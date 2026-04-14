Όταν ο Άδωνις βρίσκει σύμμαχο στον Robbie Williams

Τη δική του... διεθνή ενίσχυση βρήκε ο Άδωνις Γεωργιάδης στο μέτωπο της μάχης κατά των social media για ανηλίκους, καθώς δεν δίστασε να επιστρατεύσει μέχρι και τον Robbie Williams.

Ο υπουργός Υγείας κοινοποίησε βίντεο στο οποίο ο διάσημος Βρετανός καλλιτέχνης - μαζί με τη σύζυγό του - εμφανίζεται να στηρίζει ανοιχτά την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών σε «επιβλαβείς» πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, στέλνοντας μήνυμα που κουμπώνει απόλυτα με τη γραμμή της ελληνικής κυβέρνησης.

«Τα social media κάνουν τεράστιο κακό στα παιδιά μας», λέει ο Robbie στο βίντεο, με τον Άδωνι να σπεύδει να το σηκώσει ψηλά, σχολιάζοντας με νόημα: «Και ο Robbie Williams υπέρ της απαγόρευσης. Εύγε!».

Κάπως έτσι, η απόφαση για «φρένο» στους κάτω των 15 από το 2027 αποκτά - έστω και άτυπα - και... ποπ στήριξη, με τον υπουργό να δείχνει πως στο συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχουν σύνορα: από την Αθήνα μέχρι το Λονδίνο, το αφήγημα είναι κοινό.

Και αν μη τι άλλο, όταν μπαίνει στο παιχνίδι ένας pop star τέτοιου βεληνεκούς, το μήνυμα ταξιδεύει πολύ πιο γρήγορα από οποιαδήποτε κυβερνητική ανακοίνωση.

Στην πιο κρίσιμη στιγμή, έρχονται οι μπαταρίες

Σε μια περίοδο που η ενεργειακή κρίση έχει χτυπήσει την υφήλιο, η Ελλάδα έχει επιτέλους την ευκαιρία να αξιοποιήσει τον ήλιο, το νερό και τον αέρα της.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να προσφέρουν κρίσιμες ποσότητες ηλεκτρισμού, την ώρα που οι τιμές της ενέργειας σκαρφαλώνουν.

Από παραγωγή ΑΠΕ, καλά πάμε. Το πρόβλημα είναι αλλού. Στην αποθήκευση. Γιατί χωρίς μπαταρίες χάνεται ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα, καλύπτοντας μελλοντικές ανάγκες και συμβάλλοντας στην εξομάλυνση των τιμών.

Και κάπως έτσι, για χρόνια, μεγάλες ποσότητες «πράσινου» ρεύματος χάνονταν, την ώρα που η αγορά ζητούσε απεγνωσμένα σταθερότητα και χαμηλότερες τιμές.

Το ευχάριστο νέο είναι ότι ήδη λειτουργούν οι πρώτες μπαταρίες σε Κοζάνη και Κομοτηνή οι οποίες συμμετέχουν ήδη στην αγορά της επόμενης ημέρας, δίνοντας ένα πρώτο σήμα ότι το σύστημα αρχίζει να «μαθαίνει» να κρατά την ενέργεια που παράγει.

Και η συνέχεια έρχεται γρήγορα. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες προστίθενται νέες μονάδες, με την ισχύ να φτάνει τις 300 μεγαβατώρες, ενώ μέχρι το καλοκαίρι αναμένονται ακόμη 700.

Με απλά λόγια; Η Ελλάδα αρχίζει -επιτέλους- να αποθηκεύει αυτό που παράγει.

Και αυτό δεν είναι απλώς τεχνική λεπτομέρεια. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια χώρα που εξαρτάται από τις τιμές της αγοράς και σε μια χώρα που μπορεί να τις επηρεάζει.

Γιατί με σχεδόν καθημερινή ηλιοφάνεια, το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ η παραγωγή. Ήταν ότι δεν υπήρχε πρίζα για το αύριο.

Πονοκέφαλος για το κυκλοφοριακό το logistics park στη Φυλή

Πάνω που αχνοφαινόταν μια ηλιαχτίδα αισιοδοξίας για το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στην Αθήνα ήρθε μια είδηση που έκανε τα χαμόγελα να κοπούν.

Η δημιουργία του εμπορευματικού πάρκου στη Φυλή συνοδευόταν με ένα σχέδιο αποσυμφόρησης του Κηφισού.

Προς το παρόν όμως αυτό έληξε άδοξα μετά τον άγονο διαγωνισμό.

Κανένας από τους υποψήφιους δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά και ο λόγος είναι το υψηλό τίμημα καθώς ο Δήμος Φυλής στον οποίο ανήκει η έκταση, ζήτησε 2,5 εκατομμύρια τον χρόνο μίσθωμα συν το 6% των εσόδων.

Έτσι ναυαγεί το σχέδιο μετεγκατάστασης των περίπου 400 επιχειρήσεων διαμεταφοράς από τον Ελαιώνα, βάζοντας φυτίλι στην αποσυμφόρηση του Κηφισού ο οποίος επιβαρύνεται καθημερινά με περίπου 4.000 διελεύσεις βαρέων οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.