"Ούλη την επιδότηση την έχω φαγωμένη"

Στα… ντουζένια της η Κρήτη αυτό τον καιρό. Τουρισμός – κοντά στο απόγειο της σεζόν. Μεταναστευτικό – οι ροές αυξάνονται καθημερινά. Και φυσικά, ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί να δεις γλέντια.

Το νησί βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Και δεν είναι μόνο τα περίφημα «βοσκοτόπια». Είναι και κάτι βιολογικές καλλιέργειες που φτάνουν αισίως τα 930.000 στρέμματα. Δεν τα λες και λίγα – αν είναι στ' αλήθεια όλα καλλιεργημένα, να το πούμε κι αυτό.

Πάντως, στο νησί το διασκεδάζουν. Φτιάξαν και μαντινάδα:

«Ούλη την επιδότηση την έχω φαγωμένη

κι αυτή η αφιλότιμη δεν το καταλαβαίνει...».

Την τραγούδησε σε γλέντι ο γνωστός μουσικός Γιώργος Φραντζεσκάκης, σκαρώνοντάς την στο πόδι.

Έτσι για να μην πούμε ότι οι Κρητικοί δεν έχουν και χιούμορ. Ακόμα και στα δύσκολα.

Αλλά η selfie με τον Μάκη ...selfie

Και μιας και μιλάμε για ΟΠΕΚΕΠΕ και Κρήτη, δεν γίνεται να μην αναφερθούμε σε ένα από τα πρόσωπα που –καλώς ή κακώς– εμπλέκονται στην υπόθεση: τον Μάκη Βορίδη.

Ο πρώην (πλέον) υπουργός Μετανάστευσης υπέβαλε την παραίτησή του στα τέλη του περασμένου μήνα, καθώς το όνομά του –μαζί με εκείνο του κ. Αυγενάκη– περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο κ. Βορίδης πάντως αρνείται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη – και δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε.

Τις προάλλες, λοιπόν, ο Μαυρουδής (έτσι βαφτίσανε τον Μάκη) εθεάθη σε πάρτι εκδότη στην Κρήτη. Ντόπιοι αγρότες τον περικύκλωσαν με χαμόγελα και κινητά ανά χείρας – για μια selfie με τον πρώην υπουργό.

Είναι ωραίο να σε αγαπά ο λαός.

Άλλωστε, όπως είχε πει κάποτε κι ένας έτερος πολιτικός: «η Κρήτη ποτέ δεν ξεχνά... αλλά συγχωρεί». Ή κάπως έτσι.

Εδώ δομή... εκεί δομή...

Το φλέγον θέμα των ημερών στην Κρήτη όμως δεν είναι ούτε οι τουρίστες, ούτε οι επιδοτήσεις. Είναι οι μετανάστες – που φτάνουν καθημερινά κατά εκατοντάδες.

Και το νησί, κάθε άλλο παρά έτοιμο είναι να τους «σηκώσει». Προς το παρόν, οδηγούνται σε πρόχειρους χώρους φιλοξενίας. Χωρίς υποδομές. Χωρίς οργάνωση. Χωρίς σχέδιο.

Ή μάλλον... υπάρχει σχέδιο – για την ακρίβεια η κυβέρνηση έχει σχέδιο. Προβλέπει τη δημιουργία κλειστής δομής.

Και κάπου εδώ ξεκινά ένας νέος γύρος τοπικών εντάσεων.

Η δυσαρέσκεια είναι έκδηλη. Κάποιοι διαμαρτύρονται ανοιχτά, άλλοι πιο... υπαινικτικά. Ο τουρισμός, λένε. Θα πληγεί. Κι έτσι δηλώνουν: «Όχι εδώ. Αλλού να γίνει η δομή».

(Σε κάποιο άλλο νησί, ίσως; Ρωτάω εγώ τώρα...)

Κάτι μου λέει πως τελικά θα επικρατήσουν οι αρνητές. Είναι πολλά τα επίθετα σε... -άκης που θα σφυρίξουν προς αυτή την κατεύθυνση.

«Ζημιά» για ελαιόλαδο και γαλακτοκομικά

Την ώρα δε, που η Λεβεντογέννα χορεύει στον ρυθμό της λίρας και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Τραμπ συνεχίζει να «χορεύει στο ταψί» την ΕΕ.

Ο master-dealmaker ανακοίνωσε δασμούς 30% στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Σαββατοκύριακο.

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν τα 2,4 δισ. ευρώ – εκ των οποίων πάνω από 700 εκατομμύρια αφορούν αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα.

Το πλήγμα επομένως για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν θα είναι αμελητέο. Και σύντομα θα φανεί αν θα μείνει «πλήγμα» ή αν θα εξελιχθεί σε καταστροφή.

Ειδικά αν οι ανταγωνίστριες χώρες – Τυνησία, Τουρκία και λοιποί – δουν μικρότερο… τιμολόγιο δασμών. Γιατί τότε, η ζημιά μπορεί να είναι πραγματικά τεράστια.

