Δασμοί, γκρίζες ζώνες και ευρωπαϊκά στραβοπατήματα

Δεν έχουμε (ακόμα) απώλειες. Αυτό είναι το πρώτο -και προς το παρόν καθησυχαστικό- μήνυμα από τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για τις ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ, μετά την επιβολή δασμών 15% στα ευρωπαϊκά προϊόντα.

Όμως το «προς το παρόν» είναι το κλειδί. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός -επισημαίνει ο κ. Χατζηθεοδοσίου- ότι αυτή η συμφωνία με την επιβολή αυτού του ύψους των δασμών θα επιβαρύνει την οικονομία της Γηραιάς Ηπείρου με σχεδόν 100 δισ. ευρώ. Και δεδομένου ότι θα πληγεί το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας ο αντίκτυπος των όσων συμφωνήθηκαν δεν θα αργήσει να έρθει και στα μέρη μας…

Ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. φροντίζει να επισημάνει ακόμη πως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε καθαρογραμμένη την πλήρη συμφωνία, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά «γκρίζα σημεία» και -όπως λέει και ο λαός μας- «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες».

Διαπιστώνοντας πάντως ότι η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «σύρθηκε» στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση κρατώντας παθητική στάση και ευρισκόμενη συνεχώς σε θέση άμυνας, εκφράζει την εκτίμηση ότι με βάση τα όσα έχουν δει ως τώρα το φως τη δημοσιότητας η Ευρώπη επέλεξε να στηρίξει την αμερικάνικη οικονομία αντί την ίδια!

Αναφέρει ακόμη ότι η συμφωνία αυτή δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να οδηγήσει την Γηραιά Ήπειρο σε μονοπάτια ύφεσης, με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τις οποίες και εκπροσωπεί, να κινδυνεύουν να βρεθούν για ακόμη μία φορά μπροστά σε σοβαρά αδιέξοδα…

Οι θέσεις ευθύνης δεν αγοράζονται

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέταξε το γάντι.

Η Μαρία Συρεγγέλα το σήκωσε.

Η πρώην γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ δεν αγνόησε τους υπαινιγμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για «μη δημοσιοποιημένους» λόγους της παραίτησής της.

«Δεν ανέχομαι να χρησιμοποιείται το όνομα μου και η τέως θέση μου ως πρώτη γυναίκα Γραμματέας Π.Ε. της ΝΔ για να κατηγορείται η παράταξη, που έχω υπηρετήσει από τα γεννοφάσκια μου, ως εγκληματική οργάνωση», τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας η βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν αγοράζουμε τις θέσεις ευθύνης, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε».

Φταίει το Airbnb. Ή μήπως όχι;

Για χρόνια έφταιγε το Airbnb για τη στεγαστική κρίση. Μόνο που τώρα έρχεται το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μας λέει... όχι ακριβώς.

Μόλις το 0,4% των κατοικιών στη χώρα διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Κι απ’ αυτό, το 98% ανήκει σε ιδιώτες με ένα ή δύο σπίτια -όχι σε φανς του real estate με 30 κλειδιά στο χέρι.

Πού είναι τότε το πρόβλημα; 2,2 εκατομμύρια κενά ακίνητα. Το ξαναλέμε: 2,2 εκατομμύρια. Εξοχικά, απούλητα, ανολοκλήρωτα, παρατημένα, ξεχασμένα. Και όμως, η προσφορά μειώνεται και οι τιμές ανεβαίνουν.

Η αγορά λέει «νόμοι της ζήτησης και της προσφοράς».

Η πολιτεία λέει «σχέδιο για φθηνή στέγη».

Η πραγματικότητα λέει «άστο καλύτερα».

Γιατί άλλο είναι να ρίχνεις τις ευθύνες στο Airbnb και άλλο να ακουμπάς τη συζήτηση πάνω στη φορολογία, στα κενά σπίτια, στην ανυπαρξία κινήτρων και στο πόσοι κρατούν ακίνητα... στο ράφι.

Η στεγαστική κρίση είναι εδώ. Και για αυτό δεν φταίνε ούτε οι τουρίστες, ούτε οι φοιτητές, ούτε τα ζώδια.

Παίζει(;) το «κεφάλι» του ο Πάουελ

Σταθερός σαν βράχος.

Έτσι περιγράφουν πολλοί τον Τζερόμ Πάουελ, πρόεδρο της Fed, ο οποίος παρά τις πιέσεις, τις ειρωνείες και τα «προεδρικά» καρφιά, κρατά τα αμερικανικά επιτόκια αμετάβλητα. Προς απογοήτευση ενός άλλου προέδρου -ναι, του γνωστού.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ γιατί δεν μειώνει τα επιτόκια. Επιμένει μάλιστα ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν μειωθεί κατά 2%.

Ο Πάουελ, όμως, δεν του κάνει τη χάρη. Και οι προβλέψεις για τη σημερινή απόφαση της Fed τείνουν προς το ότι τα επιτόκια θα μείνουν για ακόμη μία συνεδρίαση αμετάβλητα. Οι αναλυτές δίνουν τον Σεπτέμβριο ως τον πιο πιθανό μήνα που η Fed θα ξεκινήσει τη νομισματική χαλάρωση.

