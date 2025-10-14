«Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω...»

Έναν Ντόναλντ Τραμπ, ανθρώπινο, ευδιάθετο, ειλικρινή, έναν Τραμπ ποιος θα το περίμενε; αυτοσαρκαστικό, ή απλώς ρεαλιστή, είδαν τη Δευτέρα οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι στο Air Force One. Στο περιθώριο του «ρωμαϊκού του θριάμβου» στο Ισραήλ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε μισοαστεία μισοσοβαρά ή με εξομολογητική διάθεση στους δημοσιογράφους: «δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που θα με βάλει στον παράδεισο. Εντάξει; Νομίζω ότι ίσως δεν είμαι για τον παράδεισο, ίσως είμαι στον παράδεισο τώρα που πετάμε με το Air Force One. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω για τον παράδεισο...»

«Και τι ζητάω, τι ζητάω; Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω...» που λέει το τραγούδι. Ή έστω ένα Νόμπελ Ειρήνης. Σίγουρα, πρώτο τραπέζι πίστα στον... παράδεισο δεν μπορούν να αγοράσουν τα λεφτά ή η επιρροή του Αμερικανού προέδρου. Έχει εξασφαλίσει όμως τη θέση του στην αθανασία. Για καλό ή για κακό.

Ο Ερντογάν... συμβουλεύει τη Μελόνι

Την… υγεία της Μελόνι φαίνεται πως σκέφτηκε χθες ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μόλις αντίκρισε την Ιταλίδα πρωθυπουργό, στην Αίγυπτο, στο περιθώριο της ιστορικής Συνόδου για τη Γάζα, της είπε: «Μια χαρά είσαι, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που στεκόταν ακριβώς δίπλα, γελώντας σχολίασε πρώτος: «Είναι αδύνατον».

Η Μελόνι, επίσης γελώντας, του απάντησε: «Το ξέρω, το ξέρω, αλλά το να κόψω το κάπνισμα μπορεί να με κάνει λιγότερο κοινωνική. Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».

Και κάπως έτσι, στο περιθώριο μιας ιστορικής Συνόδου, ο Σουλτάνος φρόντισε να προσθέσει και μια πινελιά… lifestyle υγειονομικής μέριμνας.

Διπλωματία των αιθέρων αλά Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες δεν περιορίστηκε μόνο στον… έλεγχο της Μελόνι. Θέλησε να ελέγξει και τον εναέριο χώρο. Ο Τούρκος πρόεδρος αναστάτωσε όλο το επιτελείο του λίγο πριν προσγειωθεί στο Κάιρο. Μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ενδέχεται να βρίσκεται κι εκείνος στη Σύνοδο, ο Ερντογάν έδωσε εντολή μη προσγείωσης.

Το προεδρικό αεροσκάφος, ενώ είχε ήδη πλησιάσει τον διάδρομο του Καΐρου, πήρε ύψος και άρχισε να κάνει κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα — μέχρι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση.

Όταν επιβεβαιώθηκε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα παρίσταται, ο Ερντογάν έδωσε τελικά το πράσινο φως για προσγείωση.

Έφτασε στην Αίγυπτο, λοιπόν — απλώς με λίγη καθυστέρηση και, όπως λένε στην Άγκυρα, με την αδρεναλίνη… στα ύψη.

Η διπλωματία των αιθέρων φαίνεται πως αποκτά νέα διάσταση. Αν συνεχίσει έτσι, στο επόμενο ταξίδι ίσως δούμε και «ζώνη αποστρατιωτικοποιημένη» — εν πτήσει.

Ο φίλος του Τραμπ και ο νευρικός Σουλτάνος

Όπως καταλαβαίνουμε από τα γύρω γύρω του Σουλτάνου πάνω από την Αίγυπτο, η σχέση Τουρκίας–Ισραήλ παραμένει εύθραυστη, αν όχι παγωμένη.

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ένα από τα «ανεπίσημα» προαπαιτούμενα που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, ήταν να «μαλακώσει» ο Τούρκος πρόεδρος απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου ήταν σαφές:

«Αν θέλεις να είσαι στο τραπέζι των μεγάλων, φρόντισε πρώτα να τα βρεις με τον φίλο μου».

