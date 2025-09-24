Τα 25 λεπτά που δεν έφταναν και η αναβολή

25 λεπτά δεν έφταναν – κι έτσι ήρθε η αναβολή

Είχε στηθεί σκηνικό, είχε κλειδώσει η ώρα, είχε διαρρεύσει μέχρι και το μενού της συζήτησης. Μητσοτάκης–Ερντογάν, στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη.

Μόνο που τελικά… το ραντεβού χάλασε.

Κι όχι επειδή υπήρξε κάποιο ψυχρό μέτωπο. Απλώς ο Τραμπ αποφάσισε να καλέσει έκτακτη σύσκεψη για τη Γάζα με όλους τους Άραβες ηγέτες – και φυσικά με τον Ερντογάν παρόντα.

Όπως λένε διπλωματικές πηγές, «αν βγάλεις το περπάτημα από τον ΟΗΕ μέχρι το Σπίτι της Τουρκίας, η συνάντηση θα έβγαινε το πολύ 25 λεπτά». Οπότε, καλύτερα να αναβληθεί παρά να γίνει στο… σπριντ.

Το ζήτημα είναι άλλο: αν και πότε θα οριστεί νέα ημερομηνία. Γιατί αν συνεχιστούν οι αναβολές, θα αρχίσουν να πιάνουν τόπο οι ψίθυροι ότι οι προτεραιότητες των δύο πλευρών είναι σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις.

Και τότε, η «σκόνη» που σηκώθηκε στην Αθήνα για το ραντεβού των δύο, θα μετατραπεί σε βαρύ σύννεφο.

Όταν οι τόκοι... μιλούν δύο γλώσσες

«Τρελά» ποσά καταθέσεων έχουν μια χούφτα Ελλήνων στο εξωτερικό, σε σύγκριση πάντα με τους ντόπιους καταθέτες: Αρκεί ίσως να δούμε τους τόκους που εισπράττουν οι μεν και οι δε και να κάνουμε μια αναγωγή για να καταλάβουμε τη... χαώδη απόσταση ανάμεσα σε αυτούς τους... δύο κόσμους.

Συγκεκριμένα, για το 2024, οι «εντός» λογαριασμοί μοιράστηκαν 567,45 εκατ. ευρώ σε τόκους, με 3,2 εκατ. φορολογουμένους να παίρνουν κατά μέσο όρο… 176 ευρώ ο καθένας.

Όσοι, αντίθετα, προτίμησαν την αλλοδαπή, είδαν 207,75 εκατ. να μπαίνουν στις δηλώσεις μόλις 21.277 προσώπων. Δηλαδή, σχεδόν 9.800 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Όταν λοιπόν οι Έλληνες που στέλνουν τα χρήματά τους στην… αλλοδαπή εισπράττουν μέσα σε έναν χρόνο μόνον από τόκους 9.800 ευρώ, κατά μέσο όρο, την ώρα που όσοι... μένουν με καταθέσεις Ελλάδα πληρώνονται τόκους μόλις 176 ευρώ, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος των ποσών που κρύβονται πίσω από κάθε περίπτωση…

Και ίσως αξίζει να πούμε πως τα προαναφερόμενα στοιχεία για τους λογαριασμούς εξωτερικού περιλαμβάνουν μόνο τους επίσημους και δηλωμένους στην Εφορία και όχι εκείνους που βρίσκονται σε «φορολογικούς παραδείσους» ή τις καταθέσεις Ελλήνων που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό. Αυτά είναι... off the record...

Σαφείς κανόνες αντί για κενές καταγγελίες

«Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε προτάσεις που αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα, τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τον κίνδυνο να δημιουργηθούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών», ήταν η σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Μάλιστα, από το ΥΠΟΙΚ δεν άφησαν ασχολίαστες τις χθεσινές αιχμές της Μιλένας Αποστολάκη για την αντιμετώπιση των servicers. Αντί για γενικόλογες αναφορές περί «καταχρηστικών πρακτικών», κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών τονίζουν ότι από το 2023 ισχύουν αυστηροί κανόνες λειτουργίας: υποχρέωση συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ, τήρηση διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων και πλήρη διαφάνεια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Όπως θυμίζουν, οι δανειολήπτες ενημερώνονται πλέον όπως και με το web banking, με προστασία προσωπικών δεδομένων και απαγόρευση παρενόχλησης. «Αντί για κενές καταγγελίες», λένε οι κύκλοι του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη, «έχουμε σαφείς κανόνες που εφαρμόζονται στην πράξη». Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, και εντός και εκτός Βουλής.

Τραμπ: Ντροπή, Απάτη, Κόλαση

Ο Τραμπ εμφανίστηκε στη Γενική Συνέλευση σαν θύελλα, η οποία παρέσυρε στο πέρασμά της κάθε έννοια… πολιτικής ορθότητας. Χαρακτήρισε την κλιματική αλλαγή «τη μεγαλύτερη απάτη», βάφτισε τον ΟΗΕ «φωνή χωρίς αντίκρισμα» και στην Ευρώπη επιφύλαξε μάθημα επιβίωσης: μετανάστευση και «πράσινη ενέργεια» = καταστροφή. «Οι χώρες σας καταστρέφονται», είπε, προσθέτοντας την κλασική δόση… κόλασης.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έβαλε στο στόχαστρο την Ευρώπη και για το ρωσικό πετρέλαιο: «Ντροπή», φώναξε, αφήνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να ταλαντεύονται ανάμεσα στη σοβαρότητα και την αμηχανία. Ο ΟΗΕ; Σαν να ήρθε για να παρακολουθήσει… μάλλον χωρίς να τολμά να κουνηθεί.

Και μετά το ωριαίο... σφυροκόπημα (εννοείται πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν τήρησε το χρονοδιάγραμμα και μιλούσε για 57 λεπτά), όλα μέλι–γάλα, χαμόγελα και πατ–πατ στις πλάτες. Κι όμως... το ζούμε όλο αυτό...

