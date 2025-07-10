H εταιρεία που μπορεί να "αγοράσει" μια Γερμανία... με κάρτα

Πόσο κοστίζει, λέει, μια καλή κάρτα γραφικών; Αν ρωτήσεις την Nvidia, γύρω στα… τέσσερα τρισεκατομμύρια δολάρια. Τόση είναι πλέον η χρηματιστηριακή της αξία. Μια εταιρεία που κάποτε έφτιαχνε τρισδιάστατα γραφικά για gamers και τώρα τροφοδοτεί την παγκόσμια φρενίτιδα για τεχνητή νοημοσύνη, κοστίζει σχεδόν όσο το ΑΕΠ της Γερμανίας ή της Ινδίας. Ή -για να το φέρουμε πιο κοντά μας- περίπου όσο το δημόσιο χρέος της Γαλλίας.

Μιλάμε για μια εταιρεία που φτιάχνει τσιπάκια. Που ταΐζει τους αλγορίθμους. Που διεγείρει τα νεύρα της Τεχνητής Νοημοσύνης -αυτής που υποτίθεται ότι θα μας λύσει τα προβλήματα, αλλά προς το παρόν γράφει διαφημίσεις, ζωγραφίζει γάτες και αναλύει Excel.

Ποιος θα το έλεγε ότι μια εταιρεία που πουλάει chips μπορεί να... αγοράσει κυβερνήσεις; Ή έστω την ισχύ τους.

Γιατί όταν μια πολυεθνική αξίζει περισσότερο από ένα κράτος, ποιος εντέλει κάνει κουμάντο στον κόσμο; Το ερώτημα παλιό, αλλά η απάντηση όλο ευκολότερη.

Η Nvidia δεν πουλάει απλώς hardware. Πουλάει εγκέφαλο. Για bots, για ρομπότ, για τεχνητή νοημοσύνη, για οτιδήποτε υπολογίζει ταχύτερα απ’ ό,τι εμείς σκεφτόμαστε. Και όσο ο πλανήτης τρέχει να ψηφιοποιήσει ό,τι μπορεί, τόσο η μετοχή της ανεβαίνει.

Κι αν μια κάρτα γραφικών κάποτε κόστιζε όσο ένα καινούριο κινητό, τώρα αξίζει όσο ένα κράτος με ιστορία, στρατό, πολιτισμό και... χρέη.

Το πιο εντυπωσιακό; Δεν είναι η μόνη. Εκεί κοντά παίζουν η Apple, η Microsoft και λίγοι ακόμη -ένα κλειστό κλαμπ τρισεκατομμυριούχων που ανταλλάσσουν χαιρετισμούς από τα ψηλά των charts.

Στην τελική, ίσως το θέμα δεν είναι ότι η Nvidia έφτασε πολύ ψηλά. Ίσως, είναι ότι οι κυβερνήσεις έπεσαν πολύ χαμηλά. Και κάπως έτσι, η ισχύς άλλαξε χέρια: από τα δημόσια ταμεία στους server farm.

Για την ιστορία -και για την ειρωνεία- η Nvidia είναι... παιδί της Καλιφόρνιας. Μιας Πολιτείας που αν ήταν χώρα, θα είχε ΑΕΠ πάνω από 4 τρισ. δολάρια. Κοινώς, είναι σαν να λέμε ότι η Nvidia αγοράζει τη μαμά της.

Εντέλει, μια και μόνη εταιρεία, σήμερα, μπορεί να αγοράσει μισή Ευρώπη. Με... κάρτα. Όχι πιστωτική, γραφικών.

Η Μεσόγειος βράζει – και η Κρήτη έγινε το νέο όριο

Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής χθες, λίγοι πρόσεξαν μια φράση που πέρασε στα χαμηλά. Είπε ότι αναστέλλεται η εξέταση αιτήσεων ασύλου για όσους μπαίνουν στην Κρήτη με πλωτά μέσα από τη Βόρεια Αφρική. Ήταν προσεκτικός: μίλησε για τρίμηνη αναστολή.

