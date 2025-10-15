Η «φροντίδα» του Άγνωστου… και οι γνωστοί διάλογοι

Στα παρασκήνια του Μεγάρου Μαξίμου παίχτηκε, λένε, ένα μικρό θρίλερ για το ποιος θα έχει την ευθύνη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στην αρχή, έπεσε η ιδέα να την αναλάβει η Βουλή. Αλλά τότε, όπως σχολίασε ένας παλιός της πτέρυγας, «Αν μπουν στη μέση τα κόμματα και οι… ψεκασμένοι, ο Νικήτας δεν θα ξέρει από πού του ήρθε».

Μετά ήρθε το σενάριο Μενδώνη. Σοβαρό, θεσμικό, με επιχειρήματα περί «πολιτιστικής κληρονομιάς».

Μόνο που κάποιος ψιθύρισε: «Κάθε τόσο θα βγαίνει κάποιος να λέει ότι “γίνονται εκδηλώσεις για πολιτιστικούς λόγους”… όχι, καλύτερα όχι».

Και τότε ήρθε η φωνή του ίδιου του Κ.Μ. — κοφτή, όπως πάντα: «Δώστε το στον Δένδια».

Έτσι κι έγινε. Ο πρωθυπουργός σήκωσε το τηλέφωνο, του το είπε ο ίδιος και —όπως σχολίασε με νόημα κυβερνητικός παράγοντας— «Του το έδωσε… και του το χρέωσε».

Ο Νίκος Δένδιας, πάντως, ούτε που μάσησε. Αντιθέτως, λένε ότι απάντησε με το γνωστό του φλεγματικό ύφος:

«Εντάξει, αρκεί να μην τοποθετήσω σκοπιά μπροστά και για τον… Άγνωστο των Εξαρχείων».

Στην Ελλάδα, ακόμη και το ποιος θα φροντίζει τον Άγνωστο, είναι γνωστό πώς αποφασίζεται: Με ένα τηλεφώνημα, λίγα «όχι καλύτερα αυτός» — και μια δόση χιούμορ στο τέλος.

Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι άκουσα να λέγεται πως τίποτα δεν αποφασίστηκε ερήμην ΝΔ (Νίκου Δένδια, όχι κόμματος)...

Ο Άγνωστος Στρατιώτης και ο Άγνωστος Πόλεμος

Στις εκτιμήσεις ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε να πετάξει την «καυτή πατάτα» για τον καθαρισμό του χώρου του Αγνώστου Στρατιώτη στον Νίκο Δένδια φάνηκε να απαντά μέσω του ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η νομοθετική ρύθμιση για τη μεταφορά της αρμοδιότητας συντήρησης και ανάδειξης του Μνημείου θα φέρει τις υπογραφές όλων των συναρμόδιων υπουργών, υπάρχουν ενδοκυβερνητικές συνεννοήσεις, ξεκαθάρισε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως τόνισε, «έγινε το απολύτως αυτονόητο και το αναγνωρίζουν όλοι», διαβεβαιώνοντας ότι η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου «θα γίνει όπως πρέπει».

Η ανάγκη συλλογικού σεβασμού του μνημείου έχει μεταβληθεί σε σίριαλ· κάτι σαν την παλιά σειρά Ο Άγνωστος Πόλεμος. Από τον Άγνωστο Στρατιώτη, στον Άγνωστο Πόλεμο και στον γνωστό χαρτοπόλεμο δηλώσεων. Κατανοητά τα τραύματα και οι οποίες ευαισθησίες, αλλά κάποια πράγματα θα έπρεπε να υπερβαίνουν τις στείρες αντιπαραθέσεις. Ένα μνημείο πρέπει να ενώνει, όχι να διχάζει ούτε να δικάζει.

