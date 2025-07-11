(Ξανα)διάλεξε αντίπαλο ο Μητσοτάκης

Μπορεί να μην κατεβαίνει στις εκλογές (ακόμα), μπορεί να μην ηγείται κόμματος (επίσης ακόμα), αλλά ο Αλέξης Τσίπρας είναι ξανά ο αντίπαλος που ο Κυριάκος Μητσοτάκης διάλεξε –και μάλιστα με ενθουσιασμό, όπως άκουσα να ψιθυρίζουν και πρωτοκλασάτοι υπουργοί της κυβέρνησης.

Κι αυτή την εβδομάδα, το έκανε θεαματικά. Όχι απλώς με αναφορές στο 2015, το δημοψήφισμα και τα νταούλια που «χόρευαν τις αγορές», αλλά με μια ομιλία-μανιφέστο για το τι σημαίνει "ολέθριος ρόλος", rebranding και "πλυντήρια" πολιτικής μνήμης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός διαλέγει αντίπαλο.

Ήταν 23 Οκτωβρίου όταν, στη συζήτηση για την πολιτική προστασία, μόλις τελείωσε την πρωτολογία του, σηκώθηκε από τα υπουργικά έδρανα και αποχώρησε από την αίθουσα της Ολομέλειας, λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Νίκος Παππάς. Το μήνυμα διαβάστηκε εύκολα τότε: «Δεν με αφορά ο ΣΥΡΙΖΑ –απέναντί μου είναι ο Ανδρουλάκης».

Αλλά ο Ανδρουλάκης –πώς να το θέσω κομψά– δεν… τραβάει. Ούτε σε γκάλοπ, ούτε σε αίθουσες, ούτε σε καφενεία. Κι έτσι, ο Μητσοτάκης επέστρεψε με θέρμη στον παλιό καλό του "εχθρό", τον Αλέξη Τσίπρα. Με έναν αντίπαλο που τον ξέρει, τον έχει φθείρει εκλογικά και κυρίως: δίνει ένταση, αφήγημα και ιδεολογική αντίθεση.

Κι ο Τσίπρας, βέβαια, δεν χαλάστηκε. Το γάντι το σήκωσε με χαρά –ίσως και με λίγη νοσταλγία. Με αναρτήσεις στο Facebook, με κατηγορίες για "προπαγάνδα", για "χλεύη από τους πολέμαρχους της Λιβύης" και βεβαίως με την ατάκα: "Να ξεπλυθεί ζητάει όποιος είναι λερωμένος. Εγώ, πάντως, δεν είμαι σίγουρα". Ήταν σαν να φωνάζει: εγώ είμαι εδώ, αν με ψάχνατε.

Έτσι, η πολιτική ζωή γύρισε 10 χρόνια πίσω με εξαιρετική ακρίβεια. Οι ρόλοι είναι γνωστοί, οι θέσεις επίσης. Το μόνο καινούριο είναι ότι ο ένας δεν ηγείται κόμματος πια και ο άλλος μάλλον θα ήθελε να μην έχει κανέναν απέναντί του.

Αλλά εδώ είναι Ελλάδα. Και στην Ελλάδα, αν δεν έχεις αντίπαλο, φτιάχνεις έναν.

Ασφάλεια με το χιλιόμετρο

Ασφάλεια αυτοκινήτου απλή, μεικτή, με κλοπή ή χωρίς, με θραύση κρυστάλλων ή μη, απ' όλα έχει ο μπαξές.

Τα τελευταία χρόνια έχει μπει, όμως, στο παιχνίδι και η ασφάλεια με το χιλιόμετρο. Και η αλήθεια είναι ότι έχει ζήτηση. Όχι γιατί ξαφνικά ο Έλληνας λάτρεψε τις δημόσιες συγκοινωνίες, αλλά γιατί το κόστος της βενζίνης και των διοδίων είναι δυσβάσταχτο για πολλούς.

Για αυτόν τον λόγο, πολλοί οδηγοί επιλέγουν ασφάλειες με όριο στα χιλιόμετρα –και σε πολλές περιπτώσεις δυνατότητα επέκτασης με μικρό αντίτιμο– και κόστος περίπου 30% μικρότερο.

Ένα "παρθένο" πελατολόγιο

Μιας και πιάσαμε τις ασφάλειες, ας μείνουμε στο θέμα –αλλά θα του βάλουμε και... ουρά.

