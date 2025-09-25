Σύννεφα στη Νέα Υόρκη και το εξαήμερο που χάθηκε στη μετάφραση

Σύννεφα στη Νέα Υόρκη

Στην ελληνική αποστολή δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη–Ερντογάν. Και ειδικά μετά το δημοσίευμα της Milliyet, που πήγε να φορτώσει στην Αθήνα την αναβολή, χωρίς καμία διάψευση από την τουρκική προεδρία, το κλίμα έγινε βαρύ. «Ακόμη και οι τοίχοι στη Νέα Υόρκη το ξέρουν, η στάση της Τουρκίας ήταν προσχηματική», έλεγε διπλωματική πηγή.

Στην Αθήνα διαβάζουν την κίνηση της Άγκυρας ως ενόχληση για τις ελληνικές κινήσεις στο πεδίο: από την είσοδο της αμερικανικής Chevron στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, μέχρι το φλερτ με τη Λιβύη για χάραξη ΑΟΖ. Δεν πέρασε απαρατήρητο ότι την ώρα της αναβολής, ο Ερντογάν φέρεται να συναντήθηκε με τον Λίβυο ηγέτη της Τρίπολης – έστω κι αν αυτό δεν επιβεβαιώνεται.

Όπως το έθεσε άλλη πηγή: «Εκτίθεται αυτός που προκαλεί την αναβολή. Εμείς μένουμε σταθεροί στη γραμμή του διαλόγου».

Η τουρκική οπτική

Πάντως, στην Άγκυρα κρατούν σημειώσεις από τις συνεχείς αναφορές Μητσοτάκη στο casus belli και τον όρο που βάζει η Αθήνα για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE. Δεν περνάει στα «ψιλά» αυτό, έλεγαν γνώστες.

Την ίδια ώρα, δεν υπάρχει καμία διάψευση από την τουρκική προεδρία για το ρεπορτάζ της Milliyet, σύμφωνα με το οποίο η συνάντηση δεν είχε ποτέ επισημοποιηθεί και η ελληνική πλευρά βιάστηκε να την ανακοινώσει – κάτι που ενόχλησε την Άγκυρα.

Το ερώτημα όμως που θέτουν στην Αθήνα είναι εύλογο: γιατί δεν ενημερώθηκε η ελληνική αποστολή τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα για το πρόγραμμα Ερντογάν, ώστε να αποφευχθεί η εικόνα «αναβολής της τελευταίας στιγμής»;

Αξίζει να σημειωθεί και η δήλωση του διευθυντή της Milliyet: «Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να επισκεφθεί την Άγκυρα, όπου τον περιμένει η τουρκική ηγεσία, για να προχωρήσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Ο Χριστοδουλίδης δεν μάσησε τα λόγια του

Στην Αθήνα μπορεί να μετράνε αναβολές και ακυρώσεις με τον Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη όμως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν χάρισε κουβέντα. Από το βήμα του ΟΗΕ ξεμπρόστιασε τον «σουλτάνο» για την… επιλεκτική του ειρηνοφιλία.

Τον κατηγόρησε για «υποκρισία στο μέγιστο» και του θύμισε ότι η ίδια Τουρκία που μιλάει για “υπευθυνότητα” κρατάει την Κύπρο μισή υπό κατοχή και συνεχίζει με εποικισμούς και αγνοουμένους.

Και η φράση που τσούζει: «Οι πολιτικοί κρίνονται από τις πράξεις, όχι από τα λόγια. Αυτό ξεχωρίζει τους ηγέτες». Ακούστηκε σαν να σημάδευε κατευθείαν το τουρκικό έδρανο.

Το μόνο που έλειπε; Ένα ειρωνικό «τα λέμε στην Άγκυρα» – έτσι, για να δέσει με το ρεπορτάζ της Milliyet...

Το εξαήμερο που χάθηκε στη μετάφραση

Θυμάστε τον χαμό πριν από περίπου 1 χρόνο και κάτι μήνες; Το περιβόητο εξαήμερο σήκωσε σειρήνες και πανό. Η αντιπολίτευση φώναζε για εργασιακό μεσαίωνα, τα συνδικάτα το ίδιο. Κι όμως, το μέτρο αφορούσε μόνο επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας – όπως για παράδειγμα εργοστάσια με κυλιόμενες βάρδιες – όπου παρατηρείται έλλειψη απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού για την 4η βάρδια.

Τώρα λοιπόν που η «σκόνη» έχει κάτσει ίσως είναι μια ευκαιρία να δούμε τι έγινε μέσα σε αυτό τον χρόνο: Πόσες αιτήσεις έγιναν, πόσες επιχειρήσεις έκαναν χρήση του εξαήμερου;

Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας:

5.347 αιτήσεις υποβλήθηκαν

3.476 αιτήσεις κατέληξαν στον κάλαθο (αφορούσαν κλάδους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου)

1.871 αιτήσεις εγκρίθηκαν

οι αιτήσεις αφορούν 345 εργοδότες και 519 παραρτήματα, σε μια χώρα με 371.400 επιχειρήσεις. Δηλαδή εγκρίθηκε μόλις 0,1397%.