Αν όμως και πάλι ο Πάουελ αντισταθεί και δεν... χαλαρώσει νομισματικά, ίσως ο Τραμπ να χαλαρώσει... τη θέση του. Ας θυμίσουμε ότι η θέση του προέδρου της Fed λήγει τον Μάιο του 2026.

Η πρόσφατη επίσκεψη Τραμπ στη Fed ούτε θερμή ήταν, ούτε διακριτική. Ούτε και ιδιαιτέρως αισιόδοξη για τη συνέχεια.

Σε κάθε περίπτωση, τα μαχαίρια έχουν βγει. Ο Τζερόμ προς το παρόν, τα αγνοεί. Αλλά σε αυτό το σίριαλ, το τελευταίο επεισόδιο το γράφει ο Τραμπ. Ή νομίζει ότι το γράφει. Κι αν η Πάουελ δεν «πειστεί», μπορεί στο τέλος να ακούσουμε το γνωστό: «You’re fired!»

Γλυκά πονούσε το μαχαίρι

Όλα δείχνουν ότι Ανδρέας Λοβέρδος προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία όπως προκύπτει και από πρόσφατη δήλωσή του ότι θα επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή συνεργαζόμενος με «μεγάλο κόμμα». Το κόμμα Δημοκράτες γίνεται (νέο)Δημοκράτες σχολίαζαν κάποιοι χιουμοριστικά. Πάντως, για κάποιους στο κυβερνών κόμμα η συνεργασία με τον (και) ντράμερ κ. Λοβέρδο μπορεί να μην αποτελεί αιτία για... τύμπανα πολέμου, σίγουρα όμως δεν ηχεί και σαν μουσική στα αφτιά τους. Ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του κ. Λοβέρδου είναι το «Γλυκά πονούσε το μαχαίρι», ειδικά σε ερμηνεία Δήμητρας Σταθόπουλου, και θα μπορούσε κάλλιστα να το αφιερώσει στους δυσανασχετούντες μελλοντικούς «συντρόφους» του στη ΝΔ. Πάντως, συντροφικά μαχαιρώματα στο κόμμα, πισώπλατα ή μη, δεν βλέπουμε. Ένας από τους κυβερνητικούς στόχους είναι το «σκληρό ροκ» στην αντιπολίτευση, και ένας ντράμερ κρίνεται απαραίτητος στο... συγκρότημα.

Πολύ μπροστά η Σουηδία

Μια νέα πόλη χτίζεται στη Σουηδία, αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Η περιοχή Σάκλα, στα νότια του κέντρου της Στοκχόλμης μεταμορφώνεται. Αποκαλείται, και όχι άδικα, το μεγαλύτερο ξύλινο κατασκευαστικό έργο στον κόσμο, αφού δεν κατασκευάζεται με ατσάλι ή σκυρόδεμα, αλλά το κύριο δομικό υλικό της είναι το ξύλο.

Το έργο θα κοστίσει περίπου 1,25 δισ. δολάρια και έρχεται να σηματοδοτήσει τη στροφή προς την πράσινη ανάπτυξη.

Οι νέες κατασκευές που θα περιλαμβάνουν ξύλινα σπίτια, γραφεία, σχολεία και καταστήματα, θα συνυπάρχουν με παλαιότερες, πολλές από τις οποίες έχουν γίνει βιβλιοθήκες και σινεμά.

Η εβδομάδα των τραπεζών

Ξεκινά από σήμερα ένα τριήμερο κατά το οποίο τα μάτια της εγχώριας αγοράς στρέφονται στις συστημικές τράπεζες. Τόσο γιατί ανακοινώνουν τα αποτελέσματα εξαμήνου όσο και γιατί αναμένονται τα αποτελέσματα για τα stress tests.

Τον χορό ανοίγει η Πειραιώς, ακολουθούν Eurobank και Εθνική την Πέμπτη και κλείνει η Alpha Bank την Παρασκευή.

Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι τα αποτελέσματα θα είναι ισχυρά για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Το ίδιο εκτιμούν και για τα stress tests που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή και αναμένεται να τα περάσουν.

Η μόνη τράπεζα που δεν συμμετέχει στην παρούσα φάση στα τεστ αντοχής, είναι η Eurobank λόγω της επικείμενης συγχώνευσης με την Ελληνική Τράπεζα Κύπρου.

Νέο «μπάσιμο» από UniCredit;

Μιλώντας στoυς αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της UniCredit, o CEO Aντρέα Ορσέλ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, η ιταλική τράπεζα να επεκταθεί περαιτέρω στην Alpha Bank.

Ο Ορσέλ διευκρίνισε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεση της Alpha και ότι δεν είναι κάτι που έχει αποφασιστεί.

Αναφορικά με την αίτηση στις εποπτικές αρχές για το 30% εξήγησε ότι έγινε σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη στο μέλλον.

