Πιο μακριά και από το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο

Η κυβέρνηση της Τρίπολης κατέθεσε την Κυριακή επίσημα στον ΟΗΕ Ρηματική Διακοίνωση με την οποία αμφισβητεί ανοιχτά τη μέση γραμμή που έχει ορίσει η Ελλάδα και βάσει της οποίας έχουν χαραχθεί τα θαλάσσια οικόπεδα νότια και δυτικά της Κρήτης. Για πρώτη φορά, αυτή η αμφισβήτηση δεν γίνεται απλώς προφορικά ή μέσω τρίτων, αλλά αποτυπώνεται σε επίσημο έγγραφο, συνοδευόμενο από χάρτες και έκθεση της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης, που κάνει λόγο για «παραβίαση της οριοθετικής γραμμής».

Με αυτή τη Ρηματική Διακοίνωση, οι Λίβυοι πάνε ένα βήμα (ή δέκα ναυτικά μίλια) παραπέρα και από το ίδιο το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ζητούν ούτε λίγο ούτε πολύ θαλάσσια ζώνη μέσα σε απόσταση 10 μιλίων από τις ανατολικές ακτές της Κρήτης, διεκδικώντας ίδιες περιοχές με την Τουρκία, και προβάλλοντας διεκδικήσεις που δεν τις είχαν επισήμως κατοχυρώσει ούτε οι Τούρκοι.

Ένα πουλάκι έλεγε πως ο στόχος δεν είναι (μόνο) η Ελλάδα, αλλά η Chevron. Η αμερικανική εταιρεία που ετοιμάζεται για γεωτρήσεις σε ελληνικά οικόπεδα, φαίνεται πως δέχεται πυρά... παραπλεύρως ώστε να αποσυρθεί ή τουλάχιστον να «παγώσει» το project. Κοινώς, η Ρηματική Διακοίνωση δεν είναι απλώς ένα χαρτί: είναι εργαλείο πίεσης, γεωπολιτικό και ενεργειακό.

Η Τρίπολη στέλνει μήνυμα – αλλά όχι απαραίτητα στην Αθήνα.

Τα ενοίκια τροφοδοτούν τον πληθωρισμό

Πάνω που ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, ξαναπήρε τον ανήφορο. Αυτό που προκαλεί, όμως, εντύπωση είναι το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεn τροφοδοτείται από τα τρόφιμα.

Σε γενικές γραμμές οι τιμές των τροφίμων έχουν σταθεροποιηθεί ως έναn βαθμό, με εξαίρεση τις σοκολάτες, τα φρούτα και το μοσχάρι.

Αυτή την φορά, ο πληθωρισμός ανεβαίνει εξαιτίας των ανατιμήσεων στις υπηρεσίες. Τα ενοίκια με αύξηση 11,4%, η επισκευή και η συντήρηση ενός σπιτιού με αύξηση 7,4%, οι διακοπές με 7,2% και η εστίαση με 7%, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό.

Στο 2,8% τον Ιούνιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ακόμα πιο ψηλά σύμφωνα με την Eurostat, στο 3,6%.

Γερνάω μαμά...

Δυσοίωνα είναι τα στοιχεία που έρχονται από την Eurostat και αφορούν το δημογραφικό.

Με σημαντικότερο εμπόδιο την οικονομική τους κατάσταση, μόνο ένα στα τέσσερα νοικοκυριά στην Ελλάδα (26%), είχαν παιδιά το 2024.

Συγκεκριμένα, κάτι πάνω από ένα εκατομμύριο στα συνολικά τέσσερα εκατομμύρια νοικοκυριά.

Δυστυχώς όμως, έχει και χειρότερα.

Λιγότερα από τα μισά, το 46% ή 482.000 είχαν ένα παιδί, το 39% ή 406.000 είχαν δύο παιδιά, ενώ οι οικογένειες με τρία ή και περισσότερα παιδιά ανέρχονται στο μόλις 15% και συγκεκριμένα στις 158.400.

Συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος είναι ακόμη πιο χαμηλά, με το 23,6% των νοικοκυριών να έχουν τουλάχιστον ένα παιδί.

«Γερνάω μαμά», που λέει και η Τάνια Τσανακλίδου...

Τρίτος πόλος στην αγορά ενέργειας

Και το όνομα αυτής UtilityCo. Το deal μεταξύ ΤΕΡΝΑ και Motor Oil, δημιουργεί έναν τρίτο πυλώνα στην ενέργεια.

Η συγχώνευση ΗΡΩΝ και NRG, φέρνει ανακατατάξεις στην αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου.

Με αποτίμηση περίπου 1,4 δισ. ευρώ, η UtilityCo θα έχει ένα μερίδιο αγοράς 17% στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 11% στην αγορά φυσικού αερίου.

Συνολικά, ΗΡΩΝ και ΝRG εξυπηρετούν 488.000 καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και 61.000 καταναλωτές φυσικού αερίου. Παραπάνω από μισό εκατομμύριο δηλαδή.

Και κάπως έτσι, θα δημιουργηθεί ένας τρίτος πυλώνας, πλάι στη ΔΕΗ και την Metlen.

