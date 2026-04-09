Οι Φρουροί της Ανάστασης: Το μπλόκο Μητσοτάκη στο Στενό των Social

Μαύρη… σοσιαλμιντιακή Ανάσταση θα κάνουν πολλοί πιτσιρικάδες και πιτσιρίκες λόγω του μπλόκου του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κοινωνικά δίκτυα, παρότι το μέτρο θα εφαρμοστεί από 1ης Ιανουαρίου. Τελευταία Ανάσταση με ξέγνοιαστα ριλάκια.

Πάντως το μπλόκο των κυβερνητικών φρουρών της Ανάστασης στο Στενό των Social δεν εγείρει νομικές ενστάσεις όπως το... ιρανικό μπλόκο στο Στενό του Ορμούζ, και δεν είναι λίγοι οι νέοι που συναινούν στο κυβερνητικό μέτρο -και δεν συμπεριλαμβάνουμε τους νέους στην καρδιά (με αρρυθμίες ή άνευ), όπου εκεί η κυβέρνηση μάλλον παίρνει αυτοδυναμία.

«Μαύρα» θα τα βάψουν σίγουρα και μερικοί επιδραστές (influencers ελληνιστί) λόγω απώλειας views, ωστόσο στη σοσιαλμιντιακή δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τεχνικά και μη κόλπα για παράκαμψη του «στενού» υπάρχουν, και οι Gen Alpha παίζουν την τεχνολογία στα δάχτυλα. Επομένως άλλο εξαγγελία, άλλο εφαρμογή, γιατί, ας μην ξεχνιόμαστε, στην Ελλάδα βρισκόμαστε.

Αντί για πτώση, άνοδος...

Πληθαίνουν οι φωνές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων ακόμα και αυτό τον μήνα.

Η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ΕΚΤ έχει ήδη χαμηλώσει τα επιτόκια, φέρνοντας τα σε ένα ουδέτερο επίπεδο, της δίνει τη δυνατότητα να προβεί σε αυξήσεις πιο εύκολα από τη Fed.

Οι αγορές πάντως άλλαξαν ρότα και προεξοφλούν τουλάχιστον δυο αυξήσεις των επιτοκίων φέτος.

Βεβαίως τα πράγματα είναι ρευστά γιατί κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και πόσο θα αυξήσει τις τιμές προς τα πάνω.

Μία πρώτη γεύση την πήραμε για τον Μάρτιο όπου ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη ανέβηκε στο 2,5% από 1,9 τον Φεβρουάριο.

Τώρα η ΕΚΤ βλέπει τον πληθωρισμό στο 3,1% το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Βεβαίως, η εκεχειρία των δύο εβδομάδων στο Ιράν ίσως αλλάξει τα δεδομένα και τουλάχιστον αυτό τον μήνα τα επιτόκια παραμείνουν σταθερά.

Αλλά μέχρι την οριστική ειρήνη έχουμε ακόμα δρόμο για αυτό και η ΕΚΤ το πηγαίνει βήμα βήμα.

Η αλά ΔΝΤ λύση στη στεγαστική κρίση

Μια πρωτόγνωρη λύση για τη στεγαστική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Και αυτή η λύση είναι η φορολόγηση των κενών κατοικιών.

Σημειώνεται ότι περίπου μία στις τρεις κατοικίες στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι είναι κενές.

Το γεγονός αυτό μαζί με την πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας πιέζουν την προσφορά και ωθούν τις τιμές ακόμα πιο ψηλά.

Για αυτό το ΔΝΤ προτρέπει την Ελλάδα να φορολογήσει περαιτέρω τις κενές κατοικίες, ειδικότερα στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη ζήτηση.

Επιπλέον, προτείνει την επέκταση των προγραμμάτων ανακαίνισης αλλά και να δοθεί προτεραιότητα στα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας.

Πηγή: skai.gr

