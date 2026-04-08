Ανδρουλάκης, Χατζηδάκης και πολιτική κουζίνα

Του… τη φύλαγε του Κωστή Χατζηδάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη που έδωσε στον ΣΚΑΪ.

«Ζητάτε εκλογές λίγο πριν το Πάσχα και σκέφτομαι πως πρώτη φορά το αρνί βιάζεται να έρθει το Πάσχα» είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στην πρόσφατη σύγκρουση τους στη Βουλή.

«Ο κ. Χατζηδάκης είπε την ατάκα που είχε ο κ. Καραμανλής στον κ. Παπανδρέου και τελικά χάσανε τις εκλογές» δήλωσε μειδιώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζουμε ότι κάτι ανάλογο, αλλά... με άλλη πρώτη ύλη, φέρεται να είχε πει ο Κώστας Καραμανλής προς τον Γιώργο Παπανδρέου σε κάποια από τις συναντήσεις τους πριν τις εκλογές του 2009. Ο κ. Παπανδρέου πίεζε για εκλογές, και ο Καραμανλής φέρεται ειπών κάτι σαν «βιάζεσαι για εκλογές όπως η γαλοπούλα τα Χριστούγεννα». Τελικά οι εθνικές εκλογές έγιναν τον Οκτώβριο του 2009 και το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην εξουσία.

Θα πει κανείς «για να δούμε ποιος θα είναι τελικά η γαλοπούλα (ή το αρνάκι) στην ελληνική πολιτική κουζίνα οψέποτε γίνουν εκλογές». Αλλά όταν όλοι βράζουμε στο καζάνι της διεθνούς αβεβαιότητας όλα αυτά ίσως να έχουν αδιάφορη επίγευση.

Στο παρά πέντε της ανάφλεξης

Λίγο πριν η κατάσταση ξεφύγει οριστικά στη Μέση Ανατολή, ένα παρασκηνιακό θρίλερ εκτυλισσόταν πίσω από κλειστές πόρτες -και, όπως αποκαλύπτει το Axios, τίποτα δεν ήταν δεδομένο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ; Το «πράσινο φως» από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Ο νέος ισχυρός άνδρας της Τεχεράνης, υπό καθεστώς διαρκούς απειλής, φέρεται να επικοινωνούσε με σημειώματα μέσω αγγελιαφόρων, εγκρίνοντας - βήμα βήμα - την πορεία προς τη συμφωνία. «Χωρίς αυτόν, δεν θα υπήρχε κατάπαυση πυρός», λένε πηγές με γνώση των διεργασιών.

Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον, το κλίμα ήταν σχεδόν... εκτός ελέγχου. Αμερικανός αξιωματούχος περιγράφει στο Axios μια κατάσταση «χαοτική», με το Πεντάγωνο να προετοιμάζει μαζικά πλήγματα και κανείς να μην γνωρίζει ποια τελικά θα ήταν η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται μάλιστα «έξαλλος» να απορρίπτει ως «καταστροφή» την αρχική ιρανική πρόταση, πυροδοτώντας έναν μαραθώνιο αλλεπάλληλων τροποποιήσεων, με Πακιστανούς μεσολαβητές να πηγαινοφέρνουν σχέδια μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Στο κάδρο μπήκαν και άλλοι παίκτες: από τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, που πίεζε ακόμη και τους Φρουρούς της Επανάστασης να συναινέσουν, μέχρι την Κίνα που «έσπρωχνε» προς αποκλιμάκωση.

Και ενώ όλα έδειχναν να συγκλίνουν, ο Τραμπ ανέβαζε ξανά τους τόνους με τη φράση-σοκ: «ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Λόγια που, αντί να τινάξουν τη διαδικασία στον αέρα, συνόδευσαν - παραδόξως - τις τελευταίες ζυμώσεις.

Το παρασκήνιο κορυφώθηκε με συνεχείς επαφές: ο Τζέι Ντι Βανς από την Ουγγαρία, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανοιχτή γραμμή με τον Λευκό Οίκο και ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ να ρίχνει στο τραπέζι την τελική φόρμουλα.

Μέχρι και λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, στενοί συνεργάτες του Τραμπ πίστευαν ότι θα πει «όχι». Τελικά είπε «ναι» - αφού πρώτα εξασφάλισε τη δέσμευση του Νετανιάχου και έκλεισε το πακέτο με τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Κάπως έτσι, 15 λεπτά μετά την ανάρτηση στο Truth Social, δόθηκε εντολή παύσης επιχειρήσεων.

Το συμπέρασμα; Η εκεχειρία δεν ήταν προϊόν στρατηγικής ηρεμίας, αλλά αποτέλεσμα πίεσης, φόβου και... timing. Και όπως παραδέχονται όλοι οι εμπλεκόμενοι, το επόμενο 48ωρο θα δείξει αν πρόκειται για ανάσα ή απλώς για παύση πριν τον επόμενο γύρο.

Πώς ο Πούτιν κερδίζει από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Μεγάλος κερδισμένος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή φαίνεται να βγαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία η ρωσική οικονομία είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς το κόστος χρηματοδότησης των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι τεράστιο.

Μετά όμως την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την κλιμάκωση των εχθροπραξιών και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει να ξετυλίγεται μπροστά του ένα τεράστιο δώρο.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τις τιμές πετρελαίου και εμπορευμάτων από τη στιγμή που τεράστιες ποσότητες παραμένουν εγκλωβισμένες και η εφοδιαστική αλυσίδα αντιμετωπίζει διαταραχές.

Όσο ανεβαίνουν οι τιμές ανεβαίνουν και τα κέρδη της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων.

Τα κέρδη για τη ρωσική οικονομία υπολογίζονται σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ τον μήνα, με βάση τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου.

Στο απευκταίο σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι, η Ρωσία θα μπορούσε να έχει επιπλέον έσοδα στον προϋπολογισμό της ύψους περίπου 250 δισεκατομμυρίων κάτι που πιθανότατα θα σήμαινε και σφοδρότερες επιθέσεις στην Ουκρανία αφού θα υπήρχε επιπλέον ρευστότητα για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Αλμυρό το πασχαλινό τραπέζι

Ακριβότερο θα είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι αφού οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα. Σύμφωνα με το ΙΝΚΑ η αύξηση ανέρχεται στο 14-20% συγκριτικά με πέρσι.

Συγκεκριμένα, το πασχαλινό τραπέζι για 6-8 άτομα θα κοστίσει περίπου 410 ευρώ φέτος.

Ειδικότερα, το αρνί κοστίζει από 16-18 ευρώ το κιλό, περίπου στα 16 ευρώ το κοκορέτσι (ανά κιλό), γύρω στα 15 ευρώ το κιλό το τσουρέκι, ενώ ένα μεσαίου μεγέθους σοκολατένιο αυγό κοστίζει περίπου 20 ευρώ.

Αυτές είναι πάνω κάτω οι τιμές στα κρεοπωλεία και στα ζαχαροπλαστεία.

Όσον αφορά τις τιμές του αρνιού που είναι ο πρωταγωνιστής στο πασχαλινό τραπέζι, είναι ελαφρώς χαμηλότερες στη Βαρβάκειο με το κόστος να κυμαίνεται στα 14 με 15 ευρώ, ενώ στα σούπερ μάρκετ κοστίζει περίπου στα 13 ευρώ το κιλό.

Οι τιμές για το κατσίκι είναι ελαφρώς υψηλότερες κατά ένα περίπου ευρώ.

