική Τράπεζα πούλησε την Εθνική Ασφαλιστική στην Τράπεζα Πειραιώς.

Aν όλα πάνε καλά η συμφωνία δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί ακόμα και την Παρασκευή, ημέρα ανακοινώσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων της τράπεζας.

Καμπανάκι για κίνδυνο ύφεσης στην ευρωζώνη

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, περιέγραψε ως απολύτως υπαρκτές τις ανησυχίες για ύφεση στην ευρωζώνη, φωτίζοντας μια απειλή που μπορεί σήμερα να μοιάζει μακρινή, αλλά ήδη κινείται υπόγεια στις αγορές.

Με την ενεργειακή κρίση να έχει ήδη επιβαρύνει τον πληθωρισμό, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις από τη ζημιά που έχει προκληθεί στις ενεργειακές υποδομές.

Η αβεβαιότητα θα μπορούσε να βλάψει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, ο οποίος υπογράμμισε την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της ευρωζώνης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρατά ανοιχτές τις επιλογές της, με τις αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, σημείωσε ο κεντρικός μας τραπεζίτης.

Ωστόσο, όσο το ενεργειακό μέτωπο παραμένει ασταθές, οι οικονομικές πιέσεις δύσκολα θα αποκλιμακωθούν. Εξάλλου, στην Ευρώπη η ανησυχία δεν αφορά πια μόνο τον πληθωρισμό. Αφορά το ενδεχόμενο η ενεργειακή πίεση να εξελιχθεί σε έναν νέο κύκλο επιβράδυνσης, με βαθύτερες συνέπειες για την ανάπτυξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.