Με λίγα λόγια, τόσος θόρυβος για… το τίποτα. Το εξαήμερο έγινε περισσότερο σημαία πολιτικής αντιπαράθεσης παρά εργαλείο στην αγορά εργασίας.

Καλπάζει η τιμή της χρυσής λίρας

Η χρυσή λίρα σκαρφάλωσε πάνω από τα 850 ευρώ. Όσο ένας μισθός δηλαδή. Και κάπως έτσι το νόμισμα που κάποτε έκρυβαν για «προίκα» οι γιαγιάδες, σήμερα κοστολογείται όσο τα μεροκάματα του μήνα.

Για να την αγοράσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος, πρέπει να δώσεις 850 ευρώ. Αν θες να την πουλήσεις, θα πάρεις 725. Ό,τι πρέπει για να καταλάβεις ποιος βγαίνει πάντα κερδισμένος.

Το πρώτο εξάμηνο, οι Έλληνες πούλησαν 22.637 λίρες στην Τράπεζα της Ελλάδος και αγόρασαν μόλις 3.685.

Η χρυσή λίρα αποδείχθηκε τελικά πιο ανθεκτική κι από το ευρώ. Γιατί, όπως φαίνεται, στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη στη γιαγιά με το σεντούκι μένει πάντα σταθερή.

Η επιστροφή του Κίμελ – θρίαμβος ή παγίδα;

Επτά μέρες μακριά από το “Jimmy Kimmel Live!” ήταν αρκετές για να δημιουργήσουν αναστάτωση. Ο Κίμελ — ο άνθρωπος που έπαιζε με τη σάτιρα και δεν μάσησε το λόγια του — μπήκε ξανά στο πλατό, αυτή τη φορά φορτισμένος.

Ο μονόλογος της επανόδου του; 16 εκατομμύρια προβολές στα social media. Και τι είπε; Ότι ο θάνατος δεν είναι αστείο, ότι δεν προσπάθησε να υποτιμήσει κανέναν, ότι η ελευθερία του λόγου δεν είναι για να την καθορίζει η εξουσία.

Ποιοι έχασαν; Ποιοι κέρδισαν;

Η Disney / ABC υποχώρησε και επέτρεψε την επιστροφή. Ορισμένοι μιλούν για απώλειες στην κεφαλαιοποίηση του κολοσσού ύψους σχεδόν 4 δισ. δολ. Σύμπτωση ή όχι, η μετοχή της Disney κατέγραψε πτώση 1,9% από την ημέρα που ανακοινώθηκε το «κόψιμο» της εκπομπής, σημειώνοντας απώλειες ύψους 3,87 δισ. δολ. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία έγραφε απλά: «Είχαμε τις τελευταίες μέρες σοβαρές συζητήσεις με τον Jimmy και, μετά από αυτές αποφασίσαμε να επιστρέψει η εκπομπή».

Ο Τραμπ έξαλλος. Όχι απλά κατέκρινε την απόφαση να επιστρέψει ο Κίμελ, απείλησε και με νομικές ενέργειες.

Τα δίκτυα Sinclair και Nexstar αποφάσισαν να μην προβάλουν την εκπομπή —για την ώρα.

Αλλά στην ουσία;

Η επιστροφή του Κίμελ δεν είναι απλώς τηλεοπτικό γεγονός — είναι μια μάχη για την ελευθερία του λόγου. Κι αν επιτρέψουμε να καθορίζεται τι «μπορούμε» και τι «δεν μπορούμε» να πούμε, τότε η τηλεόραση — όπως την ξέραμε — αλλάζει πρόσωπο.

Θα... αναβιώσει το bromance Τραμπ - Ερντογάν;

Και μια και μιλάμε για επιστροφές, σήμερα ο Ερντογάν επιστρέφει στον Λευκό Οίκο μετά από τέσσερα χρόνια. Κι αν τον έχουμε συνηθίσει σε σκληρές κορώνες, αυτή τη φορά μάλλον θα υιοθετήσει ένα πιο «χαμηλό προφίλ»: κινήσεις συμβιβαστικές, χαμόγελα πιο προσεκτικά, τόνος σχεδόν γοητευτικός.

Η Άγκυρα έστρωσε ήδη το χαλί, καταργώντας πρόσθετους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα. Μια κίνηση καλής θέλησης, που έρχεται πριν καν ο Τραμπ ανοίξει το στόμα του. Και η Ουάσινγκτον, όμως, έδωσε το δικό της «δωράκι»: η Botas, η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Τουρκίας, υπέγραψε συμφωνία με διάρκεια 20 ετών για την αγορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG.

Στο τραπέζι σήμερα πάντως θα μπουν F-35, εμπορικά deals, Ουκρανία, Συρία και η Γάζα. Ο Τραμπ είναι ξεκάθαρα το «αφεντικό», ενώ ο Ερντογάν δείχνει πρόθυμος να ρίξει τους τόνους — αλλά πάντα μετρώντας πώς θα βγει κερδισμένος. Γιατί ακόμα και οι πιο ήπιες χειρονομίες στη διπλωματία κρύβουν στρατηγική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.