Κι όμως — παρά την τουρκική συμμετοχή στις ειρηνευτικές συνομιλίες Ισραήλ–Χαμάς (μια κίνηση που στην Ουάσινγκτον ερμηνεύτηκε ως προσπάθεια «καλής διαγωγής»), το περιστατικό με το προεδρικό αεροσκάφος έδειξε κάτι άλλο: Ο Ερντογάν μπορεί να μιλά για ειρήνη, αλλά αν ακούσει το όνομα «Νετανιάχου» στον ασύρματο, τραβάει αμέσως το χειρόφρενο.

Στην Ουάσινγκτον, λένε ότι το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο. Και πως ο Τραμπ, όσο κι αν χαμογελά on camera μιλώντας για τον «φίλο Ταγίπ», δεν συγχωρεί εύκολα τουρκικά δράματα στα 30.000 πόδια.

Διότι ξέρετε η πολιτική αεροπορία έχει κανόνες: Δεν αλλάζεις πορεία τελευταία στιγμή — εκτός αν δεν αντέχεις τη θέα του «γειτονικού καθίσματος».

Ωραία, αλλά τα +4 δισ. από πού θα τα βρει το ΠΑΣΟΚ;

Κι από το Κάιρο, ας επιστρέψουμε ενταύθα. Μια «επανάληψη της ΔΕΘ» είχαν την ευκαιρία να κάνουν όσοι παρακολούθησαν χθες την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Εκεί, ο Κυριάκος Πιερρακάκης κλήθηκε να απαντήσει στις αντιπροτάσεις του ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη πρόσθεσε μέτρα επιπλέον 4 δισ. ευρώ επιπλέον από τα 1,76 δισ. της κυβέρνησης. «Πείτε μας το κόστος και σε ποιον χρόνο», ανέφερε ο Πιερρακάκης, τονίζοντας πως η αποτίμηση έγινε «μία-μία» μαζί με τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά. Χωρίς κορώνες, έθεσε το κεντρικό ερώτημα: χωρίς ισοδύναμα, το κενό καλύπτεται μόνο με φόρους. Έτσι μετέφερε τη συζήτηση από τις προθέσεις στη λογιστική της δημοσιονομικής αξιοπιστίας — και κράτησε το πλεονέκτημα του ρεαλισμού.

Στα σκαριά η «ΑΑΔΕ» για την προστασία του καταναλωτή

Νέα ανεξάρτητη αρχή προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Θα λειτουργεί στα πρότυπα της ΑΑΔΕ με διοικητή και τρεις υποδιοικητές και σε αυτή θα ενταχθεί και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, διατηρώντας ωστόσο την αυτοτέλειά του.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους ηλεκτρονικούς και τους φυσικούς ελέγχους. Νέα ψηφιακά εργαλεία και 300 νέοι ελεγκτές θα «σαρώνουν» τα πάντα με στόχο να μειωθούν οι παρατυπίες εις βάρος των καταναλωτών και να αντιμετωπιστούν παράλληλα φαινόμενα αισχροκέρδειας και φοροδιαφυγής.

Πετάει ο Γλάρος

Ο Γλάρος του Σκλαβενίτη επεκτείνεται με ταχείς ρυθμούς. Μπορεί να ξεκίνησε σαν μια εταιρεία χαρτικών, τώρα όμως έχει μπει και στην αγορά των έτοιμων γευμάτων.

Μέσω της ιδρυθείσας το 2024 ΑΥΡΑ ΜΑΕ, έχει ξεκινήσει να κατασκευάζει εργοστάσιο έτοιμων γευμάτων στη Μαγούλα το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη στο είδος του.

Στόχος στα μισά του νέου έτους να αρχίσει να λειτουργεί.

Το νέο εργοστάσιο θα έχει τη δυνατότητα παραγωγής έως και 250.000 μερίδων έτοιμου φαγητού την ημέρα και θα απασχολεί περίπου 300 άτομα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.