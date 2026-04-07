"You shall not (fuel) pass!"

Την εμβληματική ατάκα “you shall not pass!" (δεν θα περάσεις) που απευθύνει στο LOTR ο μάγος Γκάνταλφ προς τον φλεγόμενο δαίμονα Μπάλρογκ θυμήθηκαν πολλοί όταν επιχείρησαν (ματαίως) αίτηση για το Fuel Pass. Τις πρώτες ώρες τα logins ξεπέρασαν τα 3.000 ανά δευτερόλεπτο με πάνω από 160.000 πολίτες να υποβάλουν αίτηση, και το σύστημα προβλέψιμα κόλλησε.

Προβλέψιμα, γιατί το έργο το είχαμε ξαναζήσει με άλλα vouchers και το σενάριο είχε συζητηθεί εκ των προτέρων, όχι εκ των υστέρων, από μη ειδικούς, αλλά ειδικά οι «ειδικοί» προφανώς το προσπέρασαν. “You shall not (fuel) pass!" διεμήνυσε λοιπόν το δίκτυο στους χρήστες, οπότε επιστρέψαμε στη πεπατημένη των ΑΦΜ. Και η κυβέρνηση ας μάθει επιτέλους το μάθημά της.

Ανάσα με το δώρο Πάσχα

Μεγάλη ανάσα για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους έρχεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη. Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία που οι εργοδότες πρέπει να καταβάλλουν το δώρο Πάσχα στους εργαζομένους τους.

Το δώρο Πάσχα είναι ισοδύναμο με το μισό του μισθού για όσους έχουν εργαστεί από την 1η του Γενάρη.

Όσοι έχουν εργαστεί για μικρότερο χρονικό διάστημα θα λάβουν κι αυτοί το δώρο, μειωμένο ωστόσο, ανάλογα με τις ημέρες που εργάστηκαν.

Το δώρο το δικαιούνται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση εργασίας τους είναι αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το δώρο πρέπει να καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό και όχι στο χέρι.

Σε περίπτωση που το δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Παγώνουν για ένα χρόνο ακόμα τα επιτόκια

Με τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παγώνουν για ακόμα ένα χρόνο τα επιτόκια των ρυθμισμένων οφειλών στην εφορία.

Η ρύθμιση ίσχυε μέχρι το τέλος του Απριλίου, αλλά αποφασίστηκε η παράτασή της προκειμένου να μην χαθούν ρυθμίσεις και να μην φουσκώσουν και άλλο τα ληξιπρόθεσμα χρέη εν μέσω μιας περιόδου πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το επιτόκιο στις ρυθμίσεις με δόσεις παραμένει στο ύψος που είχε οριστεί στις 31 Μαρτίου του 2024.

Ειδικότερα, το επιτόκιο για ρυθμίσεις έως και 12 δόσεις παραμένει στο 4,34% και εκείνο για ρυθμίσεις άνω των 12 δόσεων στο 5,84%.

Αντίστοιχα, στις περιπτώσεις δεύτερης υπαγωγής σε ρύθμιση τα επιτόκια ανέρχονται στο 5,84% για ρύθμιση μέχρι 12 δόσεις και 7,34% για ρύθμιση άνω των 12 δόσεων.

Πηγή: skai.gr