Εξ ου και την ώρα που στην Κρήτη μετράνε τα στρέμματα και τις επιδοτήσεις, στο Σικάγο και στη Νέα Υόρκη μετράνε τα ευρώ που θα χαθούν.

Το ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό.

Ή μάλλον: σε ποιον θα τον φορτώσουμε.

Ευρωπαϊκός φόρος = Εθνικός πονοκέφαλος

Και σαν να μην έφταναν τα έξωθεν «πυρά», αυτά του Τραμπ εννοώ, έχουμε και τα φίλια...

Η ΕΕ ετοιμάζει, λέει, επιπρόσθετο φόρο για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωζώνη.

Στόχος; Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο – γιατί, ως γνωστόν, οι κρίσεις θέλουν… κοινό κουμπαρά. Τα έσοδα θα προέρχονται από εταιρείες με καθαρό κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι φόροι αναμένεται να είναι κλιμακωτοί – όσο περισσότερα τα κέρδη, τόσο μεγαλύτερη η συμμετοχή στο ταμείο - και άρα τόσο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν οι επιχειρηματίες.

Αλλά το timing δεν το λες και ιδανικό. Διότι μαζί με τους δασμούς Τραμπ, που χτυπούν κυρίως τις εξαγωγές, οι νέοι ευρωπαϊκοί φόροι προστίθενται σαν έξτρα βαρίδι στους ισολογισμούς.

Και επιστρέφουμε στο προηγούμενο ερώτημα: ποιος θα πληρώσει το κόστος;

Υπάρχουν, λένε, τρεις λύσεις:

Να το καλύψουν οι επιχειρήσεις από τα ταμειακά τους διαθέσιμα (έχουν χιούμορ, τους το αναγνωρίζω)

Να το μοιραστούν επιχειρήσεις και καταναλωτές, με ήπιες αυξήσεις τιμών (μειδιώ...)

Ή –το πιο πιθανό– να το φορτωθεί εξ ολοκλήρου ο καταναλωτής (...πριν κλάψω)

Γιατί; Γιατί, σε μια περίοδο που όλα ανεβαίνουν, μόνο οι μισθοί μένουν στάσιμοι.

Αλλά για αυτό, δεν έχει προβλεφθεί κοινό ταμείο.

Ποδαρικό με ελέγχους

Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν χθες οι καλοκαιρινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Μια καλή ευκαιρία τόσο για τους λιανέμπορους να αυξήσουν τον τζίρο τους, όσο και για τα πιεσμένα νοικοκυριά να ψωνίσουν οικονομικά.

Αρκεί να μην δούμε πάλι φαινόμενα εικονικών εκπτώσεων. Το φαινόμενο να ανεβαίνουν οι τιμές λίγο πριν από τις εκπτώσεις και μετά να μειώνονται ισόποσα, παραμένοντας κατ' ουσίαν ίδιες -κάτι που αποτελεί χρόνια παθογένεια.

Και είναι κρίμα, και για τους καταναλωτές αλλά και για την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επαγγελματιών που δρα νομότυπα.

Οι έλεγχοι, λένε, θα είναι εντατικοί. Είδωμεν... Καθώς ελέγχους έχουμε ξαναδεί, το αποτέλεσμα δεν μας πείθει ιδιαίτερα. Εμείς πάντως, ευχόμαστε να μειωθούν οι αθέμιτες πρακτικές, ώστε να επωφεληθούν όλοι.

Άντε και καλό ποδαρικό.

Namaste!

Επειδή πολύ σας ταράξαμε με τα παραπάνω, έχουμε τον τρόπο να ηρεμήσετε λίγο: μια βαθειά εισπνοή-εκπνοή στην Πλαζ της Φρεαττύδας. Εκεί, όπου την Πέμπτη, η Δημοτική Οργάνωση Α’ Διαμερίσματος Πειραιά και ο Τομέας Αθλητισμού του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, (που επίσης λήγει σε -άκης) διοργανώνουν «βραδιά ευεξίας» με… μάθημα γιόγκα.

«Πάρτε το χαλάκι σας και ελάτε να σας προσφέρουμε ένα μάθημα στον μαγικό κόσμο της γιόγκα», γράφει η πρόσκληση, που δεν ξέρουμε αν συνοδεύεται και από πακέτο σμούντι ή αν περιλαμβάνει και κάρτα μέλους του 10ευρου.

Ο Ευάγγελος Αντώναρος –πλέον εκτός Κινήματος– σχολίασε καυστικά: «Γυμναστήριο πάνε να ιδρύσουν… Πιο φθηνά κι από το πιο φθηνό gym στην αγορά. Γιατί δεν μας το έλεγες, παλικάρι μας, ότι αυτό ήταν το πραγματικό σου vocation;».

Μια πολιτική πλατφόρμα asana ή το πρώτο κόμμα που ξεκινά με χαιρετισμό ήλιου;

Όπως και να ‘χει, όλα είναι ενέργεια...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.