Το ότι μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων είναι φιλόζωοι, το ξέρουμε. Το ότι οι σκύλοι και οι γάτες αντιμετωπίζονται ως πλήρη μέλη της οικογένειας, το βλέπουμε.

Τώρα το βλέπουν και οι ασφαλιστικές.

Η ασφάλιση κατοικιδίων –κοινή πρακτική στο εξωτερικό– αρχίζει να κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι ακόμη μαζική, αλλά όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αναζητούν λύσεις για να καλύψουν τις (διόλου αμελητέες) δαπάνες των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Έτσι, οι ασφαλιστικές μυρίστηκαν την ευκαιρία. Και μπαίνουν σε ένα "παρθένο" πεδίο, με ένα εντελώς καινούργιο πελατολόγιο που δεν διαπραγματεύεται εύκολα.

Το "ερωτικό" τρίγωνο των Βρυξελλών

Ο νέος πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός πολιτικού φλερτ υψηλών τόνων, καθώς τα κόμματα του Εμανουέλ Μακρόν και του Φρίντριχ Μερτς τον διεκδικούν για τις ευρω-τάξεις τους.

Από τη μία, το φιλελεύθερο Renew Europe. Από την άλλη, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ο Νταν κρατάει χαμηλό προφίλ, αλλά έχει ανοίξει διαύλους και με τους δύο, ζυγίζοντας πού του κάθεται καλύτερα η ευρωπαϊκή του ταυτότητα.

Μικρή αλλά διόλου αθώα ένδειξη: πρότεινε για πρωθυπουργό τον Ίλιε Μπολογιάν του Εθνικού Φιλελεύθερου Κόμματος — το οποίο, ω τι έκπληξη, συνδέεται με το ΕΛΚ.

Ο χρόνος θα δείξει ποιο πολιτικό φλερτ θα καταλήξει σε δεσμό. Εκτός κι αν ο Νταν προτιμήσει να μείνει "εργένης" στις Βρυξέλλες. Και να κάνει τα γλυκά μάτια... κατά περίπτωση.

Ασφάλιστρα και φορολογικά κίνητρα

Δεν έχει περάσει και τόσος καιρός από τότε που κάποιες ασφαλιστικές επιχείρησαν να ανεβάσουν στα ύψη τα ασφάλιστρα -άλλες δε, προσπάθησαν να αναγκάσουν τους πελάτες τους να πληρώνουν οι ίδιοι τα νοσήλιά τους και εκείνες να τους εξοφλούν αργότερα.

Στη "σκιά" αυτών των φαινομένων το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, διαμέσου του Προέδρου του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, φερε στο ίδιο τραπέζι την αφρόκρεμα του κλάδου: τον πρόεδρο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, τον γενικό γραμματέα Πάνο Δημητρίου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας Γιάννη Καντώρο, τη γενική διευθύντρια Ελίνα Παπασπυροπούλου και εκπροσώπους των σωματείων διαμεσολαβούντων απ’ όλη τη χώρα.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε "ιστορική" -όχι μόνο για τα πρόσωπα που συμμετείχαν, αλλά και για το γεγονός ότι από κοινού εστίασαν στην «ρίζα του κακού», ενώ αναζήτησαν σε πιθανές λύσεις ώστε να τιθασευτεί ο καλπασμός των τιμών. Το ζήτημα που τέθηκε επί τάπητος και θεωρείται "αγκάθι", ήταν η τεράστια αναπροσαρμογή των νοσηλίων, η οποία οδηγεί σε αυξήσεις ασφαλίστρων: Μάλιστα, ο Πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά, στη λειτουργία καρτέλ στο χώρο της ιδιωτικής υγείας και στην ανάγκη εφαρμογής πρωτοκόλλων παρόμοιων με του ΕΟΠΥΥ για τα νοσοκομεία, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα.

Μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν η παροχή φορολογικών κινήτρων από την Πολιτεία για τους τομείς υγείας και σύνταξης, η περαιτέρω μείωση του ΕΝΦΙΑ στο 40% για όσους ασφαλίσουν την ακίνητη περιουσία τους, η ειδική φορολογική μέριμνα στα ασφάλιστρα για τους πολίτες άνω των 60 ετών προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα κόστη, η έμφαση που πρέπει να δοθεί για τη μείωση του αριθμού των ανασφάλιστων οχημάτων.

