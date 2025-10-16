Η χειραψία Καραμανλή - Σαμαρά, η γραβάτα με χαρταετούς και οι αποκαλύψεις του Ευκλείδη

Καραμανλής - Σαμαράς: Θερμή χειραψία… εν απουσία Μητσοτάκη

Με καθυστέρηση μεν, αλλά αυτή τη φορά πήγε. Ο λόγος για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μπορεί να… έχασε την εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη την προηγούμενη εβδομάδα (προσωπική του επιλογή, διεμήνυσαν συνεργάτες του), αλλά έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Παλαιά Βουλή προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας που ανέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.

Ο κ. Σαμαράς έφτασε τη στιγμή που στο βήμα βρισκόταν ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος διέκοψε την ομιλία του για να τον υποδεχθεί:

«Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε».

Και όχι, δεν το είπε ούτε θιγμένα ούτε θυμωμένα. Το είπε με μια λάμψη στο βλέμμα. Και για να πειστούν και οι πλέον δύσπιστοι, η χειραψία που ακολούθησε ανάμεσα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς ήταν εξαιρετικά θερμή.

Απών πάντως χθες ήταν ο πρωθυπουργός, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπούσε ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης (λεπτομέρεια, η θέση του κ. Σαμαρά ήταν ακριβώς δίπλα στον Κ. Χατζηδάκη).

Άρα, οι... κακές γλώσσες που λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν πήγε την προηγούμενη εβδομάδα για να αποφύγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλλον κάτι ξέρουν... Τι; Όχι;

Η γραβάτα με τους… χαρταετούς και τα μηνύματα στην Παλαιά Βουλή

Όταν ο Κώστας Καραμανλής εμφανίστηκε στην Παλαιά Βουλή για την εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη, όλα έδειχναν τυπικά: μπλε κοστούμι, ψύχραιμη παρουσία, λόγος μετρημένος.

Μέχρι που κάποιος παρατήρησε τη γραβάτα του.

Μπλε μεν, πλην γεμάτη χαρταετούς.

Και κάπως έτσι, το ημίφως της αίθουσας γέμισε ψιθύρους:

«Ποιος πετάει χαρταετό, ρε παιδιά;»

Γιατί, βλέπεις, στην πολιτική τίποτα δεν είναι τυχαίο — ούτε καν τα μοτίβα στις γραβάτες.

Κάποιοι το διάβασαν ως μήνυμα “αποστασιοποίησης” — ότι δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να πετάει… πάνω από τα τεκταινόμενα του Μαξίμου, διατηρώντας ύψος και απόσταση.

Άλλοι, πιο κακεντρεχείς, σχολίασαν πως ίσως να ήταν μια έμμεση νύξη προς το ποιος «πετάει χαρταετό» πολιτικά αυτή την περίοδο.

Και βέβαια, δεν έλειψαν και οι πιο ψαγμένοι, που είπαν ότι η επιλογή της γραφικής Παλαιάς Βουλής και το αντιμητσοτακικό μουρμουρητό της βραδιάς δεν ήταν απλώς σύμπτωση.

Όπως άκουσα να λέγεται, το κλίμα μέσα ήταν «ζεστό» — αλλά όχι προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου.

«Ο Καραμανλής δεν χρειάζεται να πει τίποτα. Αρκεί μια γραβάτα και… μισό βλέμμα», είπε ένας παλιός «καραμανλικός» που ήταν εκεί.

Τσακαλώτος: Δεν είχαμε κοστολογημένο πρόγραμμα γιατί… ήμασταν αντιπολίτευση

Άργησε να μιλήσει ο Ευκλείδης, αλλά... ουφ, τα είπε και ξαλάφρωσε. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε ότι το 2023 το οικονομικό πρόγραμμα της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ήταν κοστολογημένο. Και σε μια κρίση… ειλικρίνειας, εξήγησε και τον λόγο: «Γιατί θεωρούσαμε ότι εντάξει, στην Αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και κάτι παραπάνω». Ή αλλιώς — λέμε και κάτι... παραπάνω για να περνάει η ώρα, που λέει κι ο λαός.

Όσο για τις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα, αγαστές δεν τις λες. Με βάση τις τοποθετήσεις του, ο κ. Τσακαλώτος ήταν σαφής: «Εγώ σε κόμμα που ο αρχηγός δεν δεσμεύεται από συλλογικότητα δεν μπαίνω».

Παράλληλα, όμως, ζήτησε και… τα ρέστα: «Δεν πας λες και είσαι λευκό χαρτί. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι από παρθενογένεση. Έχει την ιστορία του. Εγώ θέλω να ξέρω από τον κ. Τσίπρα γιατί μετά από μνημόνιο που εφαρμόσαμε πήραμε 31,5% και μετά από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση πήραμε 17,8%».

Εύλογο το ερώτημα του Γιουκλίντ. Γιατί, λοιπόν; Ε;

Παγώνει η αγορά εργασίας — και οι εργαζόμενοι μαζί

Η αγορά εργασίας… πήρε ένα μεγάλο pause. Η αβεβαιότητα γύρω από τους δασμούς, την φορολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν παγώσει την αγορά εργασίας στις μεγαλύτερες οικονομίες παγκοσμίως.

Αυτό συνεπάγεται μια επιβράδυνση τόσο στις προσλήψεις όσο και στις απολύσεις. Σε αυτό ρόλο έπαιξε και η έκρηξη των προσλήψεων αμέσως μετά την πανδημία. Ετσι, οι εταιρείες γίνονται πιο επιφυλακτικές, ενώ οι εργαζόμενοι… πιο διστακτικοί.

Ολοένα και περισσότεροι φοβούνται την αλλαγή, εν μέσω ενός κλίματος αβεβαιότητας.

Κι έτσι πλέον εργοδότες και εργαζόμενοι κρατούν την ανάσα τους.

Στο πατρικό μέχρι τα 30

Στα 30φευγα εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στην Ελλάδα. Κάτι οι μισθοί, κάτι το ενοίκιο, δύσκολα μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι περισσότεροι, με αποτέλεσμα η ανεξαρτησία να γίνεται… πολυτέλεια.

Κατά μέσο όρο, οι Έλληνες φεύγουν από το πατρικό στα 30,7 έτη. Ακόμα και τα χρόνια της κρίσης, η μέση ηλικία ήταν κάτω από τα 30.

Μόνο οι Κροάτες και οι Σλοβάκοι φεύγουν σε μεγαλύτερη ηλικία.

Ο μέσος όρος της ΕΕ πάντως, είναι αρκετά χαμηλότερος, στα 26,2 έτη.

Η ελληνική νεολαία λοιπόν μένει λίγο παραπάνω στο σπίτι. Ή, για να το πούμε αλλιώς… «Μάνα, βάλε ένα πιάτο ακόμα.»