Στην πραγματικότητα, αυτό που περιέγραψε είναι ένα πακέτο μέτρων έκτακτης ανάγκης, που προετοιμαζόταν από το Υπουργείο Μετανάστευσης εδώ και λίγες μέρες -σε συνεννόηση με το Μαξίμου, αλλά και με τις Βρυξέλλες. Διότι το ερώτημα είναι εύλογο:μπορεί να το κάνει αυτό μια ευρωπαϊκή χώρα;

Η απάντηση είναι ναι -και η βάση είναι τόσο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, όσο και η ίδια η Σύμβαση της Γενεύης. Αρκεί να πληρούνται τρεις όροι:

1) Μαζικές, απρόβλεπτες ροές – κι εδώ, η Ανατολική Λιβύη του Χαφτάρ έχει γίνει εργοστάσιο μεταναστών.

2) Προσωρινότητα – και γι’ αυτό η κυβέρνηση δίνει τρίμηνο.

3) Σεβασμός στο “non refoulement” – δηλαδή όχι επιστροφή σε επικίνδυνες περιοχές χωρίς αξιολόγηση. Κατ’ ουσίαν: όχι pushbacks στο νερό.

Το ερώτημα όμως παραμένει: Πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτό στο Λιβυκό Πέλαγος; Δεν είναι Αιγαίο. Δεν έχει νησιά. Δεν έχει βράχους για επιχειρησιακό έλεγχο. Έχει μόνο άπλα –και κάποια σκάφη του Λιμενικού που κοιτούν το κύμα και λένε: «τώρα τι κάνουμε;»

Στην «ουρά»...για να πουλήσουν χρυσές λίρες

Με την τιμή του χρυσού στα ύψη, η «μπάλα» παίρνει και τη χρυσή λίρα. Με τιμές αγοράς από τους ιδιώτες κοντά στα 750 ευρώ και πώλησης στην Τράπεζα της Ελλάδος στα 640, πολλοί κάτοχοι χρυσών λιρών κλείνουν ραντεβού για να τις πουλήσουν.

Ο χρόνος αναμονής για ένα ραντεβού κυμαίνεται στις 15 ημέρες.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους, πωλήθηκαν από ιδιώτες 11.487 χρυσές λίρες, ενώ συνολικά το πρώτο εξάμηνο, πούλησαν 22.637. Για να φανεί το μέγεθος του «ξεπουλήματος», το ίδιο διάστημα, ιδιώτες αγόρασαν από την Τράπεζα της Ελλάδος μόλις 3.685 λίρες.

Τον μακρινό Απρίλη του 2010

Μια «ανάσα» από τις 2.000 μονάδες βρίσκεται το ελληνικό χρηματιστήριο. Χοντρικά, ένα 2 με 3% αρκεί για να ξεπεράσει και αυτό το ψυχολογικό όριο -από αυτά που ενθουσιάζουν traders, αναλυτές και τίτλους ειδήσεων.

Θα τα καταφέρει; Μάντεις δεν είμαστε, απλά αναφέρουμε τα θετικά και τα αρνητικά που θα κρίνουν όχι μόνο αυτό «στοίχημα», αλλά και τη μετέπειτα πορεία του.

Στα θετικά, η άνοδος συνοδεύεται και από υψηλό τζίρο. Το ενδιαφέρον της Euronext δίνει ένα δυνατό boost, με το βλέμμα στην αναβάθμιση του χρηματιστηρίου.

Στα συν και τα μερίσματα τα οποία όπως πάντα, κάνουν τη δουλειά τους -και την ψυχολογία καλύτερη.

Επιπλέον, θετικό και το γεγονός ότι πολλοί οίκοι αξιολόγησης συστήνουν αγορά για πολλούς τίτλους και ανεβάζουν τις τιμές - στόχους.

Στα αρνητικά τώρα, το αβέβαιο οικονομικό κλίμα, κυρίως λόγω των δασμών Τραμπ. Ποιος "ορκίζεται" ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου μέχρι το τέλος του μήνα, δεν θα επηρεάσει και την ελληνική χρηματαγορά;

Το μόνο που δε θέλει κανείς, είναι να επαναληφθεί το μακρινό 2010 που λέγαμε πριν. Γιατί δύο μήνες μετά από τις 2.000 μονάδες, τον Σεπτέμβρη εκείνου του έτους, το χρηματιστήριο είχε υποχωρήσει κάτω από τις 1.400 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