Η Ελλάδα στην «καρδιά» των οικονομικών εξελίξεων

Η φθινοπωρινή σύνοδος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αποτελεί, κάθε χρόνο, το σημαντικότερο φόρουμ διεθνούς οικονομικής πολιτικής. Στην Ουάσινγκτον βρίσκεται ήδη ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις παγκόσμιες αγορές και τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη νομισματική πολιτική, στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των γεωπολιτικών εντάσεων και στην ανθεκτικότητα των οικονομιών. Από ελληνικής πλευράς, το μήνυμα είναι σαφές: η χώρα παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα και τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Η Σύνοδος της... ομορφιάς

Καθώς ο Τραμπ ευχαριστούσε τους παγκόσμιους ηγέτες για την παρουσία τους στην Αίγυπτο και βγάζοντας μαζί τους αναμνηστικές φωτογραφίες, ήρθε η σειρά της Τζόρτζια Μελόνι. Ο Αμερικανός πρόεδρος την κοίταξε με ύφος prime time παρουσιαστή και ξεκίνησε το σόου των κομπλιμέντων:

«Είσαι όμορφη», της είπε, ρωτώντας την αν την… προσβάλλει το σχόλιο.

«Στις ΗΠΑ, αν πεις ότι κάποιος είναι όμορφος, τελείωσε η πολιτική σου καριέρα. Αλλά ας ρισκάρω», πρόσθεσε, με τον γνώριμο στόμφο που μόνο ο Τραμπ ξέρει.

Κι ενώ η σκηνή θύμιζε περισσότερο δεξίωση της high society παρά διπλωματική σύνοδο, ο Τραμπ δεν σταμάτησε εκεί. Στροφή προς τον Ερντογάν:

«Τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη γυναίκα σου».

Ο Ερντογάν, για να μη μείνει πίσω στον διαγωνισμό κομπλιμέντων, είχε ήδη ρίξει το δικό του στη Μελόνι: «Φαίνεσαι υπέροχη, αλλά πρέπει να κόψεις το τσιγάρο».

Η Μελόνι, ανάμεσα σε δύο διεθνείς θαυμαστές, χαμογελάει αμήχανα… σα να σκέφτεται αν βρίσκεται στη σύνοδο για τη Γάζα ή σε πολιτικά καλλιστεία.

Βρήκε... αντικαταστάτες ο Τραμπ

Τι κι αν ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη τα ’σπασε μαζί του; Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έμεινε ούτε λεπτό χωρίς πλάτες.

Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta και ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI φαίνεται πως είναι οι νέοι υπερπλούσιοι σύμμαχοί του.

Σε δείπνο αφιερωμένο στην τεχνολογία, οι δύο τους είχαν θέση στο τραπέζι του προέδρου — με τον Μαρκ μάλιστα να κάθεται… εξ δεξιών του.

Δεν ήταν, άλλωστε, η πρώτη τους επίσκεψη φέτος στον Λευκό Οίκο.

Το ενδιαφέρον; Και οι δύο υπήρξαν μέχρι πρότινος δωρητές των Δημοκρατικών.

Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα — και οι πολιτικές συμμαχίες ακόμη γρηγορότερα.

Κακά μαντάτα για τους θεριακλήδες

Στο στόχαστρο των Βρυξελλών μπαίνουν ξανά οι καπνιστές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους, πολύ υψηλότερους φόρους ειδικής κατανάλωσης για τσιγάρα και καπνό.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, ο φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 90 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα. Η νέα πρόταση ανεβάζει τον πήχη έως και τα 215 ευρώ — που σημαίνει άμεσο ντόμινο στις τιμές λιανικής.

Από τα 4 με 4,5 ευρώ το πακέτο, η τιμή αναμένεται να εκτοξευθεί πάνω από τα 7 ευρώ.

Εκτός αν οι εταιρείες αποφασίσουν να ρίξουν λίγο… νερό στο κρασί τους και να απορροφήσουν μέρος της αύξησης.

Οι θεριακλήδες, πάντως, να ετοιμάζονται για… φουγάρα με χρυσό φίλτρο.

Ταχύτερες πληρωμές

Χωρίς καθυστερήσεις και… τραπεζικές δικαιολογίες μπαίνουν πλέον οι πληρωμές στην ΕΕ. Το νέο μέτρο της ΕΕ το οποίο έχει ήδη τεθεί σε ισχύει, προβλέπει ότι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν χρήματα σε πραγματικό χρόνο — μέρα, νύχτα, αργίες ή Σαββατοκύριακα — οπουδήποτε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σημαντικότερο; Οι τράπεζες θα πρέπει να χρεώνουν το ίδιο και όχι παραπάνω για μια άμεση πληρωμή, όπως και σε μια τυπική μεταφορά.

Τέρμα λοιπόν οι προσαύξησεις. Τώρα μένει να το δούμε και στην πράξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.